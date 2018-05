Napi horoszkóp - 2018. május 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.12

KOS: (március 21 - április 20.)



Az új ötleteivel nem arat sikert, így döntenie kell. Választhatja azt az utat, hogy egyedül birkózik meg az akadályokkal, bebizonyítva, hogy az elképzelése nem kivitelezhetetlen. Vagy átmenetileg fékreteszi és vár egy alkalmasabb időpontra. Van ugyanis egy olyan érzése, hogy nem a terveivel van a gond, csak most mindenki a saját érdekeit helyezi előtérbe. Bármerre is indul, tartson ki és ne arra gondoljon, mi lett volna, ha nem így tesz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy az Ön kezében legyen az irányítás. A várható eredmény ugyanis kétséges és ezt Ön is érzi. Sok múlik olyan tényezőkön, melyekre nincs befolyása. Érthető, ha szeretné megvalósítani, de ne engedje, hogy ez minden energiáját feleméssze. Ossza meg figyelmét az egyéb ügyei között, így nem marad eredmények nélkül még akkor sem, ha leginkább ez a feladat áll a szívéhez közel.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hiába a remek terv, ha a lehetőségek még nem adottak ahhoz, hogy a tettek mezejére lépjen. Egyelőre el kell halasztania a megvalósítást, de ez nem jelenti azt, hogy végleg meg is feledkezhet róla. Most foglalkozzon a kötelezettségeivel és igyekezzen minél több feladatot lezárni, hiszen a legnagyobb akadályt éppen az jelenti, hogy várnak még Önre elintézendő ügyek, amelyek teljes embert igényelnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ne mások elvárásainak akarjon megfelelni, mert akkor sosem lesz elégedett. Hiába kap ugyanis elismerést az egyik oldalról, jelentkezni fog valaki, aki elégedetlen lesz az eredménnyel. Így, bár azt érzi, tiszta a lelkiismerete, hiszen mindent elkövetett a siker érdekében, mégis lesznek, akik ennél többet követelnek Öntől. Saját maga állítsa fel azokat a követelményeket, melyeknek teljesíteni szeretne, és ehhez mérje a teljesítményét. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem szívesen mozog emberek között, ha tehetné, még a négy fal közül is kimenekülne. Tudja le a kötelezettségeit mielőbb és ne keressen újabb kihívásokat, tegye azt, ami kikapcsolódást, felüdülést jelenthet. Az elmúlt napok eseményei alaposan megtépázták az idegeit, így nem meglepő, ha sehol nem találja a helyét. Pár nyugalomban eltöltött óra segít Önnek ismét visszatalálni arra az útra, amelyről letért. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ne akarja egyetlen napba zsúfolni több napi teendőjét. Szeretne ugyan kicsit előre is dolgozni, de a folyamatban lévő ügyei ezt nem teszik lehetővé. Le kell zárnia párat ahhoz, hogy képes legyen még mindig kézben tartani az irányítást és a figyelmét úgy megosztani, hogy ne hibázzon. Ha végez is a feladatok egy részével, ne keressen újakat, inkább készüljön a hétvégére, például a szeretteinek meglepetésekkel. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Már ne új feladatokat keressen, inkább zárja le a folyamatban lévőket. Így legalább a hétvégén nem azon kell gondolkodnia, mivel kell kezdenie hétfőn. Ráér terveket szövögetni akkor, ha már nincsenek komoly terhek a vállán és így a figyelmét se kell megosztania majd. Az utóbbi időben a legtöbb hibát éppen azért követte el, mert nem tudott úgy összpontosítani, ami garancia a maga színvonalú munkára. Heti horoszkóp





Már reggel érzi, hogy ez a nap nem a zajos sikerekről marad emlékezetes. Túl fáradt ugyanis ahhoz, hogy komoly terveket szövögessen, most csak kényelmesen sodródik az árral. Tartsa azonban nyitva a szemét, új ismeretségek bontakoznak ki, ha Ön is tesz ennek érdekében. Nem kell most még hosszú távon gondolkodni, csak élvezze azokat az előnyöket, amelyeket kínálnak ezek a friss kapcsolatok.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A kezdeti lelkesedés kevés lesz a sikerhez, ezt vegye figyelembe, mikor a napját megtervezi. Érzi, hogy fáradt, de közben keresi a kihívásokat. Így viszont elaprózza az energiáit és gyakran hibázik is. Hallgasson azokra, akik próbálják felhívni a figyelmét már az induláskor. Bár az utóbbi időben majdnem mindenkit az ellenségének vél, azért még mindig vannak olyanok, akikben megbízhat és megfogadhatja a javaslatát.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne engedje, hogy sarokba szorítsák, és gyors döntésre késztessék. Talán éppen így próbálják csapdába csalni. Ráadásul még nincs elég tapasztalata az adott témában, érthető lenne, ha gondolkodási időt kérne. Megvannak az eszközök a kezében, hogy halogassa a válaszadást éljen azokkal még akkor is, ha emiatt bizonytalan ember benyomását kelti. Most ne foglalkozzon a látszattal, sokkal inkább a jövőjével.

BAK: (december 22 - január 20.)



Vannak tervei, ezeket ne tegye félre csak azért, hogy megfeleljen mások elvárásainak. Csak akkor fogadjon el megkereséseket, ha azok nem veszélyeztetik a saját céljait. Ha emiatt elfordulnak Öntől, legalább világossá válik, eddig miért álltak Ön mellett. Itt az ideje talán annak, hogy rendet tegyen a kapcsolataiban is és búcsút intsen azoknak, akik eddig csak kihasználták a jóindulatát, segítőkészségét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Több lehetőség is megnyílik Ön előtt, hirtelen azt sem tudja, melyiket válassza. Ne kapkodjon, gondolja át, melyek azok, amikkel később is élhet, illetve vegye figyelembe a korlátait. Így már egyértelműbb képet kap arról, merre induljon. Ahogy halad előre, egyre magabiztosabbá válik, így olyan eredményeket is elérhet, melyekkel nem is számolt. Megérdemli a jutalmat, amit kigondolt magának, ne érezzen ezért lelkiismeret-furdalást.

HALAK: (február 19 - március 20.)



