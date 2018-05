Napi horoszkóp - 2018. május 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nem így tervezte, de mégis helyt tud állni azokban a kemény helyzetekben, melyek kialakulnak Ön körül. Igyekszik megőrizni a türelmét, mert felismeri, hogy ez lesz a kulcs a megoldáshoz. Az idegesség és az állandó rohanás miatt beszélnek el ugyanis egymás mellett, de ha végre lenyugszanak a kedélyek, világossá válik, hogy az álláspontok nem is állnak olyan távol egymástól, hogy ekkora hullámokat korbácsoljanak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Miközben mások problémáira keresi a megoldást, a saját kérdéseire is megtalálhatja a válaszokat. Gondolja tovább az adott tanácsokat. Ha kétségei támadnak, kísérje útján azokat, akiket elindított. Menet közben aztán felismeri azokat a pontokat, amelyeket módosítania kell ahhoz, hogy a saját helyzetére lefordíthassa a lehetőségeket. Érdekes felfedezés az, hogy miként épülnek egymásra a folyamatok és vezetnek különböző irányba mégis.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem nagyon lesz lehetősége félrevonulni, sokan keresik a társaságát. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy remek hallgatóság és nyugalmat áraszt. Így könnyű Ön előtt megnyílni és nem csak a problémákat megosztani, de az Ön segítségével feldolgozni olyan eseményeket, melyek sikerrel záródnak, de emellett tanulságul is szolgálnak. Ezt ismeri fel Ön és tereli a beszélgetést olyan irányba, hogy a másik fél is észrevegye.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fáradt, kimerült, így nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. Ismét feltámad Önben az érzés, hogy olyan embereket is közel engedett magához, akik nem feltétlenül tiszta szándékkal keresik a társaságát. Emiatt bizalmatlan és egyre feszültebb. A saját érdekében vonuljon félre, mert megbánthatja azokat is, akik segíteni szeretnék abban, hogy visszataláljon az útjára és felidézhesse az eredeti célkitűzéseit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg önmagában nem tett rendet, ne akarja mások életét irányítani. Vonuljon inkább félre és rendezze a gondolatait, dolgozza fel az elmúlt időszak eseményeit. Számos válasz rejlik még azokban olyan kérdésekre, melyeket boncolgat magában. Ne ragassza át a feszültségét azokra, akik épp az útjukat keresik, és ezért fordulnának Önhöz. Most még inkább szüksége lesz a nyugalomra és a türelemre, melyet elsősorban saját magában kell keresnie.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ne ragadja el a sikeréhség, mérje fel a korlátait, mielőtt kitűzi a céljait. Úgy tervezzen, hogy segítségre nem számíthat, ha mégis kapna, az csak a folyamatok felgyorsításában lehet hasznos. Mivel olyan ötletekkel áll elő, melyek komoly változásokat eredményeznek, nem meglepő, ha ellenállásba ütközik. Az első eredmények ugyan bebizonyítják, hogy ezek az újdonságok nem feltétlenül hátrányosak, kevesen ismerik ezt fel.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem engedi, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon, ezért végül az irányítás is a kezébe kerül. Higgadtan elemzi az eseményeket és így a megoldási javaslatai is használhatóak lesznek. Ennek köszönheti, hogy egyre többen követik azon az úton, melyen egyedül indul el. Ne éljen vissza azonban ezzel, továbbra se helyezze a saját érdekeit előtérbe, tartsa szem előtt az eredeti célkitűzéseit.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Fáradt, kimerült, elsősorban szellemileg, így érdemes lenne a terveit átgondolni. Ha van olyan feladat a listáján, melyet elhalaszthat, tegye meg bátran. Ne másoknak akarjon megfelelni, az elégedettséget az jelentse, ha elmondhatja, minden Öntől telhetőt megtett a siker érdekében. Ne hallgasson azokra, akik csak további terheket helyeznének a vállára, ezzel is azt erőltetve, hogy Ön ne járhassa a saját útját.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Szeretne a középpontba kerülni, de ezt ne úgy akarja elérni, hogy átgázol másokon. Járjon elől jó példával, legyenek olyan ötletei, melyek vonzóak lesznek mások szemében is. Az így szerzett népszerűség lesz ugyanis tartós és tiszteleten alapuló. A saját érdekei mellett vegye figyelembe azokét is, akiknek a bizalmát kívánja elnyerni. Ne féljen kockáztatni, ha ismeretlen helyzetbe kerül, megtalálja a kiutat.





BAK: (december 22 - január 20.)

Elsősorban a szellemi kihívások jelentenek Önnek boldogságot. Bár fizikailag is remek formában van, mégis szívesebben irányít, szervez. Átlátja a folyamatokat és felméri a következményeket, így olyan megoldások fogalmazódnak meg Önben, melyekkel nagy népszerűségre tesz szert. Elkerüli azokat az akadályokat, amelyek esetleg lassítanák az előrehaladást, igyekszik fenntartani a lendületet.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Bár még nem ért célba, de már érzi, hogy a változások, melyeket bevezetett valóban előnyösek. Lassan a kétkedők is felsorakoznak Ön mellé, hiszen az eredmények is azt igazolják, érdemes végigmenni az úton. Vár még pár akadály Önre, de ezekkel már könnyedén megbirkózik, hiszen elérhető közelségbe került mindaz, amiről álmodott. Ne kezdjen azonban kapkodni, maradjon továbbra is megfontolt.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Bár merész ötletekkel áll elő, magabiztossága és elszántsága Ön mellé állítja azokat, akik segítségére számít. Bár egyedül is képes lenne megbirkózni az akadályokkal, gyorsabban és nyugodtabban haladhat előre, ha támogatják. Ez a biztos háttér egyúttal meg is nyugtatja, így elkerülheti azokat a buktatókat, melyekre ugyan számított, de azt elsősorban a kapkodás okozta volna. A csapatmunka ismét eredményes lesz.





