Napi horoszkóp - 2018. augusztus 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen indulhat a reggelje. Semmit sem talál, a dolgok nem akarnak gördülékenyen menni és folyton akadályokba ütközik. Ez a balszerencse pedig egésznap kitart, és kisebb kellemetlenségek érhetik. Jobb is, ha nem mára tervez fontos üzleti tárgyalásokat vagy találkozókat. Lehetőség szerint halasszon el minden komolyabb projektet és álljon rugalmasan a napjához. Talán nem ez lesz élete legfelhőtlenebb napja, de könnyen átvészelheti.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha nem is feltétlenül testileg, de lelkileg kimerültnek érzi magát. Azt tapasztalja, mindenki az Ön energiáját csapolja. Terhesnek, fárasztónak érzi a környezetét. Épp itt lenne az ideje, hogy megtanuljon nemet mondani. Persze, hogy mindenki Önből táplálkozik, ha hagyja magát. Nem kell mindenkinek segítenie és végig hallgatni a panaszáradatukat, pláne akkor, ha nem is érzi jól magát. Ne aggódjon mindig amiatt, mi lesz, ha egyszer valakit visszautasít.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy olyasvalakivel sikerülhet ma összebarátkoznia, akiről korábban rossz véleménnyel volt. Ma ez a személy bebizonyíthatja, hogy félreismerte, és hogy sokkal több rejlik benne, mint első látásra tűnik. Érdemes is odafigyelnie a kollégáival való viszonyára, hogy közelebbi és jobb kapcsolatot ápoljon velük. A csapatmunka nagyban megkönnyítené a dolgát és a jó viszonyok kellemesebbé tehetik a munkahelyét is, így nem csak azt fogja nézni, mikor mehet már haza.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma végre úgy érezheti, Önre mosolyog a szerencse. Már eleve rózsás hangulatban van, és érzi, hogy jó napja lesz. Valóban, szinte minden a kedve szerint fog alakulni és a környezetére sem lehet panasza. Úgy tapasztalja, minél közvetlenebb, barátságosabb másokkal, annál több szeretet kap Ön is vissza. Ez könnyen így lehet, de azért figyeljen oda, kinek-mit közvetít, nehogy valaki félreértse a szándékait és többre gondoljon a barátságnál.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Érdemes ma szorgosnak és tevékenynek lennie és nem csak azért, hogy jól haladjon a munkájában, hanem azért is, hogy esetleg felfedezzék felettesei vagy azok a személyek, akikkel kapcsolatban tervei vannak. Ma fokozottan megerősödik a kisugárzása, és ha eléri, hogy a középpontba kerüljön a tehetségével vagy kimagasló teljesítményével, akár valóra is válhatnak a titkos vágyai. De azért ügyeljen arra, hogy ne essen túlzásokba! Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Okosan teszi, ha megválogatja a szavait. Nem csak azért, mert esetleg meggondolatlanul olyat mond, amivel megsért vagy megbánt másokat, hanem azért is, mert félreérhető lehet, ami szintén kellemetlenségekhez vezetne. Ha pedig valakivel komoly beszéde lenne vagy kérni szeretne valamit, akkor figyeljen oda, hogy jó időben és jó helyen adja elő kérését. Törekedjen arra, hogy megfontolt legyen és ne hirtelen feltörő érzések beszéljenek Önből. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Legyen óvatos azzal, hogy tanácsokat osztogat másoknak. Már csak azért is, mert könnyebb okosnak lenni mások életével kapcsán, semmint a sajátunkéval. Ne adjon olyan tanácsot, amit mondjuk egy adott helyzetben, Ön sem alkalmazna. Arról nem is szólva, hogy mindig benne van a pakliban, ha nem jön be, amit mondott, Önt teszik felelőssé. Ezért óvakodjon önjelölt terapeutává avanzsálódni és mindig hívja fel mások figyelmét arra, hogy ez csak az Ön véleménye. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Vigyázzon, ha úgy dönt, hogy a munkahelyén magára ölti a békebíró szerepét. Amilyen jól elsülhet, olyan rosszul is. Bármennyire is igyekszik pártatlan lenni, nem számolhat minden eshetőséggel és még az is lehet, hogy a vita összes résztvevője Ön ellen fordul. Ha mindenképpen szeretne békét teremteni, semmiképpen se erőszakkal tegye vagy magas lóról beszélve, hanem törekedjen diplomatikus megoldásokra. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma mindent túlságosan a szívére vesz. Máskor könnyen átlép a hibák, a bosszúságok, mások megszólása és kritikája felett, ma viszont rendkívül érzékeny és mindent személyes támadásnak él meg. Csakhogy nem az a megoldás, hogy mint aki csapdába esett, meggondolatlanul hadakozni kezd, hogy kivágja magát a kényes helyzetekből. Inkább hagyja, hogy ezek a dolgok leperegjenek Önről és rágódás helyett, terelje el a figyelmét róluk. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Úgy dönthet, hogy nem vár tovább valamivel kapcsolatban, amit mondjuk szeretne meglépni, kimondani, hanem megteszi. Jól teszi, csak igyekezzen a megfelelő helyen és időben tenni. Ne kapkodja el a dolgot, mert jó esélye van arra, hogy akár meg is valósul az, amiért lépéseket foganatosít. Egyedül a türelmetlensége és túlzott rámenőssége vethet gátat neki. Ugyanakkor ne is futamodjon meg az utolsó pillanatban, most már vigye véghez tervét! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma gondjai adódhatnak a kommunikációval. Mások félreértik, amit mond, ahogyan Önnek sem mennek át az üzenetek. Ha hatalmas galibák nem is, de kellemetlenségek adódhatnak, amit a helytelen információcsere okozhat. Az igazság része az is, hogy nem figyel eléggé, egy kissé el van kalandozva és más dolgokon jár az esze. A biztonság kedvéért, mindig kérdezzen vissza és győződjön meg arra, hogy minden abszolút világos-e Önnek és a másik félnek is! Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Figyeljen oda arra, hogy kinek-mit ígér, mert hajlamos könnyelmű kijelentéseket tenni, illetve gondolkodás nélkül beleegyezni dolgokba. Akár olyanba is, amiről fogalma sincs, hogy pontosan mire mondott igent. Ha nem szeretné, hogy kellemetlen élmények érjék, akkor lassítson le és győződjön meg arról, mibe készül belemászni, illetve hogy valóban van-e lehetősége az adott ígéret betartására. Minden bizonnyal nem szeretne szószegő lenni! Heti horoszkóp





