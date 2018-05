Napi horoszkóp - 2018. május 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.09

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár úgy tűnik, nyugodt és határozott, nagy összpontosítást igényel, hogy ezt a látszatot keltse. Nem szeretne ugyanis betekintést engedni a környezetében élők számára abba, ami épp lejátszódik Önben. Úgy érzi, egyedül kell tisztáznia azokat a gondolatokat, melyek megfogalmazódtak Önben és éppen az váltotta ki, hogy bizonyos személyekben elvesztette a bizalmát. Most pedig már nem is tudja, még kit engedhet közel magához.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ahhoz, hogy meg tudjon bocsájtani, azt is tisztáznia kell magában, mi vezetett ahhoz, hogy a kapcsolatuk így megromlott. Bár Ön igyekezett mindent elkövetni annak érdekében, hogy az a kisebb nézeteltérés ne álljon Önök közé, végül mégis elmérgesedett a viszonyuk. Üljenek le ezt megbeszélni, legyen nyitott arra, amit mondanak Önnek még akkor is, ha ez nem az, amit hallani szeretne. Csak így közeledhetnek az álláspontok.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha segítséget ajánlanak, fogadja el. Bár lehet, egyedül gyorsabban haladna, de most nyitott és érdeklődő, új kapcsolatokat építhet ki, a korábban megromlottak ismét felelevenedhetnek. Szüksége is lenne arra, hogy új emberek lépjenek az életébe, az elmúlt időszakban kissé bezárkózott és ez már a közérzetén is nyomot hagyott. Új színek és lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, ha Ön is fogékony a változásokra.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ne szalassza el a váratlanul megnyílt lehetőséget még akkor sem, ha nem érzi elég felkészültnek magát. Kockáztasson és bízzon magában. Ha már elindul az úton, a lendület és a tudása átsegíti azokon az akadályokon, melyek most még ijesztőnek tűnhetnek. Az első eredmények láttán pedig már be fogja látni, hogy érdemes volt vállalni a nehézségeket, hiszen olyan célokhoz kerül közelebb, melyek eddig távolinak tűntek.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ossza meg az ötleteit a környezetében élőkkel, hiszen Ön elakadt a tervezés során. Akik érdekesnek találják a gondolatait, olyan megoldásokkal állhatnak elő, amelyek átlendítik ezen a holtponton. Így ráadásul segítséget is találhat a későbbi kivitelezéshez. A lelkesedése töretlen és ez bevonzza azokat, akik hasonlóképpen harcolnának siker érdekében, így egy remek csapatra számíthat a megvalósítás során.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Végre valósággá válik, amit már egy ideje érez. Nem azért örül ennek, mert annyira várta volna, de megszűnik a folyamatos bizonytalanság. Nehezen élte meg, hogy folyamatosan azt figyelte, merről fog érkezni a változás. Most pedig már az is világossá válik, ez milyen irányba mozdítja tovább az életét. Nem is olyan rémisztő, ez, mint gondolta, így bátran és érdeklődéssel várja a folytatást.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Bár erre a lehetőségre nem számított, a megérzései azt súgják, nem szabad veszni, hagyni. Hallgasson az ösztöneire, azok nem szokták becsapni. Bár az első lépések még félelemmel telik és bizonytalan, de ahogy felveszi a lendületet, már könnyedén veszi az akadályokat. Ráadásul olyan helyről érkezik a segítség, ahonnan nem is számít rá, mivel ott eddig ellenségesen fogadták minden javaslatát.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

A kapott tanácsokat meglepőnek és kivitelezhetetlennek tart, de mivel úgysincs más ötlete, nincs vesztenivalója sem, ha megfogadja. Csak bízzon magában, a képességeiben és a tudásában és máris magabiztossá válik. Talán éppen ez szükséges ahhoz, hogy végre célba érjen, még ha az út ismeretlen és számos olyan buktatót rejt magában, melyre felkészülni sem tud így. Legyen határozott és elszánt, ez meghozza a gyümölcsét.





Nem szívesen osztja meg a gondolatait, problémáit másokkal, de ez esetben talán érdemes lenne kivételt tenni. Egyedül ugyanis hiába keresi a megoldást, nem találja a kiutat. Talán van a környezetében olyan, aki átélt már hasonlót és így megoszthatja Önnel a tapasztalatait. Nem szégyen megfogadni olyan tanácsokat, amelyek átlendíthetik a holtponton és megmutatják, merre is lenne érdemes elindulni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Jó ideje megfogalmazódott Önben egy terv, de eddig csak halogatta. Bár még most sem érzi elég felkészültnek magát, azonban olyan személyek léptek az életébe, akik a segítségére lehetnek. Használja ki a lehetőséget, hogy kevesebb a kötelezettsége, így marad energiája ezzel a kérdéssel is foglalkozni. Nagy lépést jelent ez az Ön számára, de a szeretteit is érintik a következmények, ezért egyeztessen velük is.

BAK: (december 22 - január 20.)

Az utóbbi időben háttérbe szorította az érzelmi életét. Mivel most egy kevésbé feszült szakasz veszi kezdetét, érdemes lenne ennek nagyobb teret adni. Nyisson a szerettei felé, akik nélkülözni kényszerültek a társaságát. Teremtsen az otthonában nyugodt hangulatot és üljenek le beszélgetni. Hallgassa figyelmesen őket, már ezzel is visszaépülhet a bizalom, ami a megromlott az állandó rohanás és feszültség miatt.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Amíg fél az első lépés megtételétől, nem tud elindulni. Pedig a lehetőség adott, hogy egy távlati célja most megvalósulhasson. Győzze le a bizonytalanságát, hiszen már oly sokszor elképzelte, mit kell tennie a siker érdekében. Lesznek valóban akadályok, amelyekre még nem készült fel, de a lendülete átsegíti ezeken a nehézségeken és végül már Ön se fogja érteni, mitől is tartott annyira a kezdetekkor.





HALAK: (február 19 - március 20.)



