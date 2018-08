Napi horoszkóp - 2018. augusztus 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha hajlandó igent mondani a meghívásokra, a kalandokra, az új lehetőségekre, fantasztikus élményekben lehet ma része. Legyen nyitott mások kérésére, illetve arra is, hogy új arcokat ismerjen meg. Semmire se mondjon azonnal nemet, legalább gondolja meg az ajánlatot! Érthető, ha fáradt és egy kissé kedvtelen, de talán pont ezek az izgalmas kikapcsolódási lehetőségek töltenének fel. Nem mindig az aktív pihenés a megoldás.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már jó ideje töri azon a fejét, hogy valamit mozognia kellene, csak eddig nem sikerült rászánnia magát. Pedig ma végre megtalálhatja azt a sportot, amit szívesen végezne. Látszólag a véletlennek köszönheti, hogy meglátja, meghallja vagy valamiféleképen belefut. Nincs más dolga, mint végre belevágnia. Ne keressen több kifogást, megfogja látni, hogy mennyire feltölti, és mekkora örömmel töltheti el!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kicsattanó formában van és semmi sem ronthatja el a kedvét. Végre felszabadultnak, energikusnak érzi magát. Olyan érzése lehet, mint aki súlyos terhektől szabadult meg. Szerencsére laza napja lesz, legalábbis ha nem szúr ki saját magával. Ne vállaljon el ma semmilyen extra feladatot, csak tegye meg a szokásosat. Tartson meg magának minden energiát és azt szánja a nap végén a családjára.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nincs azzal baj, hogy küzd a vágyai megvalósítósáért. Azzal viszont igen, hogy miként teszi. Semmiképpen se lépjen át mások felett vagy tapossa el őket menetközben. Még idejében észreveheti a hibáját és akár megelőzheti vagy leállhat és bocsánatot kérhet. Mindig számoljon a környezetével is, mielőtt cselekszik! Jól is teszi, ha jobban odafigyel a tetteire, mert a nagy hanyatt-homlok rohanásban figyelmetlenné válhat, és saját magának tehet keresztbe.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha azt tapasztalja, hogy tele van elmaradásokkal, olyan feladatokkal, amikkel saját bevallása szerint nem tud egyedül megbirkózni, akkor okosan tenné, ha néma szenvedés helyett inkább segítséget kérne. Szinte azonnal meg is kapná a szükséges támogatást. Máris közelebb kerülne céljai megvalósításához és így még azt is elkerülhetné, hogy bajba keveredjen, amiért nem végzett időben egyes feladatokkal. Be kellene látnia, hogy csapatban könnyebb dolgozni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Kipihenten és jó hangulatban ébred. Ennek köszönhetően minden sokkal könnyebben megy. Még az olyan feladatok elvégzéséhez is kedve van, amit máskor inkább a szőnyeg alá söpörne. Még a legváratlanabb, legrázósabb eseményeket is képes higgadtan kezelni. Ma ott van a toppon, képes gondol nélkül koncentrálni a feladataira. Ráadásul a munkán kívül is jó szolgálatot tesz másoknak, hiszen többen is fordulnak ma Önhöz tanácsért.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Mindenütt csak mosolyognak Önre és szívélyesen viselkednek Önnel. Ez mind a megnyerő és barátságos viselkedésének köszönheti és mert igen népszerű a barátai, illetve kollégái körében. Ma kimondottan érezheti, hogy egy kicsit mindenki Önt akarja. Magával akarnak beszélgetni, kávézni, az Ön véleményére kíváncsiak. Persze mindez rendkívül hízelgő, de azért húzzon bátran egy határt, hogy saját magára is jusson ideje.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem ártana, ha kicsit kiszállna a mókuskerékből, hiszen érzi, tapasztalja, hogy kezd kikészülni. Egyre fáradtabbnak érzi magát és kezd ingerlékeny, türelmetlen lenni. Szerencsére ma nem lesz sok feladata és talán mások is észreveszik, hogy nincs jó passzban, ezért nem találnak ki Önnek plusz munkát. Használja ki ezt a lehetőséget és szánjon magára több időt, délután pedig egyenesen adja át magát az aktív pihenésnek!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Bármennyire is szeretett volna tervezni, vagy legalábbis abban a sorrendben haladni, mint kitalálta, nem lesz rá lehetősége. Folyton közbe jön valami, akadályokba, nehézségekbe ütközik és mások akarva-akaratlanul is megnehezíthetik a dolgát. Bár fárasztó, egésznap rohanós, de mégis eredményes napot tudhat a magáénak. Éppen ezért este legyen olyan jó saját magához, hogy legalább egy kényeztető fürdőt vesz és szán egy kis időt magára.





BAK: (december 22 - január 20.)

A mai napon új munkát, feladatot kaphat, ami egészen izgalomba hozza. Még arra is lehetősége nyílhat, hogy valamilyen új dolgot tanuljon meg. Legyen bátor és mondjon igent a lehetőségekre, még akkor is, ha úgy érzi, nincs meg Önben a szükséges képesség, mert ez nem igaz és ezt a gyakorlatban Ön is megfogja látni. Ugyanakkor ma új emberekkel ismerkedhet meg, és akadhat közöttük olyan, akivel előnyös barátságot köthet.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma szinte mindenki megtalálja apró-cseprő bajával vagy azzal, hogy szeretnének Önnel találkozni. Bármennyire is szeretne eleget tennie a kéréseiknek, ne tegye. de különben is, nem is lenne rá lehetősége. Ne feledkezzen meg a saját feladatairól és családjáról. Udvariasan mondjon nemet azoknak, illetve azokra a lehetőségekre, amik nem férnek bele az idejébe. A kapkodás és a rohangálásnak nem lenne értelme és élvezhetetlenné tennék a napját.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Nem felejtett el véletlenül valamit? Minden esély meg van arra, hogy valami fontos dolog ment ki vagy megy ki a fejéből, amit nagyon meg fog bánni. Ráadásul ez csak tovább fokozódik és egész nap ilyen szétszórt lesz, mint aki nincs is jelen ebben a világban. Jó volna, ha a nagy rohanásban többször is megállna gondolkodni, hogy mindent elintézett, észben tartott-e. De még így is történnek Önnel olyan dolgok, amiket sehogy sem tud kivédeni.





