Napi horoszkóp - 2018. augusztus 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma egyszerűen nem tud hibázni. Mindenben szerencsésnek mutatkozik és rendkívüli eredményeket ér el. Amihez csak hozzáér, az mondhatni arannyá válik, nem tud ma olyat csinálni, amivel ne érne el sikert és ne vívná ki mások elismerését. Persze azon ne csodálkozzon, hogy irigyei akadnak, de ne is törődjön velük, ne hagyja, hogy elrontsák a jó kedvét. Élvezze a jól megérdemelt figyelmet és sikert! Különben is, szeretteitől úgyis támogatásra számíthat!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Van valami, amit a fejébe vett vagy másnak akar valamiben segíteni és ezért képes tűzön-vízen átmenni. Nem nyugszik addig, amíg nem könyvelheti el a sikert. Minden energiáját latba veti, és lelkesedése nem csak Önt tüzeli fel, hanem másokat is. Kifejezetten példaértékűen fog viselkedni. Ám a nagy hajtásban ne feledkezzen meg a kötelezettségeiről sem. Ne hagyja, hogy egyik feladat, a másik rovására menjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy viselkedik, mint egy két lábon járó bomba, ami bármely pillanatban robbanhat és elhiheti, ezt mások is érzik magán! Ne lepődjön meg, ha ma látványosan kerülik Önt. De hát Ön is érzi, hogy elég egyetlen kis szikra ahhoz, hogy robbanjon. Számítson arra, ha képtelen úrrá lenni a belső feszültségén, durva vitákba keveredhet, amelyekből nem kerülhet ki győztesen, legfeljebb akkor, ha átgázol másokon, de azt utána bánni is fogja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A mai napon teljesen átadja magát az érzelmeinek. Mint aki fejben teljesen kikapcsolt, észbontó dolgokra képes érzelmi felindulásból. Nem gondol a következményekre, egyszerűen cselekszik. A helyzet az, hogy ennek meg lesz a pozitívuma és a negatívuma is. Kellemes és kellemetlen események egyaránt érni fogják. Nem volna rossz, ha azért tudna uralkodni magán és legalább néha kicsit gondolkodna, úgy legalább a kellemetlenségeket megspórolhatná!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy egészen új oldala kerül előtérbe és ez még magát is meglepi. Nem is tudta, hogy képes bizonyos dolgokra és most könnyűszerrel adja át magát neki. Szabályosan meg van lepve, hogy eddig miért nem ütközött ki ez a bizonyos adottsága, aminek köszönhetően jóformán úgy érzi magát, mint egy isten. Elhiheti, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami még rejtve van Ön előtt. Érdemes ezen eltöprengenie az este folyamán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bármilyen problémája is merüljön fel, tudja, hogy nincs egyedül. Szinte azonnal akad majd valaki, aki a segítségére lesz, még csak kérnie sem kell. Aztán ne essen abba a hibába, hogy annyira hozzászokik ehhez, hogy utána elvárja. Minden alkalom után mutasson hálát a kapott segítségért. Viszont a segítségnek köszönhetően felszabadul némi ideje, amit végre olyan feladatok elvégzésére szánhat, amelyeket korábban nem sikerült.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma megfürödhet családja szeretetében, kollégái elismerésében és dicséretében. Pont erre van szüksége ahhoz, hogy megerősödjön az önbizalma és jobb kedvre derüljön. Egyszeriben mindent sokkal pozitívabban lát, megjön az optimizmusa és vele együtt a jó kedve is. Ráadásul azt veszi észre, hogy minden úgy alakul, ahogy elképzelte vagy legalábbis remélte. Még az élete több területével kapcsolatos hosszú távú tervei is bejönni látszanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Olyan személy lesz a segítségére, akire egyáltalán nem számított. Még az is kiderülhet, hogy egészen félreismerte az illetőt és egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolta. De mások is a segítségére lehetnek és a legjobbkor bukkannak fel ezek az emberek, épp mikor a legnagyobb szüksége van egy-két jobb kézre. Rá kellene jönnie, hogy azért is van így, mert rendkívül népszerű és többen kedvelik magát, mintsem feltételezné.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ha egyes problémáinak megoldására vagy fejlődésre vágyik, ahhoz félre kell tennie a jól bevált módszereket. Ezúttal új ötletekkel kell előállnia a siker érdekében. Használjon olyan eszközöket, amiket eddig még nem. Jót tenne Önnek a megújulás, ha kicsit megreformálná a gondolkodásmódját. Legyen bátor és merjen kilépni a komfortzónájából. Egyáltalán nem olyan nehéz tiszta lappal indítani, mint azt gondolja. Kezdje apró lépésekben!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Rég nem látott ismerősökkel futhat ma össze. Egyesekkel azonnal megtalálja a közös hangot és olyan lesz, mintha tegnap találkoztak volna utoljára. Ez fogja arra emlékeztetni, hogy nem ártana ápolnia a kapcsolatait. Nehogy azt higgye, hogy már egyeseket elveszített, mert ez nem igaz. Még bármely kapcsolata felmelegíthető és szorosabbá tehető, csak tennie kell érte. Mindemellett családja kellemes meglepetésben részesítheti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Itt az ideje, hogy összeszedje minden bátorságát a tettek mezeire lépjen. Ne hagyja, hogy mások lebeszéljék vagy elbizonytalanítsák. Higgyen magában és az megérzéseiben, amelyek megsúgják, hogy mit kell tennie. Már régóta tervezget, tisztában van mindennel, most már nincs más dolga, mint megvalósítania a vágyát. Legyen határozott, engedje szabadjára szenvedélyes énjét és csapjon a lovak közé! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Valaki megoszt Önnel egy remek ötletet vagy titkot. Nagy hibát követ el akkor, ha kifecsegi másnak vagy mondhatni ellopja az ötletet, ezért ne tegye! Ugye nem akarja feláldozni a barátságot az átmeneti sikerért vagy anyagi haszonért? Így is rengeteget tanulhat és a maga módján sikerülni fog megvalósítani a vágyait. Vannak Önnek egyéb lehetőségei, csak körbe kellene néznie, és így legalább senki bizalmát nem veszítené el. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc