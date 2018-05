Napi horoszkóp - 2018. május 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Új ötlettel áll elő és olyan embereket is maga mellé állít, akik eddig kétkedve figyelték a tevékenységét. Az elmúlt időszak sikerei azonban bizonyítékul szolgáltak arra, hogy a tervei megalapozottak és kivitelezhetőek. Most már ők is szeretnének részesedni az eredményekből, ne utasítsa el a közeledésüket csak azért, mert még nem bízik bennük. Figyeljen és fel fogja ismerni a valódi szándékukat, kellemesen csalódhat.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ne meneküljön, legyen továbbra is határozott és elszánt. Bár ezekre az akadályokra nem volt felkészülve, de megvan Önben az a tudás, ami szükséges a leküzdésükhöz. Mutassa meg a kétkedőknek, hogy a céljai valóban fontosak és képes harcolni az olyan ügyek sikeréért, melyeket sajátjának érez. Ne a külvilágnak akarjon azonban megfelelni, a saját igényeivel legyen tisztában és ennek mentén szervezze meg a folyamatokat.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Olyan emberek között mozoghat, akiket kedvel, így a hangulata is remek. Bátran vegye ezért a kezébe azokat a feladatokat, melyekkel nem szívesen foglalkozik, mert most még ez sem tudja lelombozni. Így végre lezárhat közülük párat és ezzel egyidejűleg megszabadul a tehertől, amely nem engedte új célok felé. Ne induljon el azonban, engedélyezzen magának egy kis pihenőt, igazán rászolgált arra.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Bár nem tűnik egyszerűnek a kérdés, Ön azonban ne meneküljön. Egy rövid szünet alatt kitisztíthatja gondolatait és így már teljes figyelmét az adott ügynek szentelheti. Amint megszűnnek a zavaró tényezők, már rátalál arra az útra, amelyet keres. Ha pedig a tervet is összeállítja, segítséget kaphat a kivitelezéséhez. Csak egy kis türelemre és kitartásra volt szüksége, legyen büszke arra, hogy ezt felismerte.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Az utóbbi időben elhanyagolta a szeretteit, most végre lazíthat, így pótolhatja az elmaradt beszélgetéseket. Ne legyen türelmetlen, hiszen számos problémát kell tisztázniuk, melyeket eddig a szőnyeg alá sepertek. Ha Ön úgy is érzi, hogy túlbonyolítják a helyzetet, gondoljon arra, hogy bennük nincs meg az a tudás és kitartás, amely az Ön számára viszont lehetővé teszi, hogy gyors és egyszerű megoldásokkal álljon elő.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Új emberek lépnek az életébe és ez lehetővé teszi, hogy átütemezze a terveit. Most ugyanis kézbe veheti azokat, melyektől eddig tartott, mert nincs elég tudás a birtokában. Akik közelednek Ön felé éppen olyan témákban tapasztaltak, melyek iránt érdeklődik. Éljen a lehetőséggel és tanuljon tőlük. Közben természetesen ne feledkezzen meg a kötelezettségeiről sem, de a lelkesedését ezekben az ügyekben is felhasználhatja.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Bár nyugodtabb napot tervezett, végül egy váratlan esemény miatt át kell szerveznie a teendőit. Azt az energiát, amit a bosszankodásra pazarolna, fordítsa inkább a megoldások keresésére. Így sokkal gyorsabban visszatérhet a saját útjára és még ahhoz is marad erő Önben, hogy az eredetileg beütemezett kötelezettségeit is elvégezze. Bízzon magában, hiszen ha Ön nem teszi, nem várhatja ezt el a környezetében élőktől sem.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Amint Ön megnyugszik, a kedélyek is elcsillapodnak a környezetében. Minél gyorsabban zárja le a felmerült problémákat, hogy visszatérhessen a saját útjára. Ha ismét a tervei szerint szervezheti a teendőit, olyan magabiztosságra lel, mely már meghozza a segítséget is. Egyedül ugyanis hamar megfutamodna, mert nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy az akadályokkal megbirkózzon. Az önbizalma megcsappant, ezt helyre kell állítania.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Először önmagában kell rendet tennie, utána már könnyedén találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel. Amíg feszült és ideges, addig azonban csak maga ellen hangolja őket azokkal a szavakkal, melyek meggondolatlanul elhagyják a száját. Legyen türelmes és megértő annak érdekében, hogy mielőbb megnyugodhasson és folytathassa a megkezdett utat. Engedje, hogy segítsék abban, hogy gyorsabban haladjon.





BAK: (december 22 - január 20.)

Hiába áll elő egy remek ötlettel, ellenállásba ütközik, a remélt segítség elmarad. Gondolja át, vajon egyedül tényleg nem képes leküzdeni az akadályokat? Így ugyan át kell szerveznie a napját, de a cél érdekében még ez a kényelmetlenség is vállalható. Ne haragudjon azokra, akik nemet mondtak, hiszen ők sem tettek mást, mint Ön, a saját érdekeiket tartották szem előtt. Most ezek nem voltak összeegyeztethetőek, de ez még nem ok a bosszankodásra.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ne bántsa meg a környezetében élőket csak azért, mert túl fáradt ahhoz, hogy megválogassa a szavait. Ha végképp képtelen uralkodni az indulatain, vonuljon félre. Ön is tudja, hogy nem a valódi felelősökön tölti ki a dühét, hanem akivel összefut, bűnbaknak kiáltja ki. Hamar megbánja, de már nem teheti meg nem történté, legyen ezért elővigyázatos és számoljon el tízig, mielőtt elmondaná a véleményét.





HALAK: (február 19 - március 20.)

A túl nagy sikeréhsége okozhatja a vesztét. Miközben halad előre, észre se veszi, hogyan gázol át éppen azokon, akik eddig a biztos hátteret jelentették. Ne csodálkozzon, ha mire feleszmél, már magára hagyják. Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, így inkább kerülik. Igazából hálás lehet ezért, hiszen Ön is érzi, hogy magányra van szüksége ahhoz, hogy újra önmagára találjon és megnyugodjon.





