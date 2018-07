Napi horoszkóp - 2018. július 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vannak bizonyos helyzetek, amikor sokkal könnyebb lenne közömbösséget tanúsítania, de ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan ezt kell tennie. Jobb, ha most egy kicsit többet mutat magából azoknak is, akik nem ismerik annyira. Csak így érheti el, hogy elnyerje a támogatásukat, és kitartsanak Ön mellett. Legyen ugyanakkor nyitott az emberek felé, ugyanis esélye van rá, hogy azok között is talál támogatókat, akiket csak most fog megismerni.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Komoly nehézségekkel néz szemben ezen a napon, melyeket nem hagyhat figyelmen kívül. Legszívesebben másra hárítaná a felelősséget és a döntést, pedig mindössze annyit kell tennie, hogy megnyugszik, és átgondol mindent, mielőtt megszólal. Véleménye nagyon fontos, de ha mások befolyásolják, akkor nem lehet teljesen objektív és őszinte, még saját magával sem. Talán jobb lenne, ha most elhalasztaná a délutáni találkozót.





IKREK: (május 21 - június 21.)

A mai napon kissé szétszórt, ügyetlen, így nem sok esélye van arra, hogy bármilyen kérdést komolyan vegyen. Próbálja elhalasztani inkább a mai találkozókat, mert nagyon úgy fest, hogy nem áll készen rájuk. Ily módon sok hibát és félreértést elkerülhet, ráadásul időt nyer a szükséges óvintézkedésekre és a kielemzésre. Jobb, ha ma minden téren óvatos, és nem vállal semmiféle kockázatot, mert a csillagok egyáltalán nem támogatják.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Zárjon ki minden kétséget a munkatársaival kapcsolatban, és beszéljen őszintén. Mondja el nyíltan, hogy mit gondol, ezáltal elkerüli azoknak a kritikáját, akik nem ismerik túl jól, és nem tudják, mit gondoljanak Önről. Soha nem szabad befolyásolni más emberek gondolatait, feltételezéseit, de az igenis fontos, hogy helyesen vélekedjenek Önről. Ellenkező esetben csak ártanának a szakmai hírnevének.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Egészen eltérő utat választott, mint amit mások, így most az a helyzet állt elő, hogy nem tud velük párhuzamosan haladni. Mindazonáltal a végén mindannyian elégedettek lesznek. Főként akkor, ha nem téveszti szem elől, hogy ez esetben csak saját maga érdekében kell erőfeszítéseket tennie. A többiekért nem kell aggódnia, ők is képesek lesznek áthágni az esetleges akadályokat, és a végén úgyis újra összetalálkoznak az útjaik.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Próbáljon meg ragaszkodni a mai program néhány alapvető pontjához. No, nem azért, mert egyébként nem lenne elég pontos, hanem azért, mert a spontaneitás most nem igazán fér bele a napba. Csak bosszantaná, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogyan eltervezte, ráadásul a végén még haszontalannak érezné magát, ha valami rosszul sül el. Ne vesszen el az apró részletekben, a fókusz legyen inkább a végcélon.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Eddig nagyon türelmes volt, ám elérkezett az ideje, hogy reagáljon az eseményekre, és hallassa végre a hangját. Nem mindig jó, ha az a lényeg, hogy minél hamarabb túl legyen valamin! Ezen a napon egy kicsit fel kell emelnie a hangját, ha azt szeretné, hogy minél többen álljanak Ön mellé, és támogassák a ?csatában?. Nem kell attól tartania, hogy egyedül marad, csak egy kicsit határozottabbnak kell mutatkoznia.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ezen a napon valahogy kevésbé halad a feladataival, és mivel azok nem is annyira sürgetők, élvezheti egy kicsit a pihenést és a nyugalmat. Nincs semmi rossz abban, ha lazít, feltéve, ha korábban az összes határidős feladatát elvégezte. Nem hanyagolhatja el azonban azokat a problémákat, amelyeket hamarosan meg kell oldania, így jó, ha pihenés közben azért erre is koncentrál. A felelősségről nem szabad elfeledkeznie, de az egészsége ugyanúgy fontos.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ezen a napon a személyes kapcsolatai kerülnek előtérbe. Ön nincs hozzászokva ahhoz, hogy valaki tesztelje, ám ma pont ez történik. Fontos teszt lesz ez mind a tesztelő, mind az Ön számára, ugyanis általa új utakat fedezhet fel, ami egy olyan álom megkoronázásához vezet, amire nem is mert volna gondolni. Az pedig, hogy valaki azonosulni tud az érzéseivel, és meg is érti azokat, egyszerűen felülmúlja a várakozásait.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ne hagyja, hogy mások negatív tapasztalatai befolyásolják. Vannak ugyanis olyan kalandok, helyzetek, amelyeket feltétlenül meg kell tapasztalnia, ráadásul első kézből, különben nem tudna objektív véleményt kialakítani. Így hát nyugodtan vesse csak bele magát abba, amit mára eltervezett, és ne törődjön senkivel. Ne feledje, a pillanat szépségét kizárólag akkor értékelheti, ha teljes szabadságban éli meg.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ezen a napon rá kell ébrednie, hogy nem a helyes úton halad. Sőt, úgyis fogalmazhatnánk, hogy teljesen el van tévelyedve. Valószínűleg bocsánatot kell kérnie valakitől, de ha ez megtörténik, akkor visszakerülhet a helyes útra, és elölről kezdhet mindent. Ha másodszor mindent megtesz, hogy a helyes úton maradjon, valószínűleg feledésbe merül a botlása, és mindenki jó véleményt ír jóvá a számláján.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma nagyon gyorsan halad a feladataival, így korán végez, és hamar haza térhet a szeretteihez. A család persze először nem hisz a szemének, hiszen az utóbbi időben nagyon keveset volt otthon, annyi munkája volt. Győződjön meg róla, hogy az együtt töltött idő minőségi legyen, és csak is rájuk összpontosítson az este folyamán. A romantikus vacsorát és az aranyos gesztusokat bizonyára nagyon szívesen fogadják Öntől.





