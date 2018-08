Napi horoszkóp - 2018. augusztus 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes ma hangosan gondolkodnia, mert nem várt segítségre lelhet. Sőt, ha célszerű lehet kimondottan prezentálnia a terveit annak, akitől a megoldást, illetve a segítséget várja, mert nem maradna el a siker. Ha pedig nyomja valami a szívét, legyen őszinte és ossza meg szeretteivel. Ne féljen attól, hogy gyengének fog tűnni vagy kevesebbnek, pont, hogy bátorsága végett sokat nőhetne a szemükben!

Minden megy, mint az egyszeregy. Gond nélkül intézi el feladatait, és a napi kihívásokat sorra teljesíti. Fogjon bele olyan dolgokba is, amiket korábban halogatott vagy csak gondolati szinten van jelen. Sikerei és tehetsége még népszerűbbé teheti a környezetében, ne is csodálkozzon azon, hogy mindenki Önhöz fordul vagy gratulálnak. A nap végére tökéletesen elégedett lehet magával, de még a felettesei is hangot adhatnak elégedettségüknek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma fontos döntéseket kell meghoznia, de nem aggódik, mert valahol lélekben tudja mi a helyes és mit kell tennie. Hallgasson bátran az ösztöneire, amik valósággal vezetik Önt. Viszont akadhat némi feszültség a napjában, mert állást kell foglalnia egy olyan dologban, amiben nem szeretne, de nincs más választása. Ha nem teszi, még rosszabb helyzetre számíthat. Legyen őszinte és bánjon finoman a szavakkal!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Hatalmas gyakorlatot szerez ma abban, hogyan vágja ki magát a kényes helyzetekből, pláne azokból, amelyekbe saját magát keverte. Elképesztő leleményességről és humorról tesz tanúbizonyságot. Csak arra vigyázzon, hogy sajnos nem mindenki vevő a viccekre vagy legalábbis akadhatnak olyan helyzetek, ahol nem segít magén, csak ronthat a helyzetén. Ilyen esetben maradjon határozott és ne veszítse el a bátorságát!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Fantasztikus ötletei támadhatnak ma. Csak éppen az erő és a lelkesedés hiányzik Önből ahhoz, hogy meg is valósítsa őket. A legjobb, amit tehet, ha szeretteire bízza magát és ossza meg velük is. Majd ők segítenek és feltöltik Önt! Ma felejtsen el minden munkát és kötelességet, senki sem fog megharagudni magára, ha ez egyszer nem robotol egésznap, hanem pihen és végre magával is foglalkozik.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ne várjon eget rengető és fenomenális eseményeket a mai naptól. Ne egy nap alatt akarjon nagy tetteket véghez vinni és ne kenődjön el akkor sem, ha nem ez lesz élete legkalandosabb napja. Néha kellenek az ilyen nyugalmasabb napok is, amikor aktívan pihenhet, vagy szerettei körében lehet az otthon békességében. Ellenben jól tenné, ha több figyelmet szánna egészségére is, és tudatosan igyekezne megerősíteni az immunrendszerét.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Vegye észre, hogy ma az érzelmei rabja és képtelen a józan eszével gondolkodni. Bármit is mond az esze, Ön a szívére hallgat és meglesznek az ennek az előnyei és a hátrányai egyaránt. Ha egy mód van rá, kerülje a komolyabb ? főként anyagi és párkapcsolati ? döntéseket ?és ha valakinek mindenáron megakarja mondani a véleményét, vagy, hogy mit érez, legalább azt tegye óvatosan. A szerettei díjaznák az érzékeny oldalát!





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Meggondolatlanságával nem csak magát, de szeretteit is bajba keverheti. Megéri így a siker, a pénz vagy, hogy mindenáron tökéletes napot akarjon maguknak varázsolni? Tudjon hallgatni a szép szóra és arra, ha szerettei óva intik bizonyos dolgoktól. Lehet, hogy nekik akar kedvezni, de pont az ellenkezőjét teszi. Éppen ezért gondolkodjon, mielőtt cselekszik, és mindig gondoljon bele tettei várható következményeibe!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Abszolút hiányzik Önből a lelkesedés és még az is lehet, hogy nyomasztják a munkahelyi problémák. Emiatt egész nap rosszkedvű és közömbös lehet, ami viszont lehúzza a szerettei jókedvét. Ha közös programjuk van, igyekezzen átlendülni a rossz hangulatán, vagy ha úgy érzi, képtelen rá, akkor inkább vonuljon el és töltse egyedül a napját, mert fancsali vagy látványosan szenvedő ábrázatával csak a sárba döngöli szerettei kedvét és napját.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Túlságosan kényelmes és ez már előnytelen lehet a számára. Legalábbis szeretteit rendkívül fogja zavarni, hogy semmire sem hajlandó. Sem a közös programokra, de még csak arra se, hogy otthon nekik besegítsen ott, ahol szükség lenne rá. Próbáljon meg kicsit rugalmasabb lenni és ne csak magára gondoljon. Ne hagyja, hogy a lustasága miatt megharagudjanak Önre. Ha pedig szörnyen erőtlennek érzi magát, akkor legalább adja a tudtukra.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ma nem nagyon lesz segítsége, ezért olyan feladatokat végezzen, amiket egyedül is meg tud oldani. Bár ez is a kisebb a gond. A nagyobb az, hogy meglehetősen szeszélyesen és kiszámíthatatlanul viselkedik, amivel sokkolja a környezetét. Egyik pillanatban még felettébb kedves, a következőben már szinte leharapja a fejüket. Bölcsen teszi, ha lehetőség szerint inkább elvonul és megpróbálja megfejteni az érzéseit!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma nem kellene mást tennie, mint hátradőlni és pihenni. Ne keressen folyton kifogást arra, miért nem teszi. A házi munka, a kötelesség megvárja és szerettei is megfogják érteni, ha több időt szán magára. Ne mindig őket akarja boldogítani és segíteni, hanem saját magát is. Ne akarjon testileg és lelkileg kimerülni, mert elhanyagolta magát. Tegyen eleget lelke kívánságainak és foglalkozzon olyan dolgokkal, amik boldoggá teszik!





HALAK: (február 19 - március 20.)



