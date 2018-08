Napi horoszkóp - 2018. augusztus 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.09

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne próbálja mindenáron ráerőltetni valakire az akaratát, mert nem olyan meglepő, hogy az illető fellázad ellene és heves vitába keverednek. Odáig fajulhat a dolog, hogy több napra is beállhat a mosolyszünet. Legyen nyitott a máik fél nézeteire, és tartsa tiszteletben a döntését. Elvégre Ön sem szereti, ha olyat erőltetnek magára, amit nem szeretne. Egy kis empátia rengeteget segíthetne abban, hogy szorosabb és előnyösebb kapcsolatokat tudjon kialakítani.

Ha már jó ideje küzd tartós fizikai kellemetlenséggel, akkor most már ne legyintsen rá, hanem vizsgáltassa ki magát. Mikor az egészségéről van szó, hajlamos meggondolatlanul cselekedni és elodázni a dolgokat. Pedig inkább a megelőzésre kellene hajaznia, semmint a kúrálásra. A jövőre nézve pedig nem ártana jobban odafigyelnie az egészségére és nem túlhajszolnia magát örökösen. Szánhatna kicsit több időt is önmagára, nem mindig csak másokra!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lehet, hogy Önnek van igaza egy bizonyos dolog kapcsán, de nem mindegy, hogy miként adja ezt más tudtára, illetve próbálja megvédeni az igazát. Van, hogy néha az igazság kivívása többet árt, mintsem használ. Úgyhogy mielőtt vitába keveredne, gondolja át, hogy valóban olyan fontos-e, hogy Ön nyerjen, és ha igen, akkor legalább úgy érje el, hogy közben nem gázol át másokon. Mutassa meg, hogy tud Ön kompromisszumot kötni.

IKREK: (május 21 - június 21.)

A sietség és a kapkodás kellemetlen helyzetbe sodorhatja. Bármennyire is le van maradva, vagy szorítja a határidő, próbáljon meg lassítani és összeszedettebben haladni előre. Talán most nem hiszi, pedig sokkal célravezetőbb lenne, mintsem meggondolatlanul igyekszik ebbe is, abba is belefogni, mert nap végére semmivel sem fog végezni. Ossza be okosan az idejét, és ha legalább egy napig képes rendszerezetten és megfontoltan haladni, szinte biztosan célba fog érni!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Egy egészen új oldala kerül előtérbe és ez még magát is meglepi. Nem is tudta, hogy képes bizonyos dolgokra és most könnyűszerrel adja át magát neki. Szabályosan meg van lepve, hogy eddig miért nem ütközött ki ez a bizonyos adottsága, aminek köszönhetően jóformán úgy érzi magát, mint egy isten. Elhiheti, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami még rejtve van Ön előtt. Érdemes ezen eltöprengenie az este folyamán.





Ma valaki Önhöz fordulhat egy titkával vagy kényes problémájával. Óvakodjon attól, hogy kinevesse vagy lekicsinyítse gondját. Jusson eszébe, hogy az illető megbízik Önben, bátorkodott magához fordulni és elismeri a tudását, hozzáértését, hiszen Öntől kér tanácsot. Viselkedjen felelősségteljesen és inkább lehetőség szerint segítsen neki, semmint megalázza vagy kigúnyolja. Nem is hinné, milyen sokat tehet az illetőért egyetlen jó tanáccsal!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma minden ok nélküli szomorúságot érezhet. Már eleve ilyen hangulatban fog ébredni, és nap közben közömbösségbe, kedvtelenségbe megy át. Ne aggódjon, nincs Önnel komoly baj, néha mindenkivel megesik, hogy ilyen a napja. Viszont nyugtassa meg környezetét, hogy nem velük van baja, mert valaki magára veheti a hangulatát. Ellenben nem muszáj így töltenie az egész napját, ha nem akarja, engedje szeretteinek, hogy jobb kedvre derítsék!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tudja a szabályt: Ha valami nem megy, akkor ne erőltesse. Felesleges kínlódnia olyan dologgal, amire nem kapott áldást a csillagoktól. Minél jobban keresztül akarja vinni az akaratát, annál kevésbé fog sikerülni. Fogadja el, hogy ez ma nem jön össze és tegye félre holnapig vagy akár pár nappal későbbre, hiszen semmit sem veszít. Figyelje meg, hogy másnap akár menni fog, mint a karikacsapás. Ma viszont más dologra kell odafigyelnie!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ez ma egy örömteli nap lehet a számára. Találkozhat egy régi ismerősével vagy valaki mással, aki bearanyozza a napját. Ha nem zárkózik el előle, a találkozás, a beszélgetés fontos dolgokra ébresztheti rá. Jó esély van arra, hogy rózsás hangulatban teljen a napja, mint aki visszakapta a reményt vagy meglelte a boldogságot. Hogyha nem lenne sokszor olyan figyelmetlen az élet apró örömeire, akkor többször is részes lehetne ebben az érzésben.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Legyen elővigyázatos, mert a munkahelyén megpróbálhatnak visszaélni a jóhiszeműségével és plusz munkát sózhatnak a nyakába. Úgyhogy húzzon határokat a szívességekkel kapcsolatban, nem muszáj a munka hősének lennie és mindenkin segítenie, főleg akkor, ha az esetleg a saját munkája rovására mehet. Vigyázzon, nehogy a hiúsága vagy éppen a jó szíve bajba sodorja. Utólag már hiába panaszkodna, és aligha számíthatna segítségre.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne hagyja, hogy mások megpróbálják eltántorítani a céljától. Ön már tudja, mit kíván tenni, mondani, vigye véghez bátran akaratát és ne féljen attól, mások mit fognak szólni vagy mik lesznek a várható következmények. Már mindent tud, csak még bizonytalankodik, és ezt mások látják, akik irigységből vagy más okból kifolyólag szeretnék letéríteni az útjáról. Ha most engedi, hogy lebeszéljék, később nagyon fogja bánni!

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma tanúbizonyságát adja valaki arról, hogy Ön mennyire fontos a számára, hogy mennyire szereti és határozottan jól fog esni Önnek, talán azért is, mert bizonytalan volt az illetővel szemben. Most már beláthatja, hogy nincs oka az aggodalomra vagy arra, hogy ez másképp gondolja. De ne felejtse el azt illető tudtára is adni azt, hogy ez mit jelent Önnek! Mindenesetre ezek után nem meglepő, hogy ma varázslatos hangulatban lesz.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



