Napi horoszkóp - 2018. május 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne keseredjen el, ha úgy érzi, az Ön előtt tornyosuló akadályokkal képtelen lesz megbirkózni. Mivel nem kell sietnie, tegye félre a problémát és foglalkozzon más kérdésekkel. Néha elég egy kis távolság az adott kérdéstől, hogy az ember észrevegye a választ, ami szinte a lába előtt hever. Most is csak erre lesz szüksége, a görcsös keresgélés helyett higgadtság és máris kezében lesz a kulcs a tovább haladáshoz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne kapkodjon, ha fáradtnak érzi magát, nyugodt szívvel megállhat és megpihenhet. Töltse ezt a napot a szeretteivel, tegye félre a feladatokat. Szervezzenek olyan programokat, ahol kikapcsolódhatnak, feltöltekezhetnek. Azok az élmények a mankók a rohanó hétköznapokon, melyeket olyankor szereznek, mikor félretéve a problémákat önfeledten élvezik egymás társaságát. Szerezzenek emlékeket, hogy legyen mibe kapaszkodniuk.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ön megteszi ugyan a kezdő lépést a békülés érdekében, de a másik fél nem nyit. Hiába követ el mindent, hogy megmentse a kapcsolatukat, ha folyamatosan ellenállásba ütközik. Adjon még időt az érintettnek, hogy ő is megértse, nem Ön okolható a kialakult helyzetért, egy harmadik személy próbál beférkőzni Önök közé. Bízzon abban, hogy az eddig átvészelt nehézségek erős kapcsot jelentenek, és ezt fel fogja ismerni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Gyülekeznek a viharfelhők Ön felett, de most még megelőzheti a nagyobb veszekedést. Addig üljenek le megbeszélni a problémát, amíg képesek kezelni az indulatokat, még minden érintett nyugodt és nyitott a másik fél véleményére. Ha sokáig vár, a belső feszültség miatt már nem tudnak úgy egymásra figyelni, hogy meg is értsék, mit akar mondani. Bár nem így tervezte a napját, de az otthon békéje érdekében tegye félre a feladatokat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen alkalmazkodik, szeretne inkább a saját feje után menni. Ezt úgy adja a szerettei tudtára, hogy ne bántsa meg őket. Szeretnék ugyanis támogatni, mert érzik, hogy letévedt az útjáról. De most úgy gondolja, egyedül eredményesebb lehet, attól tart ugyanis, olyan sebeket is felszakít magában, melyeket éppen a családtagok okoztak. Így talán elkerülheti, hogy a régebbi sérelmek ismét Önök közé álljanak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Próbálta elkerülni, de mégis belesodródott a helyzetbe. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb tisztázhassák, és ismét béke költözzön az otthonába. A feszült légkör ugyanis már eddig is sok problémát okozott és emiatt egyre sűrűbben érzi azt, hogy szellemileg is kimerült, ez pedig türelmetlenséghez vezet. Vegyen egy mély lélegzetet és törekedjen arra a beszélgetés során, hogy közös nevezőt alakítsanak ki.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Tegye most félre a saját érdekeit és összpontosítson a családra. Számos nézeteltérés lappang a felszín alatt, ami mérgezi az otthon légkörét. Teremtse meg a lehetőségét annak, hogy ezeket higgadtan és indulatok nélkül átbeszélhessék. Addig ugyanis hiába a szépen hangzó célok, képtelenek lesznek kiállni egymásért. Ne a látszatra adjon, ragaszkodjon ahhoz, hogy valóban olyan megoldás szülessen, ami minden érintett számára elfogadható.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem az okozza a feszültséget, hogy a saját útját akarja járni, hanem az, hogy nem hallgat a tanácsokra. Elutasítja ezeket anélkül, hogy átgondolná, nem lennének-e hasznosíthatóak. A szerettei aggódva figyelik, hogy így csak még nagyobb terheket vesz a vállára, holott ők ettől szeretnék megkímélni. Ne keressen ott is ellenséget, ahol csak a jó szándék és a segíteni akarás mondatja ki a szavakat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Fogadja el, hogy ezen a napon nem Ön irányít. Alkalmazkodjon a szeretteihez és igyekezzen az általuk javasolt programok aktív résztvevője lenni. Szeretnék, ha Ön is lazítana és nem csak mindig a feladatok elvégzésével foglalkozna. A nap értékét nem az elért eredmények adják, emlékezetes lehet a közösen átélt élményektől is. Ezért nyugodtan átadhatja magát az élvezeteknek és hamar felismeri, hogy erre tényleg szüksége is volt.

BAK: (december 22 - január 20.)



Igyekezzen összehangolni a terveket, vágyakat, így a család együtt töltheti a napját. Szüksége van arra, hogy érezze a szeretetüket és megerősítse bennük, mindig számíthatnak Önre. Az utóbbi időben ugyanis eltávolodtak egymástól és nem volt módjuk tisztázni, mi is állt Önök közé. Talán nincs is ennek valódi oka, egyszerűen csak a feszültség és a rohanás miatt nem tudtak úgy figyelni egymásra, ahogy azt kellett volna.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Amikor a család programját tervezi, vegye figyelembe szerettei kívánságát is. Közösen alakítsák ki a nap menetét. Természetes, hogy bizonyos feladatokat el szeretne végezni, de fogadja el, ha szerettei ebben nem partnerek. Gyorsan végez így is és utána már felszabadultan tölthetik együtt az időt. Ez a kis lazítás olyan energiákat szabadít fel Önben, melyekről nem is hitte, hogy rendelkezik velük.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Alakuljon bárhogy is a nap, képes örömét lelni benne. Élvezi, hogy csak sodródik az árral, nem nyomasztja az a teher, hogy másokért is felelősséggel tartozik. Így könnyebb a kikapcsolódás, a szellemi töltődés. Új témák iránt érdeklődik és képes befogadni az információkat ezekkel kapcsolatban. Ez új utakat is megnyit Ön előtt, de még ne induljon el, hagyja, hogy a friss tudás leülepedjen Önben.

