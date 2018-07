Napi horoszkóp - 2018. július 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.30

KOS: (március 21 - április 20.)



Remek nap vár magára, mert végre belekezdhet valami olyanba, amit régóta tervezett. Készen áll arra, hogy belevágjon, elég határozottnak és magabiztosnak is érzi magát hozzá, ne is hagyja, hogy bármi is az útjába álljon. Szerettei is támogatják, ami erőt ad Önnek, és úgy érzi, ma akármilyen kihívással képes szembenézni. Bár ne felejtse el, hogy nekik nem az Ön sikere a fontos, hanem hogy boldognak látják magát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már eleve úgy ébred, hogy érzi magában a feszültséget, rossz érzése van, de maga sem tudná megmondani, mitől olyan nyugtalan. Ám az ingerültségével főleg az a probléma, hogy képes másokon kitölteni a mérgét és azokat bántja, akik segíteni próbálnának Önnek. Ha sehogy sem képes nyugodtan beszélgetni szeretteivel, akkor jobban is teszi, ha már bezárkózik és elkerüli őket. Amíg azt sem tudja, mi nyomasztja, nem fog tudni békésen viselkedni másokkal.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Épp itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba és rendezze a problémás kapcsolatait. Semmit esetre kezdeményezzen veszekedést, de nyugodt körülmények között mondja el az illetékes személynek, hogy mi bánja. Lehet, hogy nem oldódik meg egy nap alatt minden gondjuk, de jó kezdet ez a mai ahhoz, hogy lassacskán rendbe tegyék viszonyukat. Önnek is könnyebb a továbblépés úgy, ha tudja, nem haragszanak Önre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha van valami, amivel kapcsolatban azt érzi, nem mehet tovább, akkor álljon is le vele, illetve mondja ki érzéseit. Attól, hogy magában zsörtölődik, semmi sem fog megoldódni. Csak akkor sikerülhet túl jutnia a kapcsolati nehézségein, ha végre őszintén kimondja mi bántja. De előbb még saját magával is meg kellene beszélnie, hogy mire vágyik igazából, mert sok tekintetben Ön is bizonytalan. Mindenképpen hallgassa meg a másik felet és keressenek együtt megoldást.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez az Ön napja! Ma jól teszi, ha nem próbál meg mindent kézben tartani. Lazítson és engedje, hogy mások vezessék. Higgye el, nem olyan rossz dolog, ha néha átadja az irányítás jogát. Ma felejtse el a munkát, a kötelezettségeit, töltse ezt a napot a teljes kikapcsolódás jegyében. Ha képes igazán sodródni az árral, szerettei fantasztikus napot varázsolnak Önnek és nem várt meglepetésekben részesíthetik!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma középpontba kerülhet. Mindenki Önnel szeretné tölteni az idejét és tanácsot kérnek Öntől. Valósággal felnéznek Önre, amit persze hízelgőnek talál. Ám érthető, ha egy idő után soknak érzi. Ne féljen attól, hogyha nemet mond, megbánt másokat, nekik is be kell látniuk, hogy az Ön energiája és ideje sem végtelen. Húzzon bátran határokat! Ha magányra vágyik vagy, hogy magával foglalkozzon, akkor tegyen is érte!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ismét megmutatkozik, hogy jó érzéke van ahhoz, hogy mindenből előnyt kovácsoljon, sikerre vigyen dolgokat, és hogy mindeközben összefogja a családot. Bármilyen családi program vagy feladat is vár Önre, azt sikerrel zárhatja. Amennyiben ma társaságba megy, még ha ismeretlen arcok is veszik körbe, könnyen megtalálja a közös nevezőt másokkal. Ajánlatos is nyitottan állnia környezetéhez, ugyanis akár előnyös kapcsolatok is szert tehet!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nagyon vidám és energikus lesz a mai napon. Bájos és felettébb szeretetteljes viselkedésével egyenesen elvarázsolja környezetét. Ma nincs olyan, amit megtagadnának Öntől, mindenki igent mond kéréseire! Persze próbáljon meg ezzel nem visszaélni, de mindenesetre, ha van valamilyen könnyen megvalósítható vágya, akkor adjon hangot neki. Élvezze a törődést, a figyelmet, és tegyen félre minden kötelező feladatot és munkát!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A mai napon úgy érezheti, sikerült kimásznia a gödörből. Végre képes pozitívan gondolkodni és megbízni másokban. Már nem akarja mindenáron rejtegetni valódi érzéseit és gondolatait. Ma valami fontos dologra döbbentet rá, ami nem más, mint a lecke, amit az elmúlt napok, hetek csalódásaiból kellett leszűrnie. Tele van új lendülettel, már pörög is az agya és újabb megvalósítandó ötletek villannak az eszébe.

BAK: (december 22 - január 20.)



Meglehetősen fáradt és kimerült. Jobb is, ha nem tervez semmit a mai napra. Ne érezze ezt lustaságnak, ne ostorozza magát, hogy de mennyi feladata és elintézni való ügye lenne. Ön is megérdemel egy szabadnapot! Ha nem szán elég időt magára és az aktív pihenésre, ne is csodálkozzon, hogy előbb-utóbb kikészül testileg vagy lelkileg. Éppen ezért kerülje a mai napon a konfliktusokat, ha lehetősége van rá, zárkózzon be és tegye azt, ami igazán jól esik!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Hiába pihent eleget, mégis fáradtnak és kimerültnek érzi magát. Így viszont harapós kedvében ébred és akaratlanul is megbánthatja szeretteit. Jobban tenné, ha előbb gondolkodna és aztán beszélne. Könnyebb, minthogy utána folyamatosan bocsánatot kár másoktól. Ennek fényében ne akarjon ma mások segítségére lenni vagy lelki támaszul szolgálni, mert képtelen lenne kibírni, arról nem is szólva, hogy nem sok jót tudna mondani.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Hajlamos lehet a meggondolatlan tettekre, hogy gondolkodás nélkül ráeressze érzelmeit és dühét másokra, akik persze értetlenül állnak Ön előtt, mert nem értik, hogy hirtelen miért zavarja minden. Nem tudják azt, amit Ön, hogy már régebb óta van problémája egyes személyekkel, csak éppenséggel eddig képes volt gond nélkül titkolni. Most viszont, hogy felhalmozódtak a problémáit, már nem képes csendben maradni.

