Napi horoszkóp - 2018. július 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Természetesen sokkal nagyobb elvárásai vannak, mint amit a valóság kínál. Ám most az a legfontosabb, hogy ne érzékeltesse csalódását a környezetével, ha valami nem úgy alakul, ahogyan eltervezte. Sokkal konkrétabbnak kell lennie, de mindenekelőtt nem szabad túl sokat várnia az Ön körül lévőktől, különösen akkor, ha Ön sem adott nekik sokat. Lehetetlen azzal improvizálni, amivel nem tud azonosulni, és ezt Ön is tudja jól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kissé rossz hangulatban van ma, de a világért sem akarja, hogy ezt mások is észre vegyék. Nem tudja azonban elkerülni, hogy valaki olyan kérdéseket tegyen fel Önnek, amire nem tudja a választ. Próbálja ki, hogy nem egyenesen válaszol, hanem egy kicsit kitér. Hangulata most nem teszi lehetővé, hogy jól kezeljen dolgokat, ugyanakkor könnyen hibázhat is, ha nem vigyáz. Próbálja megoldani a dilemmát, ha már rosszkor volt rossz helyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

A lehető legrövidebb időn belül szeretne megoldani egy olyan helyzetet, amely kellemetlenül érinti. Ám ne feledje, felületességgel semmit nem oldhat meg. Ehelyett próbálja meg minél részletesebben és pontosabban kifejezni magát. Környezete igencsak értékelni fogja erőfeszítéseit, és könnyen ráveheti őket arra, hogy megmagyarázzanak olyan dolgokat, amelyek nem egyértelműek az Ön számára. Ha válaszokat, keres, akkor ma biztosan megkapja őket. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Különleges nap az ez Ön számára. Találkozik valakivel, akivel már régóta szeretne néhány kellemes pillanatot eltölteni, és mély beszélgetéseket folytatni. Ne is törődjön hát ma semmivel, csak azzal, hogy kiélvezze a boldogság minden egyes percét, és megélje azt. Még akkor sem érdemes ezt a napon aggodalmaskodással tölteni, ha tudja jól, hogy a dolog nem tart sokáig. Ma csak az örömnek és a boldogságnak adjon helyet! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ha nem akarja az egész délutánt, majd utána az estét is egyedül tölteni, akkor jó, ha már reggel megfogadja, hogy uralkodik az indulatain. Munka után találkozhat a barátaival, vagy a családtagjaival, akik örömmel látják majd Önt, de a megjegyzéseire bizonyára nem kíváncsiak. Ha azonban úgy érzi, hogy képtelen uralkodni magán, akkor inkább kerülje el őket jó messziről, mert komoly vita alakulhat ki Önök között. Ez esetben inkább töltse egyedül a nap hátralévő részét. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Próbáljon meg jó előre felkészülni arra, hogy ma lépten-nyomon olyan emberekbe botlik, akiknek nincsen sem gyakorlatuk, sem ismeretük bizonyos kérdéseket illetően. Ha tehát nem oldja meg Ön az adott problémát, más sem fogja. Ezért ma rendkívül rugalmasnak kell lennie, ugyanakkor ne pazaroljon el egyetlen percet sem azzal, hogy újra és újra elmagyaráz valamit, amit talán már százszor is elmondott. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ezen a napon meg van az esélye rá, hogy nem várt eredményeket érjen el. Természetesen ezért jó oka van arra, hogy büszke legyen magára. Nem kell mindig szerénynek, vagy alázatosnak mutatkoznia, ma nyugodtan megmutathatja, milyen értékes ember is Ön. Ezáltal jelentősen növekszik az önbecsülése is, és jobban fogja érezni magát a bőrében. Minél többet jár-kel ma a városban, annál többször lesz oka arra, hogy megveregesse a saját vállát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ne legyen túlságosan kemény önmagával szemben, ha nem hozza az elvárt eredményt a mai napon. Nyilvánvaló, hogy a feladat jóval nehezebb, mint amilyennek látszik, és ezért senki sem fogja hibáztatni Önt. Néha az élet olyan nehézségekkel szembesíti, melyeket nehéz leküzdeni, de ezek fontos lépcsőfokok a növekedése és a fejlődése szempontjából. Mindezek ellenére ma is sok mindenben fog kiválót alkotni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbáljon ma megfelelni azoknak az elvárásoknak, melyeket a környezete támaszt Önnel szemben. Különösen a családtagjainak igyekezzen a kedvében járni, akik már régóta számítanak a segítségére. Ne álljon félre abban bízva, hogy majd valaki elvégzi Ön helyett a munkát. Különösen, ha közvetlenül Önt kérték meg. Nem lenne szép gesztus, ha valaki másra hárítaná a dolgot, vagy arra számítana, hogy más oldja meg Ön helyett a helyzetet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma sokkal pontosabban kell dolgoznia, nagyobb odafigyeléssel kell végeznie a feladatait, mert valaki nagyon figyeli. És az, ahogyan ezt a helyzetet kezelni fogja, sokat nyom a latban egy fontos döntésnél. Lehet, hogy a felettese így próbálja ellenőrizni, mielőtt egy fontos feladatot bízna Önre. Mivel nem tudja, hogy ki az, aki figyeli, az a legjobb, ha 100 %-ot belead a munkába, és a maximumon teljesít.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma valahogy csak olyanok találják meg, akik valamilyen oknál fogva bajba keveredtek, és segítséget várnak Öntől. Nem érti, hogy miért Öntől várják azt, hogy megmondja, hogyan éljék az életüket. Nos, Önnek kell eldöntenie, mennyire engedi, hogy mások a magánéletükkel traktálják. De ha elfogad egy jó tanácsot, akkor csak hallgatóság marad, nem pedig tanácsadó. Nincs szükség arra, hogy a későbbiekben Önt hibáztassák, ha valami nem jól sül el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha azt szeretné, hogy a munkahelyén komolyan vegyék, akkor ne hallgasson senkire, még akkor sem, ha olyan feladattal bízzák meg, ami hirtelen meghaladja a képességeit. Próbálja meg elemezni a helyzetet, és hamarosan sokkal objektívebb módon tud gondolkodni. Ennek köszönhetően rájön az apró buktatókra, és saját maga is elboldogul. Ha ez megtörténik, akkor viszont dicsérje meg többszörösen magát, és bízzon jobban önmagában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp