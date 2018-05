Napi horoszkóp - 2018. május 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az Ön kezében van a kulcs ahhoz a helyzethez, ami a feszültséget okozza. Bár az eset közvetlenül nem érinti, talán éppen ezért is látja tisztábban, mire van szükség ahhoz, hogy rendezzék a sorokat és visszaköltözzön a nyugalom. Ki kell zárnia az érzelmeit, ez okozza a legnagyobb nehézséget, de végül olyan megoldással áll elő, amely minden fél számára elfogadható, végül kifejezetten izgalmasnak tűnő.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Bár szinte kérnie sem kell, úgy kap segítséget, ne éljen ezzel vissza. Amit önállóan meg tud oldani, azzal foglalkozzon egyedül és csak akkor forduljon a környezetében élőkhöz, ha ez valóban szükséges. Ha így halad az útján, hosszabb távon is kitartanak Ön mellett azok, akik támaszt nyújthatnak, amikor erre rászorul. Nem kelt olyan benyomást, mintha kihasználná őket, érzik, valóban hasznos a jelenlétük. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Az eddig szőnyeg alá sepert problémák ismét felbukkannak. Most már ne a gyors, hanem a végleges megoldásra törekedjen, még ha emiatt kényes kérdéseket is kell szóba hoznia. A mai napon nyugodt és nyitott arra, hogy a másik felet végig hallgassa és el is fogadja a hallottakat. Ha nem is tud azonosulni az álláspontjukkal, de nem ragaszkodik ahhoz, hogy csak Önnek lehet igaza. Így pedig már kialakíthatnak egy közös nevezőt. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Nyugodt, kiegyensúlyozott, ilyenkor érdemes emberek között mozognia. Új kapcsolatokat építhet ki, melyek a későbbiekben az élet számos területén megkönnyíti a helyzetét. Most még azonban ne tervezzen előre, élvezze a társaságot és figyeljen, kitől mit tanulhat. Olyan témákban szerezhet tudást, melyek eddig is érdekelték, de nem volt módja alaposabban elmélyülni az információkban. Észrevétlenül sajátítja el a hallottakat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Korábban már felkeltette az érdeklődését a téma, de végül nem mélyült el benne. Most ismét itt a lehetőség, de ezt már ne hagyja veszni. Olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik kellő tudással és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy Önnek is átadják ezt olyan formában, amely befogadható. Már csak át kell ezt helyezni a saját életére, úgy értelmezni a hallottakat, ahogyan az hasznos lehet a későbbiekben. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Bár nem szívesen engedi, hogy az érzelmei irányítsák, most mégis hallgat ezekre. Hogy jól döntött-e, csak az idő fogja megválaszolni, Ön haladjon határozottan az így kijelölt úton. Könnyedén birkózik meg az akadályokkal, hiszen azt teszi, amivel azonosulni is tud. Ez olyan magabiztosságot kölcsönöz, mely nem marad észrevétlen a környezetében élők szemében és szívesen sorakoznak fel Ön mellé a siker reményében. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Már ébredéskor is csapnivaló a hangulata, és ha képtelen ezt leplezni, csak tovább romlik a helyzet. A környezetében élők ugyanis elfordulnak Öntől, ha kapkod és feszült. Miközben segítségre szorulna, éppen azokat bántja meg, akik ezt megadhatnák. Mielőtt bármit mondana, számoljon el tízig, így elkerülheti, hogy az indulatai felszínre törjenek. Ez még nem jelenti azt, hogy véka alá rejtené a véleményét, de megfogalmazhatja azt úgy, hogy ne legyen sértő. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ne engedje felszínre törni az indulatait, mert ezzel végképp eltaszítja magától azokat, akik segítségére szorulna. Megfogalmazódtak Önben kérdések, melyekre egyedül nem talál választ. Le kell ülnie, beszélni olyanokkal, akik kitartottak Ön mellett a nehéz időkben és így látták, min ment keresztül. Miközben Ön akkor a helyzet kezelésével volt elfoglalva, ők külső szemlélőként pontosan látták, mire van most szüksége. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Az Ön feszült hangulata ragad át a környezetében élőkre. Ha megoldást keres a helyzetre, akkor először önmagában kell rendet tennie. Ehhez vonuljon félre, hogy kielemezhesse a helyzetét és megtalálja azokat a válaszokat, amelyeket keres. Ha ár képes higgadtan beszélni a problémáiról, tovább tud lépni és új célokat tűzhet ki maga elé. Ekkor már kifejezetten előnyös, ha olyanok veszik körbe, akik a segítségére lehetnek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Az út a valódi cél, mivel most elsősorban tapasztalatokat kell gyűjtenie. Olyan helyzetekben találja magát, ahol elvárásokat támasztanak Önnel szemben, miközben nem jártas a témában. Meg kell tanulnia úgy rögtönözni, hogy nem lesz módja a következményeket előre felmérni, ahogy sodródik az árral, úgy kell előállni a megfelelő válaszokkal. Ez szellemileg ugyan fárasztó, de magabiztosságot és határozottságot szerez. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Új lehetőség nyílik meg Ön előtt, amelyet nem hagyhat veszni. Közben nem feledkezhet meg a kötelezettségeiről sem, így szüksége lesz a szervezőképességére. Össze kell hangolnia a folyamatokat úgy, hogy az eredeti célját megvalósítja, de közben már az újak felé is közelít. Kérjen segítséget azoktól, akik az adott témában rendelkeznek tapasztalattal, mert ez lehet a kulcs ahhoz, hogy mindent kézben tarthasson. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Amíg higgadt, megtalálja azokat a válaszokat, amelyeket keres. Éppen ezért ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon. Nehéz lesz kizárni a zavaró tényezőket, de ha összpontosít, végül rátalál arra az útra, melyen már könnyedén haladhat előre. Az elért eredmények erőt adnak Önnek ahhoz, hogy átlendüljön a holtpontokon, melyek így nem sarkallják arra, hogy feladja az elképzeléseit. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc