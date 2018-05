Napi horoszkóp - 2018. május 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Feszült és ezt a környezetében élőkre is átragasztja. Próbáljon meg félrevonulni, hogy ne mérgezze a légkört maga körül. Hiába kérne ugyanis segítséget, nem kapna, így nem is érdemes a társaságát másokra erőltetni. Bár az egyedüllét sem jelent megoldást a problémáira, de legalább nem rontja el azok hangulatát, akik igyekeznének Önt jobb kedvre deríteni. Ha átlendül a holtponton, megtalálja a megfelelő utat önmagához.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem szívesen mozog emberek között, de ne bántsa meg azokat, akik keresnék a társaságát. A segítségére lenne szükségük, amit Ön még úgy is könnyedén megadhat nekik, hogy közben önmagát keresi. Az Ön számára a kérdések egyszerűek és gyakran kellett már megválaszolnia, de a környezetében vannak olyanok, akik ezzel először találkoznak. Talán még jót is tesz, hogy egy kicsit elterelik a figyelmét a problémákról.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg nem tesz rendet önmagában, kerülje el inkább az embereket. Gyorsan talál megoldást a problémáira, ehhez csak annyi kell, hogy figyeli a belső hangját. Kicsit mélyebbre kell leásnia, mint tervezte, de mégsem lesznek olyan fájóak a feltépett sebek, mint gondolta. Éppen ezért hamar tovább is lép és ismét teljes erőbedobással foglalkozhat a kötelezettségeivel és a környezetében élőkkel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen ragadja magához az irányítást, de rosszul méri fel az ezzel járó felelősséget. Így félre kell tennie a saját érdekeit, hogy a csapat valóban egy irányba haladjon. Mivel nem gondolhatja meg magát, most már ne bosszankodjon és kapkodjon, de legyen ez a nap tanulság arra, hogy nem szabad elhamarkodottan dönteni. Mindig mérlegelni kell először a következményeket és azt választani, ami a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bár szívesen vonulna félre és merülne el a gondolataiban, de akik ismerik ezt az oldalát, érzik, nem szabad hagyniuk. A problémák lassan maguk alá temetik és Ön megoldások keresése helyett az önsajnálatba menekül. Ebből próbálják felrázni a barátai, hiszen ők látják, ha most elengednék a kezét, nehezen találna vissza a helyes útra. Hallgassa meg a tanácsaikat, még ha ez most nem is tűnik hasznosnak. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Igyekszik talpon maradni, bár a kiutat még nem keresi. Azt már tudja, hogy nem számíthat a környezetében élőkre, magára maradt ebben a kényes helyzetben. Bár valóban nagyban Önnek köszönhető a kialakulása, de mások is részt vállaltak abban, hogy ennyire elfajultak a dolgok. Most már azonban ne a további bűnbakok után kutasson, hanem igyekezzen helyreállítani a belső egyensúlyát, hogy tovább léphessen. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Bár szépen halad a betervezett feladataival, időről-időre felbukkannak hátráltató tényezők. Ön azonban végig megőrzi a nyugalmát, magabiztosan követi azt a sorvezetőt, amit magának állított össze. Mintha érezte volna, hogy a környezetében élők megpróbálják majd keresztezni az útját, ezért már előre felkészült a meglepetésekre, még ha nem is tudta, honnan jönnek majd a támadások. A mai eredményekkel végképp sikerült visszaszorítani az ellenfeleit. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem készült ilyen változásokra, de elfogadta, hogy ennek be kellett következnie. Érdeklődéssel figyeli az eseményeket és keresi a lehetőséget, hogyan tudna tevőlegesen is hozzájárulni ahhoz, hogy leküzdjék az akadályokat. Még a környezetében élőket is meglepi a rugalmassága, ők nagyobb ellenállásra számítottak Öntől. A máskor oly rideg énjét teljesen félreteszi és a végén még az irányítást is magához ragadja. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Keresik a társaságát, szívesen tartózkodnak a közelében. Kezdetben ez bosszantja, mert szerette volna a saját útját járni, de szép lassan ráébred arra, hogyan tudná ezt az előnyére fordítani. Kézbe vesz olyan elképzeléseket is, melyeket eddig halogatott, hiszen most könnyedén kap segítséget az akadályok leküzdéséhez. Végül sokkal eredményesebben zárul a nap, mint azt tervezte, csak azért, mert kihasználta az adódó lehetőségeket. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Kimerült, így bizonyos feladatok megoldásához mások segítségére van szüksége. Bár nehezen szokta elfogadni, hogy másokra van utalva, most mégsem bosszankodik emiatt. Érdemes lenne felismerni, hogy ettől nem kelti gyenge ember benyomását és hasonló helyzetekben nem kellene haboznia ennyit. Kellemes csalódik egyes személyekben, akikre eddig ellenfélként tekintett, most habozás nélkül álltak ki Ön mellett. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

A megbocsájtás nem a gyengeség jele. Még ha úgy is érezné, mégis lehetővé teszi, hogy tovább lépjen. Lehet, az útjaik elválnak, és Ön végérvényesen lezárja a kapcsolatukat, de ha előtte képes erre, nem marad rossz szájíze. Ennek mentén gondoljon vissza a múltra és már csak a szépre emlékezzen. Sokat kapott és adott, csak gazdagodott a másik személy által és ezt nem lehet semmissé tenni, óhatatlanul is maradandót alkotott a személyiségére. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Bár nem a tervei szerint alakul a napja, nincs oka bosszankodni. Számos olyan eredményt ért el, melyekkel elégedett lehet, hiszen szépen haladt előre a kitűzött útján. Bár felmerültek nem várt akadályok, amelyek miatt lassítani kényszerült, de ez még nem ok arra, hogy elkeseredjen. A környezetében élők is elismerik a teljesítményét, de természetesen az a legfontosabb, hogy Ön is megbékéljen az eredményekkel. Heti horoszkóp





