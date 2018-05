Napi horoszkóp - 2018. május 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg kiszámíthatatlan és feszült, nem érkezik segítség. Pedig nagy szüksége lenne rá, egyedül ugyanis képtelen lesz megbirkózni az akadályokkal. Hiába van ugyanis tapasztalata az adott témában, nem tud összpontosítani, a figyelme folyamatosan elkalandozik. Félre kellene tennie a problémáit, de azok folyamatosan ott motoszkálnak a gondolataiban, így az esti órákban mindenképpen foglalkozzon azokkal is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ideges, így hiába a tervek, képtelen tartani magát ahhoz. Amint adódik egy lehetősége, hogy a járt útját elhagyhatja, él azzal. Így viszont elmarad a kötelezettségeivel, pedig a környezetében élők számítanak az eredményekre. Próbálja rendezni a gondolatait, hogy ismét önmaga lehessen, aki képes mérlegelni és a korlátait figyelembe véve dönteni arról, mely feladatok férnek bele az idejébe, energiájába.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felszínre törnek olyan érzelmek, melyeket eddig próbált mélyen elnyomni magában. Ez azonban azzal járt, hogy folyamatosan feszült volt, nehezen tudott összpontosítani. Felismerte, hogy ha ezt így folytatja, kockára teszi a kapcsolatait is, hiszen már nehéz volt megtalálni Önnel a közös hangot. Öntsön tiszta vizet a pohárba és igyekezzen megbeszélni az érintettekkel, miért is volt ennyire ideges.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne hátráljon meg csak azért, mert úgy érzi, nem fog tudni megbirkózni az Önre váró feladattal. Gondolja át, kitől érdemes tanácsot kérni legalább ahhoz, hogy a kezdeti félelme elmúljon. Amint lendületbe kerül, már könnyedén veszi az akadályokat és meg is feledkezik arról milyen kételyei is voltak. Az első lépés mindig nehéz, különösen, ha az út az ismeretlenbe vezet, de Ön nem adhatja fel, ezt is tudja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy új időszak kezdődik, amikor számos dolog változik majd meg Ön körül. Elsősorban olyan emberek lépnek az életébe, akik megmutatnak utakat, melyek egyúttal lehetőséget is jelentenek. A nyitottság és elszántság most azok az értékek, amelyekre igazán szüksége lesz ahhoz, hogy élni tudjon a lehetőségekkel. Ha kezdetben bizonytalan is, tartson ki és várja érdeklődve az akadályokat és a sikereket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tele van energiával és ezt igyekszik ezt hasznosan levezetni. Olyan feladatokat keres, melyeket eddig halogatott, de most elérkezettnek látja az idejét, hogy végre foglalkozzon velük. Ezzel egyúttal olyan terheket is letesz a válláról, melyek gátolták abban, hogy új célokat tűzzön ki maga elé. Így már ugyanis látja maga előtt a lehetőségeket, melyeket szeretne kihasználni, az előnyére fordítani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem olyan nagy az ellentét, mint amekkorának látszik. De ezt csak akkor ismerhetik fel, ha lenyugodnak a kedélyek és indulatok nélkül tudnak figyelni egymásra. Ne a különbségekre helyezzék a hangsúlyt, hanem törekedjenek arra, hogy közös pontokat találjanak, amelyek mentén kijelölhetik az utat. Természetesen engednie kell minden érintettnek, de ez nem is olyan nagy áldozat, hiszen végre béke költözik a négy fal közé.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Félre kell tennie a saját problémáit, mert a környezetében élők számítanak a segítségére. Így, miközben a saját feladataival foglalkozik, támogatnia kell azokat is, akik emiatt megkeresik. Ők ott álltak Ön mögött, amikor épp mélyponton volt és nekik köszönheti, hogy most már túljutott a holtponton és ismét lát maga előtt célokat. Ne kötelezettségként tekintse most a viszonzást, sokkal inkább ajándék, hogy ezt egyáltalán megteheti.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Az, hogy a problémák ilyen hatalmasnak látszódnak, elsősorban annak köszönhető, hogy Ön felnagyítja azokat. A megoldások keresése helyett ugyanis inkább másokat okol, és így egyre inkább elhiteti magával is, hogy a helyzete valóban kilátástalan. Első lépésként tisztázza saját magában, mit is szeretne elérni. Ha a válasza az, hogy továbblépni, akkor ehhez kell kijelölni az utat, félretéve a személyeskedést.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne engedje, hogy a problémák maguk alá temessék. Lássa a célokat maga előtt, ez erőt ad Önnek ahhoz, hogy talpon maradhasson. Valóban, az utóbbi időben számos kudarc érte, amelyeket még nem dolgozott fel és ezért úgy érzi, nincsenek már lehetőségei. Pedig ott vannak azok továbbra is, csak bíznia kell magában. Merítsen erőt a korábbi sikerekből, melyekben egykoron csak Ön reménykedett, de így is megvalósította.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne engedje, hogy kihasználják átmeneti gyengeségét. Külső megerősítésre vár és ezt úgy kívánja elérni, hogy nem mond nemet a megkeresésekre. Ezzel komoly terheket pakol a vállára, melyek miatt egyre nehezebben halad előre. Mérje fel a korlátait és csak akkor ígérkezzen el, ha azt teljesíteni is tudja. Elsősorban a saját elvárásainak kell megfelelnie, addig ugyanis hiába a dicséret, nem érzi azt a sajátjának.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egy lezártnak hitt ügy ismét felkavarja az állóvizet. Egykoron úgy gondolta, sikerült olyan megoldást találni, amely minden érintett fél számára elfogadható, de most világossá vált, hogy valakiben maradtak még tüskék. Ne bosszankodjon emiatt, beszéljék át ismét azokat a kérdéseket, amelyek nyitva maradtak. Az eltelt időben szerzett tapasztalatai alapján még az is lehet, most más válaszokat ad, amely már valóban megfelelő lesz.

