Napi horoszkóp - 2018. augusztus 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.08.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyugodtan és békés hangulatban ébred. Úgy érzi, ma képes lesz arra, hogy egésznap ebben az állapotban maradjon. Ez esetben érdemes ma új dolgokba vágni a fejszéjét vagy megoldani azokat a kihívásokat, amiket korábban nem sikerült. Legyen bátor, hiszen eredményes napot tudhat a magáénak! Ráadásul ma szerettei is megörvendeztetik egy meglepetéssel vagy olyan kedves gesztussal, amire nem számított és hihetetlenül boldoggá teszi.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ez a nap a kapcsolatok ápolásának jegyében fog telni. Ön is megértőbb és szeretetteljesebb lesz kollégáival, illetve barátaival szemben, de ők is így állnak majd Önhöz. Tanácsokat adhat másoknak és kaphat is. Igazán érezheti a kölcsönösséget a kapcsolataiban. Kiváló nap ez a mai arra, hogy megbeszéljék az esetleges félreértéseket, elsimítsák a gondokat, és egy vidám napot töltsenek együtt. De ha munka utáni bulira kerül a sor, akkor tudja, hol van a határ!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Eddig nem tapasztalt, új érzések kerítik a hatalmába. Ismerősei meglepődve figyelik, hogy Ön képes ennyire másképp is viselkedni. Egyesek elképesztően gondtalanul viselkednek, viccelődnek másokkal és játszi könnyedséggel oldanak meg minden problémát. Többször is azt fogja tapasztalni, hogy könnyűszerrel képes befolyásolni másokat és tetszik Önnek ez a hatalom, ahogy az ujja köré csavar másokat. Igyekezzen ezzel nem visszaélni! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap a megújulás jegyében fog telni. Eldöntötte, hogy változtatni fog és készen is áll arra, hogy megtegye. Új célok és vágyak lebegnek a szeme előtt, amikért képes komoly erőfeszítéseket tenni. Lelkesedése nem ismer határokat. Az a legnagyszerűbb az egészben, hogy szerettei feltétel nélkül támogatják és egy-két ötletének megvalósításába, még őket is sikerül bevonnia. Hirtelen úgy tekint az életre, mintha egy csodálatos kaland lenne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A mai nap cserben hagyja a józan ítélőképessége. Óvakodjon a hirtelenjövő, elhamarkodott döntésektől. Jó volna, ha nem akarna végleges megoldásokat kieszközölni. Attól pedig pláne tartózkodjon, hogy úgy akarjon békebíró lenni vagy segíteni másnak, hogy nem ismeri a teljes igazságot, illetve történetet, mert magát is bajba keverheti meg azt is, akinek jót akar. Inkább maradjon ma passzív megfigyelő, azzal semmit sem ronthat el!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Annyi munkát vállaljon, amennyit feltétlenül szükséges. A többi megvárja. Célszerűbb lenne a családjára fordítani a figyelmét és több időt szentelnie nekik, mert azon kívül, hogy hiányolják magát, szükség is lenne Önre. Kivéve persze, ha arra vágyik, hogy elszabaduljon otthonában a pokol, amire jelenleg jó esély van. Ha egyik szerette elárul Önnek egy titkos vagy segítséget kér, legyen türelmes és megértő!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szüksége lehet Önre barátainak, illetve szeretteinek. Egyikük biztos bajba kerül, és jól jönne neki az Ön éles meglátása és bíztató, vigasztaló szavai. Még ha nem is ért vele és úgy érzi, nem tudja maximálisan támogatni, akkor is próbáljon a pártjára állni. Az is lehet, hogy ez Ön számára megterhelő lesz, de most kivételesen arra a bizonyos személyre kell koncentrálnia, aki megfogja hálálni, hogy nem hagyta cserben és átsegítette ezen a nehéz időszakon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Elképesztő tempóban halad. Könnyen, akadálytalanul tart előre, villámgyorsan oldja meg a gondokat és végzi el a munkát. Azon kívül, hogy fokozott teljesítményéért elismerésben részesítik, meg lesz az az előnye is, hogy boldogan és időben tér haza, így elegendő ideje és energiája marad a szeretteire. A párban élők használják ezt a napot arra, hogy romantikázzanak, ráférnének az új élmények a kapcsolatukra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ne hagyja, hogy apró hibák, bosszúságok elrontsák a kedvét. Olyan dolgokon is felhúzza magát, amiken máskor eszébe sem jutna. Ma viszont minden ingerli, zavarja és bosszantja. Ami még rosszabb, hogy minden problémát másra hárítana, pedig sok kis kellemetlenséget magának okozott. Nem csoda, ha már nap felénél fáradtnak és kimerültnek érzi magát. Inkább emelkedjen felül érzésein és törekedjen arra, hogy jól érezze magát! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Tartózkodjon attól, hogy külsőségek alapján ítéljen. Komoly hibát véthet azzal, ha így cselekszik. Nem csak azért, mert esetleg megbánt vele valakit, hanem mert lemarad egy kivételes lehetőségről, vagy akár egy rendkívül jó barátságról, netán szerelemről. Ma adjon mindenkinek egy esélyt, hiszen azt igazán megérdemlik az emberek és fordított esetben, maga is örülne neki. Igyekezzen, sőt, akarja megismerni azokat, akiket a sors ma az útjába állít. Kellemesen csalódhat, és meglepő élményekben lehetne része! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ha ma valamivel nagyon kell vigyáznia, az bizony a költekezés! Óvakodjon attól, hogy felelőtlenül szórja a pénzt, még akkor is, ha erre lenne szüksége ahhoz, hogy megnyugodjon és megtalálja a lelki békéjét. Inkább beszéljen gondjairól egy barátjával, a párjával, ami sokkal előnyösebb lehet annál, minthogy megpróbálja megvásárolni a boldogságát. Jobban meg kellene bíznia szeretteiben és anyagiak tekintetében önkontrollt gyakorolnia. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Túlságosan görcsösen hajszolja a sikert, pedig semmi szükség rá. Jönni fog az szinte magától is. Ugyanakkor a feltűnési vágyával az ellenkezőjét érheti el annak, amit szeretne. Nem felfigyelni fognak Önre, hanem idegesítőnek fogják találni törekvéseit. Most azzal érhet célba, ha a háttérbe húzódik, és onnan irányítja az eseményeket. Ne aggódjon, a szálak így is Önhöz fognak futni és tudni fogják mások, kinek köszönhetik a sikert. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp