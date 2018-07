Napi horoszkóp - 2018. július 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.27

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma egyszerűen nem lehet a kedvében járni, semmi sem jó Önnek. Folyton puffog, nyugtalan és egyenesen azt lesi, hogy kivel szállhatna vitába. Ne is csodálkozzon, hogy mindenki pucol a környezetéből. Valójában Ön előtt sem tiszta, hogy mi is zavarja igazából. Máskor olyan határozott, most képtelen döntéseteket hozni és még azt is megkérdőjelezi, amire korábban mérget vett volna. Próbálja meg levezetni a feszültségét, akkor sikerülne tisztán látnia!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csodás nap áll Ön előtt. Könnyedén küzdi le a nehézségeket, szinte egész nap fülig ér a szája és mindenkivel felettébb kedves. Úgy érzi, hogy ma senki sem ronthatja el a napját. Lehet, hogy nincs is különösebb oka az örömre, mégis fantasztikusan érzi magát. Lopjon magának egy kis időt és használja arra, hogy kényezteti a testét és a lelkét. Megérdemel egy délutánt, ami igazán Önről szól, amikor azt tesz, amit csak akar.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy váratlan esemény ma véget vet a családi nyugalomnak és felkavarja az álló vizet. Ez rá is nyomja a bélyegét a napjaira. Nem tudja, miként kezelje a helyzetet, hogyan reagálja le, pedig a környezete választ, illetve megoldást vár Öntől. Úgy érzi, időre lenne szüksége, most, hogy kezd a talaj kicsúszni a lába alól, de sajnos abból nem áll elegendő a rendelkezésére. Próbáljon meg ésszerű és következetes döntéseket hozni!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Merjen kockáztatni a mai napon, főleg akkor, ha kapcsolatokról van szó, ugyanis nem csak a munkájában lehet így sikeres, hanem azon kívül és akár új barátokra is szert tehet. Legyen bátor, és nyisson a potenciális barátok felé, merje mesélni magáról. Még saját magát is meglepheti azzal, hogy milyen könnyedén sikerült megnyílnia és megbíznia valakiben. Ráadásul ma olyan dolgok jönnek össze, amikben nem is mert reménykedni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma szinte úgy fog viselkedni, mint egy ámokfutó. Nem is gondolkodik, csak cselekszik és jóformán átgázol másokon. Sorra bántja meg az embereket és ráadásul lesz olyan, aki azt mondja, nem kér többé a barátságából. Ha nem uralkodik önmagán, sokak támogatását és szeretetét veszítheti el. Lehet, hogy egyszerűen csak fáradt, esetleg a kiégés jeleit véli magán felfedezni, de akkor magyarázza meg ezt másoknak és kérjen tőlük bocsánatot időben.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem alkalmas ez a nap arra, hogy problémákat oldjon meg, mert túlságosan feszült. Nem tud így koncentrálni, ráadásul még csak nem is lát tisztán. Ám azt sem teheti meg, hogy elmenekül a gondok vagy éppen a feladatok elől ezért, ha teheti, kérjen inkább segítséget vagy legalábbis kis feladatokat vállaljon, amiket biztosan sikerül elintéznie. Talán a napvégi siker fellendítené a hangulatát és elmulasztaná feszültségét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Végre kipihenten ébred és már korán reggel azt fogja érezni, jöhet bármi, Ön megküzd vele és történjék akármi, semmi sem ronthatja el a kedvét. Így is lesz, fantasztikusan alakul a mai napja, mikor könnyedén néz szembe az akadályokkal, és végre zöld utat kap ott is, ahol korábban akadályoztatva volt. Sokat segít majd az is, hogy szerettei, barátai éreztetik Önnel, hogy mennyire fontos a számukra és mennyire becsülik a segítségét.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Rosszul teszi, hogy villámhárítónak használja a környezetében élőket. Csúnyán megütheti ezzel a bokáját. Benne van a pakliban, hogy emberére talál és akkor megnézheti magát. Így is szembe kell néznie azzal, hogy egyesek Önt okolják bizonyos problémákért és nem teljesen jogtalanul, csak éppen nem hajlandó beismerni, hogy valóban hibázott, inkább másra hárítja a felelősséget. Jobban jár, ha békítő megoldásokra törekszik, különben maga ellen fordulhatnak.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Meglehetősen pesszimista hangulatban lesz a mai napon. Semmihez sem lesz kedve, és mindenkivel közömbösen viselkedik. Ráadásul ilyenkor sokszor mogorva is, úgyhogy ne csodálkozzon azon, hogy mindenki messzire elkerüli. Ahelyett, hogy sajnáltatja magát és depressziózik, terveket kellene kovácsolnia arra nézve, hogy szépen erőt vesz magán és kikecmereg abból a veremből, amibe saját magát taszította.

BAK: (december 22 - január 20.)



Fogadjon meg egy jó tanácsot! Mielőtt ma bármit is mondana, előbb számoljon el tízig. Csak semmi hirtelen felindulás, meg kirohanás, mert olyat találhat mondani, amit utólag nagyon meg fog bánni. Nem kell csomót kötnie a nyelvére, csak egyszerűen fogalmazzon szépen vagy diplomatikusan. A legkevésbé sem célravezető, ha egyszerűen odamondja másnak a nyers igazságot, azzal bántva meg a környezetét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Talán már eddig is tapasztalta, hogy valami nincs rendben Önnél és végre rá is döbben arra, mi okozza a kellemetlen testi tüneteit. Többek között a sok stressz és kimerültség. De jobb lenne, ha biztosra menne és komolyabb tünetek esetén felkeresné orvosát. Ne legyen rest, ha az egészségéről van szó! Minél jobban húzza-halasztja, idővel annál rosszabb lesz. Különben sem ártana elgondolkodnia azon, hogy életmódot vált.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Tele van energiával, és elképesztően varázslatos, pozitív a kisugárzása. Nem is meglepő, hogy mindenki szeretne kicsit a környezetében tartózkodni. Akarva-akaratlanul is rengeteget tehet ma másokért, már csak azzal is, hogy mosolyog rájuk vagy van egy-két jó szava hozzájuk. Ugyanakkor, ha Önnek lenne szüksége segítségre, akkor tárja bátran ismerősei elé, mivelhogy szívesen viszonoznánk Önnek azt a segítséget, amit már korábban is nyújtott nekik.

