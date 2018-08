Napi horoszkóp - 2018. augusztus 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amennyiben a felszínre kívánkoznak az érzései, akkor hagyja őket előtörni. Vállalja fel őket és közben tartson egy kis önvizsgálatot. Illetve vallja meg gondolatait azoknak, akikkel kapcsolatosan. Ma rendet tehet kapcsolataiban és sikerülhet tovább lépnie. Fontos dolgokat érthet meg ezen napon, ha kellően nyitott rá. Ráadásul az őszinteségéért cserébe azt is fog kapni és olyan dolgokat tudhat meg, amikre még csak nem is gondolt volna!

BIKA: (április 21 - május 21.)

Mindenkit magával ragad a lendülete. Már tudja, miként szeretné tölteni a napját és a kötelező feladatokhoz és a szórakozáshoz egyaránt pozitívan viszonyul. Szerettei követendő példaként tekintenek Önre és amellett jóformán lesik minden kívánságát. Ám ez nem jelenti azt, hogy Önnek ezt nem kell viszonoznia. De sokkal kellemetlenebb lehet egy vita a baráti körében, ami esetén, ha nem jutnak dűlőre, akkor fájdalmas következményei lehetnek.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Egy kicsit erőteljesebben léphet ma fel a megszokottnál. Nem veszi észre, hogy kicsivel erőszakosabb, mint lenni szokott. Még az a szerencse, hogy szerettei nem így élik meg és kimondottan örülnek annak, hogy ennyire határozott és hogy kezébe vette az irányítást. Azért igyekezzen ezzel nem visszaélni és csak annyira akarja őket terelgetni, amennyire szükséges és amíg nekik is jó, mert mindettől függetlenül nem biztos, hogy mindenkinek jó is az, amit kigondolt!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Szinte csak és kizárólag a saját érdekeit tartja szem előtt. Ez nem is lenne nagy baj, ha közben nem gázolna át másokon. Számon kér másokat, kritizál, és ha valaki egy rossz szót is szól Önre, még maga van felháborodva. Egyáltalán nem gondol bele abba, milyen súlya van annak, amit mond. Ha nem akar egész hétvégén magára maradni, akkor kétszer is gondolja meg a szavait és tudjon bocsánatot kérni!





Kialvatlanul ébredhet és emiatt is lehet morcos, illetve rosszkedvű. Jobban is teszi, ha csak olyan feladatokat talál ki magának, amik rutinosan mennek, mert ma szinte mindenen lépes felbosszantani magát, arról nem is szólva, hogy olyan dolgokban is elakadhat, amik máskor úgy mennek, mint a karikacsapás. Ezért ha csinál valamit, csak azt csinálja és a minőségre, ne pedig a mennyiségre akarjon utazni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Van valami, amit eddig halogatott, egy döntést, valamilyen elintézendő feladatot, de most már nincs tovább. Végre akadhat annyi nyugodt pillanata, hogy képes legyen átgondolni, mit is szeretne valójában. Jobb, ha minél előbb túl esik rajta, ugyanis utána annál szabadabban és nyugodtabban töltheti a napját. Otthon békés és idillikus a hangulat, pont erre van szüksége ahhoz, hogy feltöltődhessen és kikapcsolódhasson.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hogyha elégedetlen az életével, akkor a legjobb megoldás az, amit tehet, hogy változtat rajta. Nem kell otthon kuksolnia lehetőségre várva, mikor meg is teremtheti azokat. A világ csak arra vár, hogy kimerészkedjen és felfedezze. Jól teszi, ha ma kiszabadul a négy fal közül és odakint keresi a boldogságát és a szórakozási lehetőséget. Ráadásul arra is rá kell döbbennie, hogy olyan természetes bájjal bír, ami csak úgy vonzza az embereket!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma semmi miatt nem kell görcsölnie, minden összejön, amit csak szeretne. Bármibe is kezd bele, az sikerrel záródik. Érdemes lehet összefognia családtagjait vagy barátait és együtt elmenni valahova. Egyedül arra kellene figyelnie, hogy ennél jobban ne hajszolja túl magát, mert egész héten azt tette és jó volna, ha legalább hétvégén pihenne. Anélkül is jól érezhetik magukat, hogy az összes energiáját felőrölné.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Végre beérik az, amire annyira várt, vagy amiért annyit küzdött az elmúlt időszakban és most élvezheti a gyümölcsét. Már látja is az eredményeket, nyilvánvaló a siker, úgyhogy ez ünnepért kiállt. Fogja szeretteit és menjenek el vacsorázni, Ön pedig lepje meg magát valamivel, mert igazán megérdemli! Épp itt az ideje, hogy végre igazán élvezze az életet is, ne mindig csak az örökös stresszről és küzdelemről szóljon!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ismét előtérbe kerülhet egy már régebb óta fennálló nézeteltérés. Ha valamelyikük szóba hozza, akkor beszéljék is meg a dolgot és ne hagyják ismét félbe. Igyekezzenek engedményeket tenni egymásnak, ne legyenek olyan szigorúak és makacsok. Ha fontos a kapcsolatuk, akkor tegyenek meg mindent a békülésért. Amennyiben csak a saját igazát fújja és nem nyitott a másik félre, elfogja őt veszíteni.

BAK: (december 22 - január 20.)

Fogalmazza meg tisztán és érthetően mire vágyik, akkor azt is fogja kapni. Természetesen nem csak az Univerzummal szemben, hanem a szeretteinek is adja tudtára, mit szeretne, mert most meghallgatják és nyitottak arra, hogy eleget tegyenek kérésének. Ön állhat a nap középpontjában. Használja ki minden percét, hogy segítségül vagy egyedül, de valóra váltsa vágyait. Akármiben is akadjon el, lesz segítsége a megoldáshoz.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Varázslatosan alakul a napja. Szinte minden kívánsága teljesülni látszik. Végre sikerül magát kipihennie, érezni fogja, hogy testben és lélekben ismét energiával teli. Csodálatos ötletei támadhatnak, amiket ajánlatos megosztani szeretteivel, hogy osztozzanak a megvalósításban. A párban élők számíthatnak egy kis romantikára, meghitt hangulatra az este folyamán, amire nagy szüksége is lenne a kapcsolatuknak, hogy egy kis tüzet vigyenek a szerelmi életükbe.





HALAK: (február 19 - március 20.)



