Napi horoszkóp - 2018. július 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sajnos ma nem úgy alakulnak a dolgai, mint azt eltervezte. A mai napon azt érezheti, hogy kicsúszik a kezei közül az irányítás. Ettől még nem jelenti azt, hogy kedvezőtlenül is alakulnak a dolgai, csak egyszerűen ma a sors irányít Ön helyett. Jobban teszi, ha inkább csak sodródik az árral. Gyakorolja az elfogadást! Viszont a vitás helyzeteket kerülje, mindenképpen meneküljön előlük és törekedjen a békés megoldásokra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szüksége lesz a lelki erejére és optimizmusára, hogy átvészelje ezt a napot. Lehet, hogy nem voltak mára komoly tervei és nincs túl elintézendő feladata, de még így is akadályokat gördíthetnek Ön elé. Legyen éber, amennyire csak tud, úgy elkerülhet egy-két Önre váró kellemetlenséget. Ám sajnos egy váratlan és egészen komoly probléma is felmerülhet, amit Önnek kell megoldania. Ne veszítse el a nyugalmát és gondolkodjon ésszerűen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bármennyire is szeretne ma, nem menekülhet bizonyos dolgok elől, amik aktuálissá váltak. Meg kell ejtenie egy kényes, kissé kínos, ámde őszinte beszélgetést. Ne is halogassa tovább, hiszen már maga is érzi, hogy nem bír többet elviselni. Fontos, hogy ne akkor vágjon bele, mikor rettentően dúlnak Önben az érzések, hanem várja ki, amíg lecsillapodik. Amennyiben így cselekszik, akkor sikeresen elérheti azt, hogy mindketten elégedettek legyenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túl sok mindent tervelt ki mára, hogy mi mindent fog elintézni. Csakhogy egyedül nem fog tudni a végére érni, ezért eldöntheti, hogy segítséget kér hozzá vagy a kevéssé fontos feladatokat elhalasztja. Ugyanakkor, ha azt tapasztalja, hogy egyes kellemetlen tünetei felerősödnek és romlik az állapota, akkor ne habozzon felkeresni az orvosát és szánjon több időt arra, hogy testileg és lelkileg egyaránt feltöltődhessen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A fülébe juthat egy olyan hír, amit nem képes annyira félvállról tenni, ahogy másik is teszik. Lehet, hogy nem is érinti közvetlenül, mégis a megoldáson kezdi törni a fejét. Mielőtt bármit is tenne, értekezzen azzal, akivel igazán kapcsolatos a hír, nehogy magára haragítsa azzal, hogy csak úgy beleártja magát. Különben is, nem ártana inkább a saját háza tájékán sepregetnie, mivel van pár dolog, ami nem tűr további halasztást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan krízishelyzet állhat elő, amivel kapcsolatban elsőként azt érezheti, hogy vége mindennek. Pedig egyáltalán nem olyan szörnyű, mint amilyennek elsőre tűnik. Az igaz, hogy valóban több, mint amennyit képes egyszerre feldolgozni, illetve kezelésbe venni. Semmiképpen se essen abba a hibába, hogy másban keresi a hibát. Inkább koncentráljon teljes gőzzel a megoldásokra, és hogy mielőbb elsimítsa a helyzetet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen óvatos azzal, hogy könnyen mond ítéletet mások felett. Már csak azért is, mert nem biztos, hogy sikerül kellően diplomatikusan fogalmaznia, ami által komolyan megsérthet másokat. Talán azért sem, mert feszültnek, túlterheltnek érzi magát. Találjon magának egy kis időt, mikor igazán kikapcsolódhat, vagy olyan tevékenységet űzhet, ami feltölti. A mai napon kerülje, hogy mások problémáival foglalkozzon, ma legyen Ön az első!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem várt problémák merülhetnék fel az életében. Óvakodjon attól, hogy másra bízza a megoldásukat. Egyedül Ön képes a lehető legnagyobb körültekintéssel és precizitással megoldani. Arról nem is szólva, hogy minden esély meg van arra, hogy más tovább rontana a helyzeten. Használja a józan ítélőképességét és törekedjen arra, hogy mielőbb orvosolja a felmerült gondot. Minél tovább húzza-halasztja, annál rosszabb lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Könnyen megküzd a mai nap kihívásaival. Kivételesen még élvezi is, hogy ennyi tennivalója akad és ilyen színes kihívások. Ez egy olyan nap, mikor buzog Önben a tettvágy, és kimondottan feladatokat keres magának. Természetesen ez nagyszerű, de számoljon azzal, hogy nem biztos, hogy akad is annyi lelki erő és energia is Önben, amennyire szüksége lenne a feladatok elvégzéséhez. Inkább fontolja meg, mibe vág bene és menjen biztosra!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma kimondottan maga alatt vágja a fát. Mint aki szándékosan keveri magát nehéz helyzetbe. A figyelmetlensége és a mindent azonnal akarása kellemetlen helyzetekbe sodorhatja. Próbálja ezt szem előtt tartani és hátráljon ki a problémákból. Inkább hallgassa meg türelmesen és figyelmesen környezete tanácsait, meglátásait, mert valaki akaratán kívül is hasznos információval, illetve segítséggel láthatja el. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Kivételesen jó nap vár Önre, méghozzá azért, mert nem hagyja, hogy mások elrontsák a kedvét. Az, hogy humorizál, mosolyog a világra, óriási segítsége lesz ebben. Még olyan dolgokról is lehet Önnel beszélgetni, amivel kapcsolatban máskor felkapná a vizet. Abszolút nyitott a világra, képes elfogadni a kritikát, és változtatni azokon a hibáikon, amiken eddig nem volt hajlandó. Nem sűrűn ilyen befogadó, de nem is fogja megbánni, hogy ma ilyen! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Örülhet, mert azt fogja tapasztalni, hogy mindenütt segítő kezekre akad és nem kell egyedül megküzdenie a gondjaival. Ma egésznap olyan érzete lehet, mintha a sors is a tenyerén hordozná, mert mindenki kedves, segítőkész és megértő Önnel. Ezáltal olyan dolgokat is letudhat, amiket korábban nem sikerült és még energiája is marad a szeretteire. Bölcsen teszi, ha háttérbe szorít egy-két kevéssé sürgős feladatot és kihasználja, hogy laza napja van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp