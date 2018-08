Napi horoszkóp - 2018. augusztus 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.04

KOS: (március 21 - április 20.)



Óvatosságra intik a csillagok, mivel hajlamos lehet ma könnyelmű döntéseket hozni. Képes bármilyen csábításnak bedőlni. Talán az is oka, hogy kimerültnek érzi magát vagy mert szeretne hinni abban a bizonyos dologban, esetleg úgy véli, igenis megérdemli. De most sajnos csak rossz lóra tehet az ilyen döntésekkel. Ne keverje magát sem érzelmi, sem anyagi jellegű bajba azzal, hogy meggondolatlanul jár el.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Most tart ott, hogy úgy érzi, nem bírja tovább. Ideges, feszült, képtelen arra, hogy koncentráljon. Túlvállalta magát, és bár kétségtelenül eredményes napokon van túl, mégiscsak érzi, hogy elfogyott az erő és a lelkesedés. Mindenképpen iktasson be egy kis szünetet, és amit csak lehet, halasszon el és teljes mértékben kapcsolódjon ki. Azok pedig, akik kellemetlen fizikai tüneteket tapasztalnak, ne várjanak sokáig azzal, hogy felkeressék orvosukat!





IKREK: (május 21 - június 21.)

Hiába is szeretne, nem tud parancsolni az érzelmeinek. Minden döntésén érződik, hogy érzelmi alappal születtek. Pedig nagyon jól tudja, hogy ennek meg lesz a böjtje, és hogy nem ártana egy kicsit a józan eszére is hallgatnia. Okosan tenné, ha nem hirtelen felindulásból hozná meg döntéseit. Lehetőség szerint halassza el a komoly beszélgetéseket, a mindenféle válaszadást, mert szinte biztos, hogy nem a megfelelő döntést hozná meg.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Tisztáznia kellene a kapcsolatait azokkal, akikkel mostanában nézeteltérése volt. Lehet, hogy Ön nem érzi úgy, hogy összekaptak volna vagy baj lenne, pedig igenis ott maradt a tüske egyesekben. Vannak, akiket kimondottan megbántott és magának ez még csak fel sem tűnik. Viszont jó hír, hogy ma mindenkit nyitott arra, hogy rendezzék a problémáikat, ezért kellene megejtenie a bocsánatkérést és az őszinte beszélgetést.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem várhatja el másoktól, hogy mindenki Önhöz alkalmazkodjon, és úgy táncoljanak, ahogy maga fütyül. Kérhet tőlük szépen segítséget, de nem támaszthat elvárásokat velük szemben. Ha pedig Ön az, aki hibázott, vagy megbántott mást, ne legyen rest elnézést kérni. Máskülönben ne csodálkozzon azon, hogy egyesekkel megromolhat a kapcsolata. Továbbá azt is mellőznie kellene, hogy megpróbálja beosztani mások idejét.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Túlságosan optimista volt azzal kapcsolatban, hogy mennyit bír el. Túl sok munkát, illetve szívességet vállalt és meg is issza a levét. Nem csak azért, mert elúszik, és azt sem tudja, hol áll a feje, hanem azért is, mert nem jut ideje saját magára és kötelezettségei elvégzésére. Viszont most már nem fog tudni kitáncolni ebből a helyzetből, de azt még megteheti, hogy segítséget kér, és így legalább ma letudhatja a nehezét.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma minden más jár az eszében, csak az nem, aminek kellene. Képtelen figyelni a munkájára, de még másokra is. Még maga is meglepődik azon, mennyire el van varázsolódva. Persze valójában megoldásokon töri a fejét, azon, hogyan tehetné jobbá és szerettei életét. Akármilyen vad dolgot is gondol ki, érdemes meglépnie. Legyen merész, ugyanis most a túlzásnak tűnő ötleteket is sikerre viheti.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, mert ha így cselekszik, akkor könnyen megszakadhatnak a kapcsolatai. Újabban figyelmetlen a környezetével szemben, ráadásul lazán elárasztja őket a panaszáradatával vagy éppen a problémáival, hogy oldják meg őket. Még rosszabb esetben arra is hajlamos lehet, hogy a gondjainak megoldásáért átgázoljon másokon. Ugye sejti, hogy óriási veszekedések várhatóak így?





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Eseményekkel teli nap vár Önre, egy percig sem fog unatkozni. Hagyja, hogy ma csak úgy megtörténjenek Önnel a dolgok, merjen igent mondani a kínálkozó lehetőségekre és akár egészen észbontó kalandok érhetik. Ha valaki kikéri a véleményét, vagy arra buzdítják, hogy legyen döntőbíró, akkor merje azt elmondani és álljon bátran a csapat élére. Végre olyan dolgok történhetnek Önnel, amelyekre mindig is vágyott.





BAK: (december 22 - január 20.)

Rettentően nehezére esik, mégis erőt vesz magán és mosolyogni próbál a környezetére, pedig egyáltalán nem érzi jól magát. Testi vagy pedig lelki bajok kínozhatják. Egyikkel sem kell egyedül megküzdenie. Okosan teszi, ha fizikai kellemetlenségeivel orvoshoz fordul, míg a lelkiekkel minimum a legjobb barátjához. Figyeljen oda arra, hogy ma olyan dolgokra szánjon időt, amire tényleg érdemes és tartalékolja az energiáit!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy megreformálja a kapcsolatait. Nem kell próbák elé állítania ismerőseit, majdhogynem magától is kifog derülni, hogy kire számíthat és kire nem. Igyekezzen nem túl gondolkodni a dolgokat. Ma vonuljon kicsit a háttérbe és hagyja, hogy a sors irányítson. Így meglepő élményekben lehet része! Másrészt felesleges olyan dolgok miatt mérgelődnie, amik felett nincs hatalma. Dőljön hátra és csak figyeljen!





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ha van valaki, akivel tisztáznia kellene bizonyos dolgokat, akkor azt a legcélszerűbb ma megtennie. Nem érdemes tovább halogatnia, mert egyre inkább úgy állnak a dolgok, hogy elfognak szakadni egymástól. Amennyiben ma döntést kell hoznia, legyen határozott, és törekedjen arra, hogy kompromisszumokat kössön. Hogyha valamiben veszítene, akkor azt kezelje méltósággal és fogadja el a helyzetet. Tanuljon belőle a jövőre nézve.





