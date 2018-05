Napi horoszkóp - 2018. május 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A legnagyobb erőssége, hogy képes a különböző terveket úgy összehangolni, hogy végül együtt járjanak végig egy olyan utat, amely több célhoz is vezet. Így folyamatosan támogatják egymást és tanulnak is. Hiszen különböző eszközöket használnak a résztvevők, de szívesen osztják meg egymással a tapasztalataikat. Bár az Ön kezében van az irányítás, de ez nem okoz különösebb terhet, mert lelkesek és kitartóak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal, bár Önt is meglepi, honnan érkezik a segítség. Olyan emberek sorakoznak fel Ön mellé, akiket eddig ellenfélnek tekintett. Legyen azért elővigyázatos, ez a nyitás a részükről lehet csapda is. Használja ki a lehetőséget, de közben tartson távolságot. Adjon időt a kapcsolatoknak, hogy láthassa, milyen irányban fejlődik és így tud lépéseket tenni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha már az Ön kezébe került az irányítás, igyekezzen ezt úgy felhasználni, hogy azzal mindenki elégedett legyen. Mérje fel az igényeket és szervezze össze a folyamatokat úgy, hogy egymást támogatva haladhassanak előre. Ezzel nem csak az összetartozás erősödik Önök között, de a kapcsolatuk is új színt kaphat. Sokat tanulhatnak ugyanis egymástól, látva, ki miként kezeli a felmerülő problémákat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új hét, új lehetőség. Ez ne jelentse azonban azt, hogy megfeledkezik a folyamatban lévő kötelezettségeiről. Először zárja le azokat az ügyeket, ahol vészesen közelegnek a határidők. Így leteheti a válláról a valódi súlyokat és utána már valóban teljes figyelmét azoknak az ügyeknek szentelheti, melyekkel foglalkozni szeretne. A nagy lelkesedésével azonban ne sodorja el azokat, akikben nem lakozik ennyi energia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár képtelen kiverni a fejéből a gondokat, igyekezzen a feladataira is figyelni. Azzal kell ugyanis foglalkoznia, amelytől eredményt is várhat. Szüksége van erre, mivel az önbizalma meggyengült, erősödnie kell ezen a téren. Ne mások elvárásainak akarjon ennek során megfelelni, hanem a saját maga elé állított célokat kövesse. Ezek elérése ugyanis a kulcs a nyugalmához és a magabiztossághoz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Könnyedén találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, így nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal. Ezért bátran kereshet olyan feladatokat, melyeket eddig éppen azért halogatott, mert nem érzett magában elég erőt és tudást, hogy belekezdjen. Bár ez egy kis kockáztatással is jár, hiszen nem volt felkészülve ezekre az ügyekre, de éppen a támogatóinak köszönhetően nem kell tartania a nehézségektől.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne tervezzen be komolyabb megbeszéléseket, szellemileg nincs olyan formában, hogy azokon úgy álljon helyt, amellyel elégedett lenne. Könnyen elbizonytalanodik, ha olyan kérdéseket kap, melyekre nem volt felkészülve. Hiába jártas a témában, még Önt is zavarba lehet hozni, ha nem kap gondolkodási időt. Márpedig az ellenfelei próbálják kihasználni fáradtságát és szétszórtságát, ne könnyítse meg a helyzetüket.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne bántsa meg az Önhöz közel állókat azzal, hogy a saját érdekeit túlságosan előtérbe tolja. Próbálja meg inkább összeegyeztetni a célkitűzéseket, hogy közösen mehessenek végig az úton. Ahogyan Önnek segítségre lehet szüksége, úgy ez a kísérőknél is felmerül, de egymást támogatva leküzdhetik az akadályokat. Mire célba érnek, ütőképes csapattá kovácsolódnak, akik fél szavakból is értik egymást és tudnak együtt harcolni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ha úgy érzi, nincs biztonságban, keresse meg ennek okát. Ne vagdalkozzon attól tartva, hogy hátba támadják, csak akkor tegye ezt, ha bizonyítékai vannak. Szüksége van ugyanis támaszra, de ezt hamar elveszítheti, ha ennyire bizalmatlan. Csak azt kell számba vennie, kik tartottak ki Ön mellett akkor is, amikor kevésbé volt sikeres és bizony többet kellett kérnie, mint amennyit adni tudott. Ők a valódi barátok.

Már megfogalmazódott Önben az e heti terv, de még nem mer a tettek mezejére lépni. Először szeretné felmérni, kire számíthat, ha segítségre lesz szüksége. Bár most még nemet mondanak olyanok is, akikről eddig azt gondolta, feltétel nélkül követnék, de így is szép számmal akadnak jelentkezők. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy képes kellemes légkört teremteni maga körül és az elszántsága sem kérdéses.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem sok nyugalomra számíthat, de ha teheti, iktasson be rövidebb szüneteket. Ilyenkor igyekezzen kiszellőztetni a fejét, így teret adva az új kihívásoknak. Számos nem várt akadállyal is meg kell birkóznia, ezért szüksége lesz a józan gondolkodására és a higgadtságára. Ezeket pedig akkor tudja megőrizni, ha nem engedi túlterhelni magát és képes nemet mondani azon felkérésekre, melyek letérítenék az útjáról.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Új lehetőségeket eres, úgy érzi, a már folyamatban lévő ügyek nem kötik le minden energiáját. Érdemes lenne azonban lezárni belőlük párat, mert teherként ott nehezednek a vállán. Bár nem érzi még ennek a súlyát, de ahogy közelednek a határidők, már csak kapkodva tudna eleget tenni az ígéreteinek, márpedig az nem az erőssége. Olyankor többet hibázik, és egyre feszültebbé válik. Ezt mindenképpen el kell kerülnie.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp