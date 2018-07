Napi horoszkóp - 2018. július 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma nagy szüksége lesz Önre egy, vagy akár több barátjának, esetleg kollégájának. Legyen olyan türelmes és megértő, hogy meghallgatja a problémáikat. Nem muszáj mindenáron tanácsot adnia, éppen eleget tehet azzal, ha csak csendben ül és hallgat. Viszont ha kérik, akkor bátran mondja el a véleményét és a meglátásait! Mindeközben rá is fog jönni, hogy az Ön élete nem is olyan rossz, mint amilyennek gondolta.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A mai nap új emberek léphetnek az életébe és könnyen köt új ismeretségeket. Nem érdemes azon morfondíroznia, hogy ezek az új kapcsolatok meddig fognak tartani. Éljen a jelen pillanatnak, márpedig az sok jóval, illetve előnyös barátságokkal kecsegteti. Új dolgokat tudhat meg és hasznos információk juthatnak a fülébe, tehát már csak azért is kellene időt szánnia arra, hogy közelebbről is megismerkedjen a potenciális barátokkal.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha képes észrevenni az élet apró szépségeit, mindazt a jót, ami körbe veszi, és hogy valójában rengeteg szeretet van az életében, csodálatos napja lesz! Mostanában az örökös rohanásban megfeledkezett szeretteiről és önmagáról is. Itt az ideje, hogy megálljon, rácsodálkozzon a világra és kicsit közelebb kerüljön a szeretteihez, ahogy a lelkéhez is. Ma lehetősége is lesz arra, hogy ezt megtegye, élvezze ki a nyugalmat és kimutassa szeretetét!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz helyzettel kell ma megbirkóznia, és Ön még sem veszíti el a fejét. Sőt, kimondottan nyugodt marad és gyakorlatiasan, józanésszel orvosolja a felmerült problémát, ahelyett, hogy az érzelmeire hagyatkozna. Sokakat ámulatba ejt ezzel az új énjével, hiszen nem ez a megszokott eljárás Öntől. De érzi is magában, hogy valami megváltozott, hogy békében van önmagával, hisz a képességeiben és talán ez a magabiztosság biztosítja Önnek a nyugalmat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma kemény kritikát kaphat, amit persze meglehetősen rosszul fog viselni. Mindjárt el is bizonytalanodik önmagával kapcsolatban. Igen, lehet, hogy vannak hiányosságai és hibázott is, de gondoljon ezekre úgy, mint amiket ha tudomásul vesz és tesz ellenük, még jobb lesz általuk. Legyen erős lélekben, rázza meg magát és akkor képes lesz a fejlődésre. Vonja le a következtetéseket és duzzogás helyett inkább tanuljon az esetből.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen óvatos, mert a mai napon túlságosan érzékeny lesz. Képes minden megjegyzést magára venni és teljesen kiakadni az Önt ért kritikákon. Munkahelyén is hirtelen azt érezheti, hogy túl nagy elvárásokat támasztanak Önnel szemben, és hogy mindenki azon dolgozik, hogy megbántsa Önt. A legjobb, amit ma tehet, ha megpróbálja megbékíteni háborgó lelkét és kíméli, amennyire lehetséges, mert holnap már úgyis visszaáll a rend Önben!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Jobban teszi, ha nem mára tervezi, hogy elintézi minden ügyét és ügyes-bajos dolgát, mert érhetik váratlan nehézségek, amik több figyelmet igényelnek. Állítson fontossági sorrendet, de ne legyenek nagy elvárásai önmagával szemben. Kezdje a kisebb, apróbb feladatokkal és mindig menjen biztosra. Ma inkább ne kezdjen bele olyanba, amitől tudja, hogy nem végezhető el, illetve nem oldható meg egy nap alatt.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma a legfőbb ellensége és rosszakarója saját maga lesz. Megszólal Önben a kis ördög, aki megpróbálja lehúzni és gyengének, szerencsétlennek állítja be, aki mindenre képtelen. Ha bedől neki, akkor csak maga alatt vágja a fát. Muszáj lenne kizárnia a gonosz kis hangot és átlendülnie a holtponton. Ha kell, kérjen segítséget, egyáltalán nem ciki, ha elbizonytalanodott és támogatásra lenne szükség. Bízhat barátaiban, akiknek már maga is rengetegszer segített.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A mai nap nehezére esik másokhoz alkalmazkodnia. Márpedig sajnos nem zárkózhat be otthonába, úgyhogy kénytelen lesz több türelmet tanúsítania környezetével szemben. Ha lehetősége van rá, dolgozzon egyedül, kerülje a veszekedéseket, és ha valaki felhúzza, inkább rohanjon ki és hűtse le magát azelőtt, hogy eljárna a szája, mert bizony olyat mondana, amit később igencsak megbánna. Ugye nem akar ellenségeket szerezni és megbántani másokat?

BAK: (december 22 - január 20.)



Eléggé nyugtalan lesz a mai napon és ezt nem tudja leplezni, hiába is szeretné. Annyira feszült, hogy nem tud eléggé koncentrálni és szarvashibákat követ el, ami magát sokkal jobban fogja bosszantani, semmint a környezetét. Bárhogy is legyen, semmiképpen se vigye haza gondjait. Persze, beszéljen róla otthon, de minél előbb vetkőzze is lesz magáról, és hagyja, hogy szerettei feltöltsék és megnyugtassák.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ott fog hibázni, ahol a legkevésbé sem számítana rá. Meg is lesz lepődve, hiszen máskor mindig profin végzi a feladatát, de a mai nap mindenütt jár az esze, csak ott nem, ahol kellene. Ma különösen igaz lesz Önre, hogy ?el van varázsolva? és rendkívül szórakozott lesz. Elfelejt vagy elhagy dolgokat és ezek persze rendesen bosszantani is fogják. Valószínűleg fáradt is, ki van merülve lelkileg és azon jár az esze, hogyan oldja meg egyes gondjait.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Óriási a zűrzavar magában. Bár igyekszik elrejteni a világ elől és úgy tenni, mintha minden rendben lenne, de igenis észre fogják venni, hogy belső harcokat vív magával. Jó volna, ha ma több időt töltene egyedül, mert át kellene gondolnia, hogy pontosan mi zavarja, mi bántja. Szembe kell néznie az igazsággal és a félelmeivel. Ha elég időt szán rá, meg fogja találni a megoldást és mindjárt látni is fogja a fényt az alagút végén.

