Napi horoszkóp - 2018. július 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A mai napon lehetősége lesz arra, hogy gyakorolja azt, miként álljon ki magáért. Már így is feszíti mellkasát a belső feszültség, de nem lenne szerencsés, ha engedné, hogy az érzelmei vezéreljék. Amíg nyugodt és képes diplomatikusan fogalmazni, addig adja mások tudtára mivel elégedetlen és min szeretne változtatni. Nem kell mindenre igent mondania és megcsinálnia, amire képtelennek érzi magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



A mai napon rengeteg türelemre lesz szüksége, ugyanis környezete tenni fog arról, hogy ne legyen egy perc nyugta se, legalábbis akarva-akaratlanul, de sikerülhet Önt kihozniuk a sodrából. Lehet, hogy Önnek van igaza, de akkor se engedje, hogy az érzelmei elragadják. Sajnos nem biztos, hogy sikerül közös nevezőre jutnia másokkal, és ha a mai napon nem is ismerik el az igazát, el fog jönni az idő, amikor utólag, de megadják azt Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A mai napon több alkalommal is azt veheti észre, hogy vitákba keveredik és néha arra sem emlékszik, hogy sikerült. Ráadásul olyan helyzetekben találja magát, hogy még csak hozzá sem tud szólni érdemben. Ne sétáljon bele mások csapdájába! Jól teszi, ha ezekből minél előbb kihátrál, kár lenne feleslegesen veszekednie és nem csak azért, mert megtépázná az idegeit, hanem mert a kapcsolata is megsínylené az adott illetővel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Óriási érzelmi viharok dúlnak Önben. Amikor egy kicsit nyugodtabbnak érzi magát, akkor forduljon a bizalmasához vagy bárkihez, akihez szeretne, de semmiképpen se hagyja, hogy az a vihar elszabaduljon. Nem kell egyedül megküzdenie a szomorúságával, a gondjaival, mert rengetegen vannak a környezetében, akik átsegíthetik ezen az időszakon, főleg azok, akik előre figyelmeztették, hogy ide fog kilyukadni, ha nem fogadja meg a tanácsaikat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha szem előtt tartja vágyait, akkor könnyedén legyőzheti az akadályokat. Tudjuk jól, hogyha valamit a fejébe vesz, akkor azt meg is szerzi. A jó hír az, hogy nincs egyedül és lesz segítsége abban, hogy elérje vágyait. Persze ezért ne felejtsen el köszönetet mondani nekik, ne vegye természetesnek a segítségüket. Úgyhogy mindennek fényében ne adja fel, hanem ha elsőre nem sikerül valami, akkor is menjen tovább!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezen találja a mai nap folyamán a közös hangot a környezetével. Ez persze nem csak az Ön dolgát nehezíti meg, de másokét is. Sajnos ma nem számíthat segítségre, egyedül kell szembenéznie az Önre váró nehézségekkel. Még szerencse, hogy elég tapasztalt és rendelkezik a megfelelő tudással, így képes lesz megbirkózni az Önre váró kihívásokkal. Illetve tökéletes lenne ez a nap arra is, hogy elővegye a korábban halogatott feladatokat is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Akármennyire is nehéz legyen, ne másokon vezesse le a feszültségét. Inkább az okot kellene megszűntetnie. Ha elégedetlen a jelenlegi helyzetével, Ön előtt a lehetőség, hogy változtasson rajta. De vajon tényleg olyan rossz a helyzete, mint azt gondolja? Csak pozitív gondolkodással mászhat ki a gödörből és oldhatja meg a problémáit. Vannak bizonyos leckék, amiket meg kell tanulnia és könnyebb lenne, ha gyakorolná az elfogadást. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Végre olyan dolgokkal is foglalkozhat, ami Önnek is igazán fontos. Jól is teszi, ha nem mindig mások ügyeivel foglalkozik, hanem időt szakít a sajátjaira is. Tegyen lépéseket a saját vágyai megvalósításért, de legyen türelmes, ne várjon máris csodát. Arra is ügyelnie kellene, hogy ne kapkodjon, és ne hozzon elhamarkodott döntéseket, mert ezek mind-mind csak rontanának a helyzetén, illetve hátráltatnák Önt a fejlődésben. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Érdemes volna újra gondolnia a rövid távú céljait. Most sokkal tisztábban látja a helyzetét, mint korábban és képes reálisabb döntéseket hozni. Egy kis gyakorlatiassággal könnyedén elérheti vágyait komolyabb erőfeszítések nélkül is. Ám amíg a saját terveinek megvalósításával van elfoglalva, ne feledkezzen meg a szeretteiről sem. Ha közös jövőjükkel kapcsolatban tervez, nem ártana az ő véleményüket is kikérnie! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

A mai nap szinte minden akadályt könnyedén vesz, bármit is hozzon az élet. Akármekkora nehézségek is érjék, Ön mindegyikkel elbánik. Sokkal nagyobb dolgokat visz véghez, mint azt képzelné. Kitartása, szorgalmas és lelki ereje lenyűgözi a környezetét. Biztosan számíthat ma elismerésre szeretteitől és kollégáitól egyaránt. Ennek fényében érthető, hogy az önbizalma is kezd helyreállni, amire nagy szüksége van. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csodálatos hangulatban ébred, ezért hozzon bármit is a nap, azt sikeresen leküzdi. Tevékeny nap elé néz, mikor nem sok ideje lesz pihenésre, de ez most mégis jó érzéssel tölti el. Szánjon időt arra is, hogy korábban félbe hagyott vagy megoldatlan ügyeivel is foglalkozzon. A lezáratlan vitákról se feledkezzen meg! Ne aggódjon, a csillagok ma a szájába adják a megfelelő szavakat, ezáltal helyrebillentheti kapcsolatait és orvosolhatja gondjait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Keresse szerettei és barátai társaságát, mert ma sokat tehetnek Önért, illetve rengeteget kaphat tőlük. Kimondottan feltöltik Önt és jó tanácsokkal látják el, még akkor is, ha nem kérte, de ezt most nem veszi tolakodásnak. Ha jelet vagy választ kért azt égiektől, számíthat arra, hogy meg is kapja, az is lehet, hogy ismerősein keresztül. De ne akarja görcsösen viszonozni a segítségüket, fogadja el, hogy ma csak kap. Majd holnap ad is!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp