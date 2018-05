Napi horoszkóp - 2018. május 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Minden nap egy új esély, éljen ezzel. Ha tegnap elvetette az ötletet, talán érdemes lenne ma ismét átgondolni, vajon miért fél belekezdeni. Most talán már más színen látja a világot is, így az akadályok sem tűnnek olyan leküzdhetetlennek. Aki tegnap még kétkedett a sikerben, mostanra magabiztosabbá vált és így a segítségére siethet. Éppen ezért nem szabad feladni, ha egy célnak helye van az életében, az ideje is meg fog érkezni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Feszült, de nem engedheti szabadjára az indulatait. Nyugalom és türelem, ezeket mondogassa magában, ha olyan helyzetbe kerül, ahol nehéz lesz helytállnia. Gondoljon arra, hogy volt már ilyen és valahogy akkor s úrrá lett a kialakult káoszon. Most sem lesz ez másképp, csak rá kell találnia arra az útra, amelyen végig tud menni. Maga mögött hagyva a problémát már nem is fogja érteni, miért volt elkeseredett.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesebben választja azt az utat, amelyen egyedül is képes lesz végigmenni. Könnyebbnek találja, ha nem kell másokhoz alkalmazkodnia, a saját tempójában és elképzelései szerint haladhat előre. Ha segítséget ajánlanak fel és nem kíván azzal élni, legyen udvarias és adjon magyarázatot a visszautasításra. Ne bántsa meg a szeretteit azzal, hogy szűkszavúan nemet mondva hátat fordít nekik.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne bűnbakot keressen, hanem a probléma forrását. A megoldás ugyanis abban rejlik, hogy felméri, honnan ered. Könnyebb lenne természetesen másokat okolni és emiatt hátra dőlve figyelni a következményeket, de az így létrejövő eredménnyel nem lenne elégedett. Ha ugyanis csak sodródik az árral, az Ön számára hátrányosabb lehetőség történik, és ez a későbbiekben okozna Önnek többletmunkát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A problémát meg kell beszélni, nem a szőnyeg alá seperni. Az ugyan gyors megnyugvást jelent, de nem a végleges megoldást. Akkor kell majd újra foglalkoznia vele, amikor a legkevésbé számít rá. Amíg nem mérgesedik el a tüske, higgadtan tisztázhatják a nézeteltérést, de az idő előrehaladtával egyre nagyobb indulatok keletkeznének, melyeken már nehéz lesz úrrá lenni és helyesen kezelni a kérdést.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár a helyzet elég reménytelennek tűnik, Ön még nem adta fel a reményt, hogy képesek lesznek győztesen kikerülni belőle. A szólás szerint minden rosszban van valami jó, így meg kell találnia ezt a pontot, amibe aztán kapaszkodhatnak. Legyen nyugodt és igyekezzen a környezetében élőket is erre ösztönözni, mert csak így lesznek képesek egymást támogatni és kitartani az akadályok ellenére is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne legyenek tervei erre a napra, egyszerűen csak sodródjon az árral. Végre lassíthat kicsit, vegye észre a változásokat, amelyek úgy következtek be, hogy eddig elkerülték a figyelmét. Egy kis séta a friss levegőn, elmerengve a természet csodáin egyúttal a lelkét is kitisztítja. Szüksége is van erre, hiszen annyi bosszúságot kellett megélnie, melyeket még fel sem tudott dolgozni, mert mindig jött valami tennivaló.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem csak a környezetében, saját magában is egyensúlyt kell teremteni ahhoz, hogy a nap az elképzelései szerint alakuljon. Vannak ugyanis tervei, melyeket egyedül nem fog tudni megvalósítani. Kérjen segítséget, de ne követeljen. Mutassa az utat és közben törekedjen arra, hogy a nyugalmát megőrizze. Csak így érhet célba, amit most fontosabbnak érez, mint egy kis lazítás, pedig arra s nagy szüksége lenne.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Onnan éri támadás, ahonnan azt a legkevésbé várta. Éppen ezért nem is tudott felkészülni és így átmenetileg valóban úgy fest, Ön okolható a kialakult helyzetért. Ne kezdjen magyarázkodásokba, hiszen nincsenek érvei, így csak tovább bonyolítaná a kérdést. Engedje, hogy az idő majd igazolja az ártatlanságát. Addig is terelje el a figyelmét olyan feladatokkal, melyek egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy félrevonuljon.

BAK: (december 22 - január 20.)



Próbál segítséget kérni, de bármerre indul, falakba ütközik. Felesleges bosszankodnia ezen, inkább gondolja át a terveit, mert számos feladatot egyedül nem tud megoldani. Ha végez a teendőivel, érdemes lenne kielemezni, mért hagyták magára. Az elmúlt időszakban Ön is folyamatosan nemet mondott a megkeresésekre, elképzelhető, hogy most csak ezt kapja vissza. Tanuljon az esetből, jobban kell figyelnie a környezetében élőkre.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Félreértik a véleményét, ezért elfordulnak Öntől. Gondolja át, vajon miként tudná úgy megfogalmazni a mondandóját, hogy a másik fél számára is világossá váljon, miért gondolkodik így. Nem ugyanazokkal a tapasztalatokkal rendelkeznek, így más irányból is közelítik meg a kérdést, ez okozza az árkot Önök között. Türelemmel és higgadtan megépítheti azt a hidat, amely végül összeköti Önöket.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Feszült és ezt könnyen átragaszthatja a környezetében élőkre. Vonuljon inkább félre, merüljön el a gondolataiban. Meg kell keresnie az okát annak, miért nem találja a helyét. Akkor lesz ismét önmaga, ha feldolgozza a múlt eseményeit és képes lesz lezárni magában. Ebben más nem lehet a segítségére, hiszen végig kell mennie a megtett úton, még ha ez kellemetlen emlékeket is idéz fel Önben.

