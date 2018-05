Napi horoszkóp - 2018. május 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.20

KOS: (március 21 - április 20.)



Hallgasson azokra, akik azt javasolják, tartson egy kis pihenőt. Csak azokkal a feladatokkal foglalkozzon, melyek nem tűrnek halasztást, ezekkel igyekezzen minél gyorsabban végezni. Szabaduljon ki a négy fal közül és olyan programokat keressen, melyek segítik Önnel feledtetni a gondokat. Szüksége van ugyanis arra, hogy végre kikapcsolódjon és lazítson, hogy új célokat kereshessen, melyek átlendítik a holtponton.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, ez azonban nem mondható el a családtagokról. Éppen ezért ne is úgy tervezze be a feladatokat, hogy számít a segítségükre. Elsősorban olyan teendőkkel foglalkozzon, melyekkel akár egyedül is képes lesz megbirkózni. Ha végül mégis akad, aki a keze alá dolgozzon, gyorsabban haladhat és marad idő egy kis pihenésre, lazításra is. Mert erre is szüksége van, használja ki a lehetőséget.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár szellemileg friss, de fizikailag már nem bírja úgy a tempót. Vegye ezt figyelembe a napirend összeállításánál. Számítson arra, nem fog első szóra segítséget kapni, de ha elindul, a szerettei végül kedvet kapnak és csatlakoznak Önhöz. Ez azonban ne jelentse azt, hogy újabb és újabb feladatokkal áll elő, a közös kikapcsolódás ugyanolyan fontos része a hétvégének, mint az elmaradt házimunkák pótlása.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen figyelmes, legfőképpen akkor, ha olyan házimunkát végez, ami könnyen balesethez vezethet, ha nem összpontosít kellőképpen. Szánjon inkább egy kicsivel több időt azokra a feladatokra, amelyek nem mennek könnyedén és ezért máskor inkább sietve összecsapja, nem is ügyelve a részletekre. A kevesebb több, különösen igaz ez erre a napra, amikor a türelmetlensége komoly következményekkel járhatna.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen töltené az időt a szeretteivel, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy a feladatait félre kell tennie. Ne is gondoljon rájuk, hiszen ezt észreveszik Önön és a hangulatra rányomja a bélyegét, ha figyelme folyamatosan máshol jár. A kikapcsolódás egyúttal pihenés is, amikor nincs helye a gondoknak, csak élvezik egymás társaságát minden kötöttség nélkül. Olyan energiák szabadulnak fel Önben, melyről nem is sejtette, hogy ott bujkálnak Önben.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden nap egy új remény. Gondoljon erre, mikor ismét eszébe jutnak azok a tervei, melyekre eddig nem volt ideje. Bár mára is vannak feladatai, de ügyes szervezéssel akár össze is hangolhatja a feladatokat és így már közelebb kerülhet a céljaihoz. Ha pedig már ott áll a siker kapujában, olyan energiákat mozgat meg magában, melyek szárnyat adnak, és könnyedén repül a végső eredmények felé.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Már el is feledkezett egy korábbi csalódásáról, de most értelmet kapott az egykori zsákutca. Már akkor is volt egy olyan érzése, hogy nem véletlenül kellett végig mennie azon az úton, most viszont felhasználhatja az akkor szerzett tapasztalatait. Bár ez az ügy eltér az akkoritól, így a rossz emlékek nem kísértik, de az egykoron elsajátított és begyakorolt módszert hasznosíthatja és így már a siker sem marad el.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne a problémák járjanak a fejében, inkább szervezzen olyan programot, amely ismét összekovácsolja a családot. Az utóbbi idők feszült hangulata ugyanis rányomta a bélyegét az otthon légkörére és eltávolodtak egymástól. Érdemes lenne kimozdulni a négy fal közül és olyan élményeket gyűjteni, amelyekbe kapaszkodhatnak a nagy rohanásban. Hiszen nem is kell más a kellemes időtöltéshez, mint az emlékek felidézése.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne szorítsa háttérbe a saját igényeit, mert az csak elégedetlenséget és feszültséget szül. Össze kell csak hangolnia a folyamatokat, amely nem csak Önt viszik közelebb a céljaihoz, de egyúttal a család elégedettségét is szolgálja. Foglalkozzon olyan kérdésekkel, melyeket fontosnak tart, így lelkesen halad előre és észre sem veszi, hogy közben másoknak is segít. Eredményes, ugyanakkor fárasztó napot tudhat magáénak.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne akarja egyedül elvégezni a betervezett feladatokat. Kérjen segítséget a családtagoktól, akik szívesen mondanak igent, amennyiben nem követelőzik. Szervezze meg úgy a folyamatokat, hogy azok párhuzamosan haladhassanak, így gyorsabban végezhetnek. A jutalom legyen egy olyan közös program, ahol kikapcsolódhatnak és élményeket gyűjthetnek. Ezek lesznek aztán azok a szép emlékek, amelyeket érdemes lesz felidézni a későbbiekben.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Keresse tovább a válaszokat, ne adja fel csak azért, mert eddig eredménytelen volt. Talán már ott hever a lába előtt, csak nem is gondol arra, ilyen egyszerű lenne a megoldás. Legyen türelmes és higgadt, csak így járhat az ügy végére, amely már oly régóta foglalkoztatja. Komoly teherként nehezedett a vállára, hogy eddig hiábavaló volt a kutatása, így most felszabadultan élvezheti a nap hátralévő részét.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne kapkodjon, az utolsó lépéseket is ugyanazzal a higgadtsággal tegye meg, ahogy az út eddigi részét. Éppen azért tudta elkerülni a hibázást, mert ügyelt a részletekre és mindig előre gondolkodott. Felmérte a következményeket és igyekezett úgy dönteni, hogy a lehető legkisebb kényelmetlenséget okozza a környezetében élőknek. Ezért is tartottak ki Ön mellett akkor is, mikor váratlan akadályok merültek fel.

