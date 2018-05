Napi horoszkóp - 2018. május 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A környezetében uralkodó feszültség elsősorban Önből táplálkozik. Ezért ha nyugalmat szeretne teremteni maga körül, első lépésként önmagában kell rendet tenni. Meg kell keresni az okát annak, miért ilyen elégedetlen a helyzetével, hova tűntek el a céljai. Amint ezekre ismét rátalál, már könnyedén lesz képes ismét kézbe venni az irányítást és az energiáit újra a feladataira összpontosítani.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne másokat okoljon azokért a hibákért, melyeket Ön követ el. Mivel kimerülten ébred, nem meglepő, ha nehezen tud csak összpontosítani és emiatt még a rutin feladatok is nehézséget jelentenek. A figyelmetlensége miatt nem csak egyre feszültebbé válik, de az olyan akadályok is menekülésre késztetik, melyekkel eddig könnyedén megbirkózott. Legyen kevesebb cél, amit nyugodtan haladva megvalósíthat, ez erőt ad Önnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne szervezzen be további programokat, csak sodródjon az árral és igyekezzen helytállni az így adódó helyzetekben. Bár fizikailag nincs komolyabb gondja, szellemileg kimerült. Ezért például képtelen lenne gyors döntéseket hozni, olyan kérdéseket megválaszolni, melyekre nincs módja felkészülni. Iktasson be rövidebb szüneteket, ilyenkor szellőztesse ki a fejét, hogy helyet teremtsen az új gondolatoknak.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Eddig menekült, de most már szembe kell néznie a kényes kérdéssel. Csak akkor kap rá ugyanis kielégítő választ, ha nem csak rohan előre, hanem alaposan átgondolja a következményeket. Így megválaszthatja azt az utat is, amely elvezeti a végleges megoldáshoz. Túl régóta halogatja már a döntést, így nem meglepő, ha nehezére esik a számtalan lehetőség közül rátalálni a legmegfelelőbbre, hiszen túl sokat gondolkodott már ezen.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Keressen segítséget, egyedül képtelen lesz megbirkózni az Önre váró akadályokkal. Bár szellemileg friss, a kivitelezés már meghaladja az erejét. Nyomot hagytak ugyanis azok az események, amelyek nem az Ön számára kedvező módon zárultak. A csalódások miatt az önbizalma már nem az igazi, olyan akadályoktól is tart, amelyekkel máskor könnyedén megbirkózott. Legyen türelmes és kitartó, míg ismét önmagára talál.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ne legyen erőszakos, vegye elő diplomata énjét. Ha ezt az utat választja, bár lassabban, mint tervezte, de megvalósíthatja az elképzeléseit. Ha azonban megköveteli a segítséget, ugyan gyorsan elindul, de hamar magára is marad, így végül az akadályokkal egyedül kell megbirkóznia. Ez viszont magában hordozza annak lehetőségét, hogy idő előtt fel kell adnia a célokat, mivel képtelen lesz rátalálni a megoldásra.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ön se hitte volna, hogy ilyen remekül tudja majd kezelni a helyzetet. Egy probléma kapcsán kell rögtönöznie és ezzel egy új témában kell gyorsan megszerezni azt a tudást, ami magabiztossá teszi. Még azelőtt lép, hogy eluralkodna Önön a kétségbeesés, így képes megőrizni a nyugalmát és a határozottságát. A környezetében élőket is meglepi, milyen gyorsan talált válaszokat a felmerült kérdésekre.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Eddig próbálta elkerülni, de most már kézbe kell vennie azokat a feladatokat, melyekkel nem szívesen foglalkozik. Időről időre eljön a nap, amikor nincsenek valódi céljai, csak szeretné valahogy átvészelni az órákat komolyabb hibák nélkül. Az adjon erőt Önnek, hogy nem először fordul elő Önnel, hogy a túlélést tartja szem előtt és már számtalan esetben tudott így is szép eredményeket felmutatni.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Legyen egy terve erre a napra, amibe kapaszkodhat. Számítania kell nem várt eseményekre, ilyenkor átmenetileg összezavarodik. Amint elhárítja az így felbukkanó akadályokat, visszatérhet az eredeti útjára és folytathatja a megkezdett feladatait. Szüksége lesz a támpontokra, mert nem kerülheti el a kudarcokat sem ebben a kapkodásban. Ne veszítse el a nyugalmát és a lendületét, ezek jó eszközök lesznek a kezeiben.





BAK: (december 22 - január 20.)

Le kell zárnia egyes ügyeit, mert már túl nagy teher nehezedik a vállára. Képtelen a figyelmét ennyi felé osztani és ez egyre feszültebbé teszi. Ha szeretné elkerülni a komolyabb hibákat, foglalkozzon most azokkal a feladatokkal, ahol már elérhető közelségben vannak a célok. Ha kell, kérjen segítséget, de addig most már ne nyugodjon, amíg nem tesz pontot a végükre. Legyen ez jó lecke, hogy a kapkodás nem vezet sikerre.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ha vágyik is új kihívásokra, nem feledkezhet meg a kötelezettségeiről. Csak azután tűzzön ki új célokat maga elé, ha a folyamatban lévő ügyeit lezárta, de legalábbis befordult a célegyenesbe. Ha emiatt ez a nap végül mégsem tartogat izgalmakat, ne idegeskedjen. Korábbi esetekből már megtapasztalhatta, a figyelmét, bármennyire is szeretné, nem oszthatja ezer felé, mert az csak melegágya lesz a hibázásnak.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Azzal, hogy mindenbe belekezd, amint felbukkan egy lehetőség, még nem fogja kielégíteni a sikeréhségét. Tűzzön ki maga elé határozott célokat, melyekért meg is kell dolgoznia, így az energiáit is levezetheti. Ha a lendületét egy irányba tereli, szép eredményeket mutathat fel és végül az önbizalma is helyreáll. Az utóbbi idők kudarcai miatt ugyanis elbizonytalanodott, vajon helyes úton jár-e.





