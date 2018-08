Napi horoszkóp - 2018. augusztus 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.10

KOS: (március 21 - április 20.)



Álljon meg egy pillanatra, ha valamilyen komolyabb döntést kíván hozni és ne egyből válaszoljon rá, illetve lépje meg. Nem árt előtte alaposan mérlegelnie és nem csak azért, mert lehetnek titkos buktatói, hanem mert nem számol egy-két tényezővel, amit később megbánhat. Például érdemes-e még több munkát vállalni, ha esetleg így sokkal kevesebb időt tölthet a családjával. Mérlegeljen és gondolja át, mik az igazán fontos dolgok!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ha van valami, ami nyomja a szívét és egyre inkább kikívánkozik Önből, akkor ne várja meg, amíg rossz időben és rossz helyen felrobban, hanem beszéljen azzal, akivel kapcsolatosak az érzései. Már erősen súrolja a tűréshatárát, ezért nem kellene tovább feszítenie a húrt. De a beszélgetés előtt mindenképpen higgadjon le és ne hagyja, hogy elragadják az érzelmei. Igyekezzen megfontoltan, de mégis, teljesen őszintén beszélni.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ha valaki felajánlja a segítségét és mondjuk szüksége is lenne rá, mert túlvállalta magát, el van havazva, akkor ne mondjon rá nemet merő büszkeségből, hanem éljen bátran a lehetőséggel. Túl sokat vár el magától és képes némán szenvedni, mintsem elfogadni más segítségét. Ne akarja kivárni, hogy kellemetlen következményei legyenek a túlterheltségének vagy amiért kemény fába vágta a fejszéjét. Inkább hozzon bölcs döntést!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Az lehet az érzése, hogy ma mindenki lelki szemetesládának használja. Kollégái, barátai, de talán még idegenek is megtalálják az ügyes-bajos gondjaikkal. Eleinte tán még szívesen meg is hallgatja őket és tanácsokat is osztogat, de a nap felére már rettentően fáradtnak érezheti magát. Nyugodtan húzzon határokat és mondjon nemet, máskülönben tényleg leszívják az energiáit és estére hullafáradtan esik haza, igencsak rossz közérzettel.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Szívességet kérhetnek ma Öntől és képes lenne arra, hogy meggondolatlanul rábólintson. Ha egy mód van rá, csak akkor tegye, ha valóban szívesen segít és van rá szabad kapacitása. Ne féljen attól, hogy megsérti az illetőt azzal, ha nemet mond. Higgye el, kellemetlenebb lesz, ha később próbál kitáncolni belőle mert meggondolta vagy elszámította magát. Akármennyire is gáláns szeretne lenni, inkább gondolkodjon, mielőtt beszél!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma nagyon elszántan ébred és úgy tervezi, mindent elintéz, amit régóta halogat vagy ideje már lezárni. Persze sajnos a vágyaink nem mindig válnak egyenlővé az eredménnyel, vagyis ha minden igyekezete ellenére sem sikerülne mindennel végeznie, akkor se kenődjön el, mert egy nagyon tevékeny nap áll Ön mögött. Inkább menjen biztosra és csinálja jól a feladatát, mert még mindig jobb néhány sikeresen elvégzett kihívás, mintsem rengeteg összecsapott projekt.





Ma egy fájdalmas, de legalábbis kellemetlen kritikát kaphat, ami kihat az egész napjára. A kérdés az, hogy mennyi igazság van benne. Ha úgy érzi jogos, akkor emelkedjen felül a büszkeségén, fogadja el és örüljön neki, mert legalább tudja, min kell változtatni ahhoz, hogy jobb legyen. Amennyiben jogtalannak érzi, akkor egyszerűen legyintsen rá és ne rágódjon rajta feleslegesen. De a mérlegelés során legyen őszinte magával!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Valósággal azt feltételezi, hogy a környezete szánt szándékkal idegesíti. Ma mindenki megtalálja Önt ügyes-bajos problémáival, kiszúrnak Önnel és nem kívánt, csípős megjegyzéseket tesznek. Egyre nehezebb csak mosolyognia rajtuk és a legszívesebben már durván visszavágna. Mielőtt megtenné, számoljon azzal, hogy a környezete talán egyáltalán nem is akarja ingerelni, egyszerűen Ön az, aki ma érzékenykedik.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az tűnhet fel Önnek, hogy egyes kollégái barátkozni próbálnak Önnel. Ha csak nincs valamiért rettentően ellenére, akkor egész nyugodtan viszonozza a kedvességet és a szándékot. Ne féljen attól, hogy biztos valami hátsó szándéka van az illetőnek. Mostanában a félelmei gyakran meggátolják abban, hogy megéljen valamit vagy elfogadjon, mert csak a csalódásokra tud gondolni, így viszont le fog maradni az igazán jó dolgokról!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Hogyha valakivel rosszban van, illetve megromlott a kapcsolata, lehetősége nyílik arra, hogy a mai napon helyre tegye azt. Ám ehhez Önnek kell békejobbot nyújtania és kezdeményeznie azt, hogy megbeszéljék a problémáikat. Álljon nyitottan az illetőhöz, adjon neki egy esélyt, és ha szívből akarja, hogy rendbe jöjjenek Önök között a dolgok, sikerülni is fog. Értékes leckét tanulhat meg így, többek között azt, hogy a büszkeség gyakran magánnyal jár.

BAK: (december 22 - január 20.)



Érdemes ma a megérzéseire hallgatnia, mert nem bánná meg. Bármilyen különös, szokatlan dolgot is súg a hatodik érzéke, merjen rábólintani, mert fantasztikus tapasztalásban lehet része, de akár el is vezethetik valamihez, amire vágyik. Néha azzal gátolja magát a fejlődésben, vagy, hogy jó dolgok történjenek Önnel, hogy túl sokat agyal rajtuk. Most ne tegye, csak merjen fejest ugrani az ismeretlenbe és bízzon magában!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Felettébb kreatív hangulatban lesz ma. Mindent elképesztően fantáziadúsan old meg, egyszerűen sziporkázik, és nem ismer lehetetlent. Tele van energiával, ötletekkel és a legszívesebben egy csomó mindenbe belefogna, de óvakodjon ettől, hiszen akkor nem fog mindegyik végére érni. Azok, akik művészettel, szellemi munkával foglalkoznak, ma különösen tevékenyek lesznek és saját magukat is meglepik teljesítményükkel.

HALAK: (február 19 - március 20.)



