Napi horoszkóp - 2018. május 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.05

KOS: (március 21 - április 20.)



Az új ötleteinek köszönhetően nagy népszerűségre tesz szert. Hamar és könnyedén talál segítőket is, pedig nem lenne rá szüksége. Ne utasítsa el azonban az ajánlatokat, hiszen a közös munka által olyan csapatot építhet maga köré, amelyre támaszkodhat, amikor az valóban nélkülözhetetlen lesz. Gyorsabban halad, mint tervezte, az így nyert időt fordítsa saját magára, megérdemel egy kis kényeztetést.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem engedi felszínre törni az indulatait, bár nem lesz egyszerű megőrizni a nyugalmát. Egy olyan helyzetben találja magát, ahonnan nem látja egyelőre a kiutat. Ne kapkodjon, hiszen most leginkább hideg fejre és józanságra lesz szüksége. Amint teheti, térjen vissza a kötelezettségeihez, hogy azokat rendezhesse, ne függőben lévő ügyekkel kelljen kezdenie a következő hetet. Így a hétvégét felszabadultan élvezheti.

IKREK: (május 21 - június 21.)



RÁK: (június 22 - július 22.)



Merjen kockáztatni, szellemileg friss és tele van energiával. Bátran fogjon bele azokba a tervekbe, melyeket ugyan még nem dolgozott ki, de most még a rögtönzés sem okoz nehézséget. Ha akadályba ütközik, hamar felméri a lehetőségeit és választja ki a legjobbat. Igyekszik elkerülni az olyan helyzeteket, amelyeknél mások segítségére szorulna, szeretné megmutatni, egyedül mire képes, ha eltökélt és határozott.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen nyitott, kössön új ismeretségeket. Olyan emberek léphetnek az életébe, akikre támaszkodhat a későbbiekben. Változás előtt áll, így szüksége lesz mások tapasztalataira, útbaigazítására. Akik közelednek Önhöz, már jártasak a témában, még ha ez még nem is kerül szóba. Igyekezzen minél több kötelezettségét lezárni, hogy ezek már ne képezzenek akadályt azon az úton, amelyre lépni fog.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Először önmagában kell rendet tennie, utána foglalkozzon az Önre váró feladatokkal. Mivel az elmúlt napokban szétszórt volt, így nem tette meg a szükséges előkészületeket, ennek következtében számítania kell olyan akadályokra is, melyek ismeretlenek Ön előtt. Ha azonban összeszedett és csak a kihívásokra összpontosít, kizárva a külvilág zavaró tényezőit, végül eredményes hetet zárhat számos sikerrel megkoronázva.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Elkerülik a komolyabb viták, de kisebb nézeteltérésekre számítania kell. Ezek során higgadtan érveljen, így érheti el, hogy a véleményét meghallgatják, elfogadják. A betervezett feladatait egyedül is végre tudja hajtani, ezért nem is ragaszkodik ahhoz, hogy ezekből az eszmecserékből Ön kerüljön ki győztesként, akit utána követni kell. Éppen ez a nyugalom adja azt a magabiztosságot, am végül mégis az Ön elképzeléseit helyezi előtérbe.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Olyan eredményeket is sikerül elérnie, melyekről még álmodni sem mert. Bár azt érezte, hogy tele van energiával és szellemileg is friss, de az, hogy még a szerencse is Ön mellé állt, már felülmúlta az elképzeléseit. Remek lehetőségek nyíltak meg Ön előtt, amelyeket ki is tudott használni, és ha épp elakadt, a megfelelő pillanatban segítség is érkezett. Legyen hálás azoknak, akik ezeket a remek eredményeket lehetővé tették.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Az Ön kezében van a kulcs ahhoz, hogy a környezetében élők megbékéljenek egymással. Bátran lépjen fel közvetítőként, mint kívülálló és remek diplomáciai érzékkel rendelkező személy képes lesz megtalálni azt az utat, amely minden fél számára végül elfogadhatóvá válik. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy végig megőrizze a nyugalmát és semlegességét, szigorúan tárgyilagosan kezelje az ügyet.

BAK: (december 22 - január 20.)



Tele energiával, lendületesen kezdi a napot. Ne módosítsa azonban a terveit, ha gyorsabban végez, fordítsa az így felszabadult időt önmagára. Érdemes lenne kielemezni az elmúlt napok eseményeit, mert számos apró részlet felett átsiklott, azonban éppen ezek adnának magyarázatot a történtekre. Végre megértheti, miért is kellett letérnie az útjáról és mit kellett megtanulnia a hibák kijavítása által.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Bár nehezen, de végre feldolgozta a kudarcokat, így ismét képes megtalálni a közös hangot a környezetében élőkkel. Újra kézbe vehet olyan ügyeket, melyekkel egyedül nem tudna megbirkózni, mert mer segítséget kérni. Nem érzi már személyes sértésnek, ha valaki kikosarazza, elfogadja, ha nem mindenki azonosul az elképzeléseivel, a saját érdekeit fontosabbnak tartja, mint másokét. Ezt feldolgozni eddig nem volt hajlandó.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ráérez a környezetében élők problémájára, így az Önhöz segítségért fordulóknak megoldásokkal is szolgál. Ahol tanácsra van szükség, megfogadhatót ad, de azt is felismeri, ha valaki csak szeretne megkönnyebbülni és hallgatóságra szorul. Ilyenkor türelmesen kivárja, míg saját maga jut el oda, hogy rátaláljon az útjára. Bár úgy tűnhet, ez egyszerű, de komoly türelmet igényel Öntől, hogy ne nyomja el a másik felet saját akaratával.

