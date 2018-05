Napi horoszkóp - 2018. május 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kedvetlen, ezért nehezen indul a napja. Igyekszik elkerülni az embereket, nem szeretné, ha a hangulata rájuk is átragadna. Érzi, hogy most egyedül kell maradnia a gondolataival, ha szeretne ismét önmagára találni. Át kell valahogy lendülnie a holtponton, de ehhez célokra van szüksége. Olyanokat tűzzön ki maga elé, melyekről tudja, hogy el is érheti komolyabb energia befektetés nélkül, mert a kudarcok csak tovább taszítanák lefelé a lejtőn.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár egy darabig elnyomja magában az indulatokat, de elég egy apró nézeteltérés és robban. Pedig nem sok kellene ahhoz, hogy közös nevezőt találjanak, de amíg feszült, ezt nem ismeri fel. Így viszont éppen azokat bántja meg, akik közel állnak Önhöz és segítségére lehetnének abban, hogy megnyugodjon. Csak egy kicsit legyen türelmesebb és hallgassa végig a másik felet anélkül, hogy félbeszakítaná a mondandóját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A hangulata hullámzó, így a szerettei is csak nehezen tudnak Önnel lépést tartani. Az egyik percben még madarat lehetne Önnel fogatni, szívesen fogadja minden ötletüket, majd egy perc múlva már szemükre veti, ha mégsem tartanak Önnel. Legyen türelmesebb és vegye észre, ha Ön hibázik, így legalább a felesleges szócsatákat elkerülhetik. Ha végül mégis magára marad, ezt csakis annak köszönheti, hogy nem tudtak Önnel megegyezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Míg Ön tele van energiával és tervekkel, a családtagok inkább a pihenést választanák. Ha nem szeretne felesleges vitákba bonyolódni, fogadja ezt el és tegye meg egyedül a kezdő lépéseket. Talán a lelkesedése végül rájuk is átragad, és mégiscsak beállnak a sorba. Legyen ezért hálás nekik, hiszen ezt elsősorban azért teszik, hogy az Ön kedvébe járjanak. Ha nem marad el a jutalmuk, máskor is számíthat rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sikerül félretenni a problémáit, így remek hangulatban kezdi a napot. Ne rontsa ezt el azzal, hogy elvárásokat támaszt a családtagokkal szemben. Engedje ki inkább az irányítást a kezéből és sodródjon azzal az árral, amelyet a szerettei szerveznek. Így végre lazít is egy kicsit, hiszen olyan programokkal állnak elő, melyek nem a munkáról, feladatokról szól. Ne higgye, hogy így majd értéktelen lesz ez a nap.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Erőt vesz magán és igyekszik elvégezni azokat a feladatokat, melyekkel nem szívesen foglalkozik. A jutalma az a megkönnyebbülés lesz, hogy végre lezárja az ügyeket, melyek teherként nehezedtek a vállára. Új célokat kezd felfedezni, hiszen tele van energiával és szeretné ezt hasznosan felélni. Bár a család jobban élvezné, ha végre pihenne, de elfogadják, hogy most képtelenség lassításra inteni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Tele ötletekkel kezdi a napját, de hamar felismeri, hogy rosszul mérte fel a korlátait. Bizonyos feladatokat át kell ütemeznie annak érdekében, hogy legalább a megkezdett ügyeit befejezhesse. A szerettei örömmel veszik tudomásul, hogy végre nem lázas kapkodásba menekül, hanem hallgatva a bölcs tanácsokra, igyekszik kímélni magát. Bár így végül az irányítás is kicsúszik a kezei közül, de most még emiatt se bosszankodik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az egykoron szőnyeg alá sepert problémák kezdenek ismét felszínre törni. Ne halogassa tovább azokat a kényes beszélgetéseket, melyek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba. Bár nem így tervezte a napját, így felkészülni se tudott, de türelemmel és megértéssel mégis elérheti, hogy a nyugalom visszaköltözzön az otthonába. Így már nem is olyan nagy áldozat félretenni a teendőket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Olyan programokat próbál keresni, amely elsősorban a családtagok tetszését nyerheti el, így nem csak a kedvükben tud járni, az együtt töltött időt legalább olyan fontosnak tartja. Nehéz időszak zárult le az életében, amely sok lemondással járt. Többek között a szeretteinek is nélkülözni kellett a társaságát, de most egy kis kárpótlást jelent, hogy felszabadultan szórakozhatnak, megfeledkezve a problémákról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Bár feszült a légkör Ön körül, igyekszik megőrizni a nyugalmát és ezt közvetíteni a környezetében élők felé is. Így egyre népszerűbbé válik, hiszen mindenki kíváncsi a titkára, hogyan lehet kizárni a külvilág zavaró tényezőit és vigyázni a belső békére. Önnek is el kell ezen gondolkodni, hiszen nem tudatosan árad Önből ez az energia, egyszerűen csak megtanulta tisztelni magát és nem másoktól várni az elismerést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Elsősorban azokkal a feladatokkal foglalkozzon, amelyek az Ön érdekeit szolgálják. Bár a családtagok is támasztanak Önnel szemben elvárásokat, de ne ezeknek akarjon megfelelni. Önnek is jár a pihenés, ezért bátran mondjon nemet azokra a kérésekre, melyeket nem tud összeegyeztetni az eredeti terveivel és így marad ideje a kikapcsolódásra is. Élvezze ezt az időt, használja arra, hogy feltölti az energiaraktárait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Napokkal ezelőtt megfogalmazódott Önben egy terv, most végre a tettek mezejére léphet. Lelkesen teszi meg az első lépéseket, de ahogy jönnek az akadályok, elbizonytalanodik. Bízzon továbbra is magában, ha érik is meglepetések, ez még nem ok arra, hogy feladja. Továbbra is a cél lebegjen a szeme előtt, ez erőt fog Önnek adni és képes lesz rátalálni azokra a megoldásokra, melyek átlendítik a holtponton.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc