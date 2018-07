Napi horoszkóp - 2018. július 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A legszívesebben ma félretolna minden komoly kérdést és feladatot, de sajnos nem teheti. Bármennyire sincs kedve, muszáj elvégeznie a kötelességeit, nem csak azért, mert számítanak Önre, hanem mert ezekre van szüksége ahhoz, hogy fejlődjön. Inkább tudja le, amit kell, és utána délután töltsön egy kis időt szeretteivel vagy barátaival és kapcsolódjon ki. Így, hogy a szeme előtt lebeg egy ilyen cél, hamarabb el is telne a napja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Merjen nagyon álmodni és tegyen is álmai megvalósításáért. Ne tartson előre a kudarctól és a csalódástól. Már jó ideje tudja, mit kell tennie, és igenis érzi, hogy készen áll rá. Ne féljen cselekedni! Ez a nap tökéletes lehet arra, hogy végre belevágjon, már csak azért is, mert rengeteg energiája van és segítségére van a pozitív gondolkodása is. Még az sem kizárt, hogy támogatókra talál. Ennek fényében még az esetleges kritikát is képes lesz pozitívan kezelni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bizonyos személyekről, vágyakról már le is mondott. Erre mit ad ég, pontosan azokat sodorja Ön elé az élet. Álljon nyitottan a sorsszerű találkozásokhoz, mert jó esélye van arra, hogy sikeresen felmelegíthesse a kapcsolatot. Egyesek számára ez akár szerelmi viszonyt is jelenthet. Ha pedig egy bizonyos vágyról van szó, akkor ne is habozzon rábólintani, és ne kezdjen el kételkedni magában. Kivételesen csak ugorjon fejest a sűrűjébe!

RÁK: (június 22 - július 22.)



A mai napon Ön lesz mások élő támasza. Sokaknak lesz szüksége lelki szolgálataira, hogy meghallgassa és megerősítse őket. Többen is fordulnak ma Önhöz tanácsért, ezért jól teszi, ha rugalmasan áll a napjához, mert érdemes időt szánni a többiekre. Legyen velük türelmes és mindig objektíven közelítse meg a problémáikat. Így azt is elérheti, hogy egyesekkel szorosabbra fűződik a viszonya, illetve új barátokra tesz szert.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sajnos ma nem fognak bejönni a régi, jól bevált módszerek. Olyan problémákat kell orvosolnia, amik más szemléletmódot, stratégiát követelnek. Ha képes arra, hogy elrugaszkodjon a jelenlegi nézőpontjától, akkor megtalálja a megoldást és akár egy olyan új kulcsot, titkot, amivel a jövőre nézve is sikeresebb lehet a munkájában és a magánéletében egyaránt. Viszont ebben a helyzetben egyedül marad és egymagának kell megoldania a problémákat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha úgy adódna, hogy kényes helyzetbe kerül, semmiképpen se hagyja szó nélkül! Ne söpörje a szőnyeg alá, de ne is meneküljön el. Rendezze le diplomatikus módszerekkel és igyekezzen gyökerestül szüntetni meg a problémát, hogy később se térhessen vissza. Álljon ki magáért, az igazáért, vállalja fel végre az érzéseit. Ha most hagyja, hogy mások magába mélyesszék a fogukat, máskor is megfogják tenni. Ugye nem akar mások céltáblája lenni?

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A mai napon képes arra, hogy a saját érdekeit háttérbe szorítva mások kedvében járjon. Van, akiket jó tanácsokat lát el, de ha kell, a tettek mezejére lép. Eközben egy percig sem érez csalódást, hogy a saját dolgaival nem halad, elfogadja, hogy ez a nap elsősorban a környezetében élőkről szól. Már izgatottan várja a hétvégét, mivel számos programot szervezett, ezek egy része meglepetés a szeretteinek.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne essen abba a hibába, hogy mindenki más gondjával foglalkozik, csak éppen a sajátjával nem. Igazán nagylelkű Öntől, hogy segíteni próbál másokon, de valójában csak menekül attól, hogy a saját problémáival is foglalkozzon. Arról nem is szólva, hogy könnyű okosnak lenni, ha mások gondjairól van szó, míg a saját bajai esetén még csak azt sem tudja, mit kellene tennie. Jól tenné, ha magának is osztana pár hasznos tanácsot!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Végre képessé válhat arra, hogy önmagát adja, hogy ne akarjon folyton másnak mutatkozni, mint amilyen igazából. Tud őszintén beszélni az érzéseiről, a gondolatairól és elhiheti, hogy ezeket a változásokat a környezete is észreveszi. Nem csak a meglévő kapcsolataival tehet jót ezekkel az újdonságokkal, de ma még arra is lehetősége lesz, hogy új barátságokat kössön. Egy olyan ember léphet az életébe, aki fényt visz az életébe.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma abszolút az érzelmei rabjai. Minden döntését érzelmi alapon hozza és így is cselekszik. Pedig bölcsen tenné, ha a realitásnál maradna, vagy ha úgy érzi, nem képes rá, akkor inkább ne hozzon döntéseket és ne cselekedjen meggondolatlanul. Ha minden kötél szakad, legalább a szeretteihez forduljon segítségért, akik tisztábban látnak, mint Ön. Mondani sem kell, ne akarjon így tanácsokat osztogatni másoknak, mert utána rossz szóval illetnék magát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Új embereket ismerhet meg a mai napon, akik akaratukon kívül is hozzájárulhatnak életéhez, fejlődéséhez. Ezek a beszélgetések fontos dolgokra ébreszthetik rá és még az önbizalmát is megerősíthetik. Mostanában úgyis hajlamos alábecsülnie magát és kétségei támadtak bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Erre tessék, ezek az emberek jönnek, és megerősítik Önt, pont akkor, amikor a legnagyobb szüksége van rájuk!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Fantasztikus hangulatban ébred. Kipihentnek és energiával telinek érzi magát. Jó hangulata környezetére is kihat, és még azok is jobb kedvre derülnek, akik egyébként bal lábbal keltek. Használja ezt a napot arra, hogy megújítsa, jobbá tegye kapcsolatait. Ma mindenkivel képes szót érteni és az összes nézeteltérését eltudja simítani. A csillagok arra intik, ha vágyik valamire, akkor elég azt ma útjára indítani és utána megy minden, mint a karikacsapás.

