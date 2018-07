Napi horoszkóp - 2018. július 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma mindenkivel megtalálja a közös hangot és szüksége is lesz rá. Ugyanis nem az a megoldás, hogy önkényesen és akár erőszakkal érvényesítse akaratát, hanem, hogy megbeszélés tárgyává tegye. Szerencsére szerettei hajlanak a kompromisszumok kötésére. Lehetőség szerint, csak annyit kérjen másoktól, amennyit maga is képes nyújtani. Ne csak másoktól várja a megoldást vagy a javulást, hanem Ön is tegyen hozzá!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha társaságra vágyik, akkor elég csak körbenéznie, ugyanis rengetegen töltenék együtt Önnel az idejüket. Munkahelyén is több barátjelölt is akad, mintsem gondolná. Érdemes délutánra baráti vagy családi programot szerveznie, mert kellemes élményben lehetne része. Ráadásul ezek a közös kalandok elmélyítenék a kapcsolatokat és olyan hasznos információkra tehet szert, amit később sikeresen felhasználhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ez a nap a családé. Kellemes napot töltenek együtt és mindez idő alatt új dolgokat tudhat meg szeretteiről. Még akár arra is rádöbbenhet, hogy egyeseket nem is ismer annyira, mint azt hitte. Nem érdemes ezen keseregnie, itt a lehetőség, hogy belelásson kicsit a lelkükbe. Ellenben figyeljen oda arra is, hogy Ön is nyitott könyv legyen a számukra. Merje őket közelebb engedni magához és ne féljen az örökös csalódástól.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mivel azt tapasztalta, hogy a vágyait nem tudja az egyszerűbb, egyenes úton elérni, ezért inkább a kerülőutat választja. Legyen ezzel óvatos, főleg akkor, ha veszélyes, esetleges törvénytelen dologra készül. Semmit se kockáztasson! Azon pedig pláne ne gondolkodjon, hogy másokat is belerángat. Meglehet, hogy ma szívességet kér valakitől, de az illető elutasítja. Ne vegye személyes sértésnek, biztos meg van az oka, amiért nem tud segíteni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Semmi kedve egyedül töltenie a napját. Nem is kell, mert valószínűleg kap egy meghívást vagy váratlanul toppan be egy vendég. Szüksége is van arra, hogy társaságban legyen, így legalább nem gondolkodik annyit. Persze ez nem jelenti azt, hogy bölcs elmenekülnie a problémák vagy éppen a tények elől. Előbb-utóbb szembe kell néznie velük, de nem árt, ha előtte gyűjt egy kis lelki erőt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma akárkit képes levenni a lábáról és elbűvölni. Újra és újra megnyeri magának barátait és családját. Éppen ezért, ha bármi olyan történne, ami megzavarhatja a családi idillt, ne veszítse el a fejét. Könnyen lehet, hogy maga az, aki megmentheti a napot és segíthet jobb kedvre deríteni a szeretteit. Tudjuk, milyen maximalista és hogy szereti, ha minden tökéletes, de talán pont ezért is történnek a dolgok, hogy végre megtanuljon kicsit rugalmasabb lenni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Rendkívül őszinte és nyíltszívű lesz a családjával szemben, pedig nem szokása. De észre kell vennie, hogy csak így érheti el, hogy közelebb kerüljön egyesekhez. Különben is azt érzi, hogy vannak, akik kizárták az életükből. Ne várja, hogy egy nap alatt sikerül megenyhíteni a szívüket, de ha elég kitartó, akkor már ma is sikereket érhet el. Csak legyen megértő és fogadja el, hogy Ön is tehet a kialakult helyzetről.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Mostanában sok csalódás érte, de ez a nap kárpótolni fogja. Végre minden úgy alakul, ahogy tervezi. Ahhoz, hogy igazán varázslatos napot töltsön szeretteivel az kellene, hogy megnyissa szívét nekik. Ha még mindig jéghegyként viselkedik és elzárkózik, azzal csak tovább növeli az amúgy is jelenlévő távolságot, ami Önök között van. Egyes Skorpiók pedig egy olyan személlyel találkozhatnak, akiről jó okkal feltételezik, hogy a lelki társuk.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bármibe is fogjon ma bele, az szinte minden bizonnyal sikerrel is zárul. Ez annak is köszönhető, hogy nem stresszel, hanem nyugodt és kiegyensúlyozott. Nem kapkod és elegendő időt szán mindenre. Még azokat a feladatokat is szívesen elvégzi, amiket máskor utálattal telve csinálna. Határtalan jó kedve lesz a mai nap és ennek a családja is fog örülni, hogy ma mennyire felszabadult és közvetlen lesz velük.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma minden sokkal könnyebben fog menni. Ez annak tudatható be, hogy sikerült pihennie, testileg és lelkileg toppon érzi magát. Bár még mindig erősen dolgozik Önben az, hogy megakar felelni másoknak, és szent küldetésének érzi azt, hogy boldoggá tegye családját. Attól még, hogy próbál nekik is kedvezni, megtehetné ezt önmagával szemben is. Nem kell lemondania mások boldogságáért a sajátjáról.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Feltűnően mosolyog, igyekszik jó kedélyűnek mutatkozni és talán egyesekkel még el is hitetheti, hogy minden rendben van. Ám nehogy azt higgye, hogy simán átverhet mindenkit. Ugyanos az igazság az, hogy belül komoly gondok gyötrik, szomorú és lehangolt, nincs kedve semmihez, de mégis tovább kínozza magát azzal, hogy olyan programokra megy, és olyan dolgokat csinál, amire a legkevésbé sem vágyik.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ön már meg is tervezte a napját, és szeretne magára, hobbijára, kedvenc passziójára is időt szánni, de a család, a barátok közbeszólnak és felborítják terveit. Felesleges ezen bosszankodnia, sajnos nem alakulhat mindig minden a kedvünk szerint. Mérgelődés helyett lazítson, tudja le a kötelező feladatokat, járjon kicsit mások kedvében, és ha elég ügyes, még mindig lophat magának is egy kis időt, hogy azzal foglalkozhasson, amivel szeretne.

