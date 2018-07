Napi horoszkóp - 2018. július 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.07.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma valahogy senkire nem kíváncsi, senki társaságára nem vágyik, csak is arra, hogy egyedül lehessen. Ne aggódjon, ilyen is van, és még természetes is! Az utóbbi időben túlságosan szétcincálták az emberek, érthető, hogy most csendes magányra vágyik. Tudja le a kötelezettségeit minél hamarabb, utána pedig kényeztesse magát otthon egy csendes vacsorával, nézze meg a kedvenc filmjét, és lazítson. Fontos, hogy tartsa tiszteletben az igényeit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fontos, hogy ma élvezze azt, amit csinál, és felejtse el a kellemetlen problémákat egy időre. Ugyanakkor nem érdemes a munka könnyebbik végét keresnie, hiszen ahhoz, hogy visszanyerje pénzügyi pozícióját, most keményen kell dolgoznia. Vizsgálja meg, hogyan tudná átcsoportosítani az erőforrásait. És persze ne szégyelljen tanácsot kérni. Nyugodtan kérdezze meg a barátait, mit tennének az Ön helyében, hogy újra fel hizlalhassa a szerencse malacát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Valami, amire már régóta várt, ma végre megérkezik. Ráadásul egy nagyon meglepő csomagolásban. Először nem ismeri fel, hiszen előfordul mindenkivel, hogy az álmok egyszer csak meghaladják a valóságot, amit észre sem veszünk. Ezért lazán félreteszi ezt az ajándékot, és teljesen mással foglalkozik. A nap folyamán azonban tudatosul Önben, hogy mekkora áldást kapott, ám ekkor meg egy családtagja érzéketlensége teszi kockára a türelmét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csak azért, mert úgy fest, hogy valaki nem ugrik azonnal a nyakába, még nem jelenti azt, hogy nem érdeklődik Ön iránt. Lehet, hogy már régóta gondolkodik azon, hogy kapcsolatba lép Önnel, csak mindig közbe jött valamit. Ha fontos Önnek ez a kapcsolat, akkor tegyen további erőfeszítéseket érte. Küldjön üzenetet, vagy hívja fel az illetőt személyesen. A múltbéli kapcsolatokat sokszor nem szabad a múltban hagyni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ahhoz, hogy megkapja a végső inspirációt, először a célok fizikai alapjait kell letennie. Ám mivel híres a kreativitásáról, ez hatalmas segítség lesz Önnek. Függetlenül, hogy fest egy képet, ír egy dalt, vagy csak egy ünnepi vacsora menüt állít össze, kreatív energiái segíteni fogják a céljai felé vezető úton. Állítsa fel a sorrendet a siker érdekében, és ne tágítson mellőle, hiszen tudatossággal tudja csak véghez vinni azt, amit szeretne. Ne feledje, a sebesség is prioritás. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Néha semmi másra nincsen szüksége, csak a hitére, és így van ez ma is. Jelenleg egy kereszteződéshez érkezett, és el kell döntenie, hogy merre indul tovább, ám az idő vészesen fogy. Sajnos nincs abban a helyzetben, hogy minden információ birtokában legyen a lehetőségeket illetően, ezért csak a hitére támaszkodhat. A jó hír az, hogy szikla szilárd szerencse fázisban van, és a megérzései segítenek pótolni a hiányos információkat. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Mielőtt elindulna, hogy meglovagoljon egy újabb hullámot, próbálja meg ésszerűen megvizsgálni az adott helyzetet. Nem mindenki olyan szerencsés, mint Ön, hiszen nem mindenki kap a kezébe egy ilyen lehetőséget. Felismerve ezt az egyenlőtlenséget, még a bűntudat is elkaphatja, de ha önzetlenül segít másoknak, akkor könnyen megszabadulhat tőle. Tegye az igényeit mások igényei mögé, hiszen ha segít, azzal nagyobb egyensúlyt teremt az Univerzumban, amire büszke lehet. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Egy emlékeztető időnként arról, hogy honnan jött, igencsak hasznos módja annak, hogy a megfelelő úton maradjon. Ezen a napon könnyen találja magát konfliktushelyzetekben, ám ahelyett, hogy pánikba esne, már képes arra, hogy figyelmen kívül hagyja őket. Márpedig ez a fejlődésének egy jelentős része. Gondoljon csak bele, mikor volt utoljára, hogy felismerte a növekedést, amit elért? Szánjon rá egy kis időt, és gondolja át, hova is jutott. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Időnként az inspiráció sztrájkolni kezd, és nem akkor érkezik, amikor szükség lenne rá. Ma is készen kell állnia! Fogjon egy jegyzettömböt és egy tollat, és vigye magával egész nap ? szüksége lesz rá. Ötletek tömkelege rohanja meg egyik pillanatról a másikra, és Önnek készen kell állnia arra, hogy kiválassza a legjobbat, és elindítsa a megvalósítás útján. Érdemes még fényképezni is néhány gyönyörű pillanatot, ugyanis akár történelmi jelentőségű nap is lehet ez. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Egy szép hosszú álom után nagy bizonytalanságra ébred. Ne lepődjön meg, és ne essen kétségbe a közelgő találkozástól, konfrontációtól, vagy időponttól. Ha hagyja, hogy a félelmei rossz irányba vezessék, onnan nagyon nehéz lesz visszatérni. Ez a legjobb időszak arra, hogy változtasson helytelen gondolkodásmódján, és ezzel az egész életén. Ezért mindig emlékeztesse magát arra, hogy mennyire erős, és milyen lélekjelenléte van valójában. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Elégedetlen és a lelke legmélyéig háborog. Úgy érzi, Ön mindenkire tekintettel van, mindenkinek tiszteletben tartja a kívánságát, ám Önnel senki nem törődik. Ha arra van szüksége, hogy kimondja a keserű igazságot, akkor nyugodtan mondja csak ki. Meglátja, az emberek hálásak lesznek érte. Bizonyos dolgokat nem lehet sokáig elnyomni, és ha nem elégedett azzal, ami van, beszéljen! Ne érje be kevesebbel, mint amennyit megérdemel. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Hangulata ingadozó, előre-hátra mozog, akár az inga. És persze érzelmi kitörései nem igazán felelnek meg a jó ügynek. Egyik pillanatban hangosan nevet egy unalmas megjegyzésen, a másikban pedig zokog egy jó hír hallatán. Ennek köszönhetően előbb vagy utóbb kellemetlen helyzetbe kerül, ha nem uralkodik magán. Ezért, ha ez sehogy sem megy, inkább vonuljon félre, és lehetőleg minél hamarabb térjen nyugovóra. Heti horoszkóp





