Napi horoszkóp - 2018. július 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nagyon rossz hangulatban ébred, és úgy érzi, semmihez nincs kedve. Márpedig, ha a jelenlegi lelkiállapotát félreteszi, és hagyja, hogy a dolgok ma csak spontán, maguktól megtörténjenek, akkor olyan emberrel találkozhat, aki egy teljesen új valóságot mutat Önnek. Bizonyára nem arról van szó, hogy az illető nagyszerű hírekkel szolgál, de legalább számíthat egy új kalandra, ami nem sokára elkezdődik, és amit feltétlenül követnie kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma rájöhet arra, hogy túl sok mindent tett kockára az utóbbi időben, és most helyre kell hoznia a dolgokat. Mindenesetre meglepődik, amikor látja, hogy mennyi ember van a környezetében, akikre számíthat, és akik segítségére vannak. Lehet, hogy Ön tett valami szívességet nekik a múltban, és most viszonozzák ? nem ez a lényeg. A hangsúly a tényeken van, és azon, hogy a mai nap után sok embert teljesen át kell értékelnie magában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túlságosan egy adott kérdésre koncentrál, ezért nem igazán számíthat egyetértésre azoktól, akik gyorsan akarnak haladni. Ez persze egy kis feszültséget szül, amit akár el is kerülhet, ha Ön is megpróbál gyorsítani, és felzárkózni a többiekhez. Próbáljon egy kicsit alkalmazkodni, és helyezze előnybe azokat a kérdéseket, amelyek mindenkit érintenek. Ha elkötelezi magát mások mellett is, megtalálja az arany középutat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az elmúlt napokban hagyta, hogy valaki lelassítsa, sőt, teljesen meg is állítsa. Akkor úgy gondolta, hogy jó ötlet hallgatni az illető tanácsaira, ma azonban már látja, hogy nem jó lóra tett. Ez az a pont, amikor meg kell ráznia magát, és elhatározni, hogy kerüljön bármibe is, folytatja az útját. Nagyon sok felesleges kört futott, de ez éppen elég tanuló lecke volt, ne ostorozza tovább magát. Legyen erős, és menjen tovább, immáron a saját feje után!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Idáig csak olyan projekteket támogatott, amelyekben mélységesen hitt. Nem mindig tudta legyőzni a saját előítéleteit, ám most erőt vett magán, és úgy döntött, hogy esélyt ad valakinek, akinek nézeteivel nem minden ponton ért egyet. Most, hogy megváltoztatta a hozzáállását, valahogy sokkal nyugodtabbá, békésebbé vált. Bármi is legyen az Ön szerepe az adott projektben, biztos, hogy a legjobbat adja magából.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon komolyan veszi ezt az időszakot, és ez kissé rá nyomhatja bélyegét a szeretteivel való kapcsolatára. Ők ugyanis szeretnének több nyugodt és szórakoztató percet megélni Önnel. Ne feledje, nevetésre, szeretetre még a legnagyobb hajtás és stressz közepén is szükség van. Ha ezt megvonja magától, akkor szinte semmi örömforrása nem marad. Csak úgy lesz képes kezelni a feszült helyzeteket, ha elegendő időt tölt pihenéssel, méghozzá a szerettei társaságában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nagyon sok új tevékenységbe kezdett az utóbbi időszakban, melyek talán az irigyeit is érdekelhetik. Ők ugyan elfordultak Öntől valamikor, és most jóleső mosollyal nyugtázhatná, hogy újra előkerültek, ám bosszú helyett inkább hagyja, hogy újra a közelébe férkőzzenek, és használja fel őket a növekedéshez. Később aztán majd eldöntheti, hogy mit kezd a bosszúvágyával, ha az netán újra eluralkodna Önön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szikla szilárdan hisz abban, amit csinál, ám ma komoly nehézségekkel szembesül. Először fogalma sincs, hogyan kezelje a helyzetet, de utána rájön, hogy csakis elkötelezettséggel győzhet. Ne hagyja, hogy a hite cserben hagyja, hiszen az olyan lenne, mintha saját magának mondana ellent. Tartson ki amellett, amiben hisz, és haladjon tovább azon az úton, amelyen elindult. Ha látni fogják, hogy mennyire kitartó, az ellenlábasai is másként fognak viselkedni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A mai nap folyamán érdemes lesz áttekinteni az elmúlt hetek történéseit, de csak azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem hagyott-e ki egy találkozót. Ha netán azt látja, hogy megfeledkezett valamiről, akkor se temesse el magát, hanem vállalja fel, hogy hibázott. Soha ne agyaljon azon, amit elmulasztott, hanem inkább azon gondolkodjon, hogyan tudná pótolni azt. A múltat már nem tudja megváltoztatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Vegye fel a telefont, és hívja fel azt a személyt, aki a leginkább tükrözi azt a tényt, hogy az élet nem fehér vagy fekete. Sőt, túl sok árnyalat van a színpalettán, amelyet soha nem vett figyelembe. Elérkezett azonban az ideje, hogy ezt belássa, és ha kell, akkor bocsánatot kérjen. Először nehézségekbe ütközhet, de mindezt csak a büszkesége számlájára írhatja. Abban a pillanatban, ahogy hajlandó engedni, egészen más mederben zajlik majd a beszélgetés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nyúzottan, elcsigázottan ébred, és hirtelen nem is tudja, mihez kezdjen. Az elmúlt napokban kialakult helyzetek kissé megrázták, de készüljön fel arra, hogy magától semmi nem fog megoldódni. Itt az ideje, hogy feltegyen bizonyos kérdéseket saját magának, és meg is válaszolja azokat. Ha ezt nem teszi, akkor a jövőben újra és újra elköveti ugyanazt a hibát. Talán alábecsülte magát bizonyos területeken azért, hogy túlbecsülhesse magát másokban, nem gondolja?

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Vidám, és lelkes, ugyanakkor még maga sem tudja, minek örül ennyire. A tény, hogy madarat lehetne fogatni Önnel, az egész családját felrázza, így hatalmas jókedv uralkodik a házban. Ilyenkor még a nap is szebben süt, ezért érdemes lenne ezt a pozitivitást kihasználni, és neki ugrani a régóta húzódó feladatoknak. Meglátja, milyen jól fog esni, amikor sorra pipálhatja ki a listáját, mert ezzel is, azzal is végzett. Családja természetesen mindenben segít.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc