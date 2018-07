Napi horoszkóp - 2018. július 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a mai nem az Ön napja. Folyamatosan kisebb kellemetlenségek érhetik. Tudja, amikor kiborul a kávé és leönti a ruháját, odacsípi a fiókhoz az ujját és tíz percig kell keresnie a kulcsait. Úgyhogy ennek fényében jó lesz, ha rugalmasan indul neki a napnak és nem izgatja magát, mennyire peches, mert akkor sajnos csak rosszabb lesz. Legyen türelmesebb magával és a környezetével, ami szintén kikezdheti az idegrendszerét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne kapja fel a vizet, csak mert nem úgy alakulnak a dolgok, mint azt tervezte, megesik az ilyen. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie! Az senkin nem segít, ha dühöng és azon stresszel, miért nem minden úgy történik, mint azt szeretné. Engedje el a nappal kapcsolatos vágyait. Ami sikerül, az sikerül, ami nem, annak biztos máskor kell majd. Előbb-utóbb minden össze fog jönni, ne egy nap alatt kívánja megvalósítani vágyait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A mai nap bizony nincs megállás. Reggeltől-estig hajtás lesz. Ám ezúttal nem azt fogja érezni, hogy még arra sem maradt ereje, hogy éljen, hanem kellemes fáradtságot érezni este, mert tudja, hogy egy tevékeny, eredményes napon van túl. Érdemes szorgalmasnak lennie, nem csak azért, hogy mindennek pontot tehessen a végére, hanem mert munkahelyén fel is figyelhetnek növekvő teljesítményére és eredményességére!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már eleve fáradtan és feszülten indul a napja. Talán azért, mert nem sikerül eleget pihennie, vagy amiért folyamatosan nyomasztják bizonyos dolgok, amelyekre még mindig nem talált megoldást. Viszont ennek okán meglehetősen ingerlékeny hangulatban lesz, azért jól teszi, ha úgy próbálja intézni a feladatait, hogy ne legyen szüksége segítségre, így legalább elkerülheti a veszekedéseket, ugyanis egyetlen megjegyzés is elég lenne ahhoz, hogy robbanjon!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mostanában csak az lebeg a szeme előtt, hogy több pénzt szerezzen. Ez nagyon dicséretes, hogy gondol a szeretteire, de mivel nem sikerül megfelelően beosztani az idejét, szerettei hiányolják. Ahelyett, hogy összeveszne velük, hogy értük teszi, próbálja megtalálni az aranyközép utat. De nem csak velük lehet nézeteltérése, hanem a munkahelyén is adódhatnak vitás helyzetek és nap végére az lehet az érzése, hogy mindenütt csak a gond van.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez a nap bizony a félreértéseké. Ma valahogy senkivel sem találja a közös nyelvet, emiatt mindenkivel csak veszekszik, és akárhogy próbálja tisztázni a helyzetet, egyre zavarosabb lesz és a végén már arra sem fog emlékezni, honnan is indult a vita. Azon kívül, hogy fokozottan próbál odafigyelni a kommunikációjára aligha tehet egyebet, minthogy egyedül próbálja megoldani a problémákat vagy pedig segítséget kér hozzá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A mai nap eluralkodhat magán a döntésképtelenség. Még a legegyszerűbb kérdéseket sem tudja megválaszolni. Egyszeriben nem tudja, mit akar, vagy mi lenne jó. Legyen ezzel óvatos, mert ha Ön nem dönt, akkor majd döntenek mások maga helyett és nem biztos, hogy az ugyanannyira jó lesz, mintsem ha maga mondta volna ki a végszót. Ne utólag panaszkodjon másoknak, hogy Ön nem ezt akarta, elvégre nem reagált érdemlegeset mások kérdésére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne essen abba a hibába, hogy mindent egyszerre akar elintézni, illetve orvosolni. Ha már csinál valamit, azt csinálja jól és lehetőség szerint zárja is le. A minőségre hajtson, ne a mennyiségre. Ezért lenne jó, ha kész tervekkel indulna neki a napnak. Különben ez a szeretteire is érvényes, akik szintén örülnének annak, ha legalább egy kevéske minőségi időt igyekezne velük tölteni, bármennyire is fáradt legyen a nap végén.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Abszolút friss és kipihent. Nagyon helyes, mivel ma nagy napja lesz és sok fontos dolog vár elintézésre és akár jelentős döntéseket is meg kell hoznia. Arról nem is szólva, hogy ma valaki előtt a legjobb formáját is kellene nyújtania, legalábbis abban az esetben, ha tervei vannak a jövőre nézve az illetővel és ez érvényes lehet a karrierre, illetve szerelemre egyaránt. Még szerencse, hogy a csillagok tudják, hogy minden úgy fog alakulni, ahogyan azt Önt szeretné.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem ismer ma lehetetlent! Könnyedén oldja meg a felmerülő problémákat, és villámgyorsan intézi el feladatait. Fantasztikus formában van. Még olyan dolgokat is sikerül véghez vinnie, amikről korábban azt gondolta, nem lenne rá képes. Ezért is teszi jól, ha most a céljaira koncentrál és nem a problémákra. Mindemellett hallgasson bátran a megérzéseire, még akkor is, ha ellentmondásosnak tűnnek, mert a mai napon nem hagyják cserben az ösztönei.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Végre sikerül rendeznie a sorait. Gondolatai letisztultak, már tudja, mit akar, és mit kell tennie. Ennek fényében kezdi meg a napját, hogy folyamatosan tudatos döntéseket hoz. Kimondottan eredményes nap elé néz, hiszen pontról-pontra sikerül megvalósítania terveit. Jó volna, ha a kapcsolatait is megpróbálná ugyanígy tisztázni, mivelhogy vannak félreértések, letisztázandó kérdések és a mai nap tökéletes lenne arra, hogy akár kompromisszumokat kössön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bizonyos dolgokban egyáltalán nem olyan biztos, mint amilyennek mondja magát és ebből kellemetlenségei származhatnak. Éppen ezért kerülje annak az esélyét, hogy vitát nyisson, mert pikk-pakk kiderülhet az igazság. Egyébként nyugodalmas napja lesz és olyan feladatok várják, amiket könnyűszerrel képes megoldani. Ám vegye intő jelnek ezeket a sorokat, és törekedjen arra, hogy magabiztosabb legyen munkájában és szerelmi életében egyaránt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc