Napi horoszkóp - 2018. május 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szépen halad a feladataival, de érzi, hogy az irigyei folyamatosan próbálják hátráltatni. Ne engedje, hogy ez elterelje a figyelmét, Ön csak a teendőire összpontosítson. Ha elkerüli a hibázást, nem csak a céljaihoz kerül közelebb, de egyre magabiztosabbá válik és így még nehezebb lesz csapdába csalni. Bár fárasztó, de eredményes napot zárhat, amelynek során azt is bebizonyítja, nehéz dolga van az ellenfeleinek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne új feladatokat keressen, az elmaradásait igyekezzen ledolgozni. Bár ezek olyan feladatok, melyekkel nem szívesen foglalkozik, de nem is teszi meg senki Ön helyett. Vegyen egy mély lélegzetet és gondoljon arra, micsoda megkönnyebbülés lesz, ha végre maga mögött tudhatja ezeket a kötelezettségeket. Már tervezgeti a hétvégi programokat, de ne hagyja számításon kívül szerettei igényét sem.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Zsúfolt napra készüljön. Már Ön is rengeteg feladatot tervezett be, de a környezetében élők is folyamatosan keresik segítséget kérve. Össze kell szerveznie a folyamatokat, hogy egy út során több célt is megvalósíthassanak. Ahogy Ön támogat másokat, ugyanezt megkapja viszonzásképp, így ne ragaszkodjon ahhoz, hogy mindent Ön végezzen el. Az irányítást azonban tartsa kézben, hiszen Ön képes előre látni a következményeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem volt felkészülve a meglepetésre, így az átlagosnak tervezett nap majdhogynem káoszba fullad. Kemény munka árán képes csak kézben tartani az irányítást és megőriznie a nyugalmát. De csak akkor lesz esélye elérni a kitűzött célokat, ha nem engedi, hogy a feszültség magával ragadja. A siker után megérdemel egy kis kényeztetést, ne érezzen lelkiismeret-furdalást, ha enged a csábításnak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehéz döntést kell meghoznia, nem meglepő, hogy az utolsó pillanatig bizonytalan. Ha azonban megszületik az elhatározás, már nincs helye a tétovázásnak, a tettek mezejére kell lépnie. Ha még vannak is kételyei, tegye azokat félre és teljes vállszélességgel harcoljon a választott célokért. A sikerek végül rámutatnak arra, hogy ezt kellett tennie, még ha több akadály is nehezítette az előrehaladását.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szétszórt, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ez akár balesethez s vezethet. Csak olyan feladatokkal foglalkozzon, melyekben megvan a szükséges tapasztalata ahhoz, hogy időben észrevegye, ha hibázik. Ne keresse a kihívásokat, mert az akadályok csak tovább rontják a hangulatát és így egyre idegesebbé válik. Mielőbb térjen haza és igyekezzen kikapcsolódni, tegye félre az otthoni kötelezettségeit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Fáradt, ezért örömmel fogadja, hogy átadhatja az irányítást. Élvezi, ahogy sodródik az árral és nem kell felelősséget vállalnia másokért. Felszabadultan foglalkozik a kötelezettségeivel, olyan akadályokkal is képes megbirkózni, amelyek máskor komoly kihívást okoznak. Most összpontosíthat azokra a kérdésekre is, melyeket eddig éppen azért került el, mert nem tudta volna teljes figyelmét annak szentelni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Érdemes ezen a napon kicsit kalandozni, így akár még új képességeket is felismer magában. Olyan témák felé forduljon, amelyekben fejlődni szeretne, mert most tiszta fejjel könnyedén teszi magáévá a tudást. Rátalál arra az útra, mely ugyan sok kihívást tartogat, de mégis élményekben és tapasztalatokban gazdag lesz. Számíthat azok támogatására, akik szeretnék, ha előre lépne és megvalósíthatná magát.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Gyülekeznek a viharfelhők, ma még tehet annak érdekében, hogy elkerüljék a komolyabb összetűzéseket. Fontos, hogy megőrizze a nyugalmát, csak így lesz képes az irányítást kézben tartani. Olyan megoldást kell keresnie, amely elfogadható minden érintett számára. Nem lesz egyszerű rátalálni erre, mivel egymásnak ellentmondó érdekeknek kell megfelelnie közben. Megérdemel egy kis jutalmat, ha végül ez sikerül.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne feledkezzen meg az ígéreteiről még akkor sem, ha közben újabb kötelezettségeket is vállalt. Most már világossá vált, amire próbálták felhívni a figyelmét, hogy túl fogja terhelni magát. Szedje össze a gondolatait, mert komoly hátrányok érhetik akkor, ha most nem teljesít az Öntől elvárt színvonalon. Ha ügyesen szervez meg a teendőit, bizonyos folyamatok összevonhatóak, így végül gyorsabban haladhat.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne seperje a szőnyeg alá a problémát, most keressen rá megoldást, amíg friss az élmény. Bár kimerítette már az is, hogy felmérje a helyzetet, de ezzel megtette a legnagyobb lépést. Ha továbbra is szem előtt tartja a céljait, gyorsan felismeri az oda vezető utat. Már csak a környezetében élőket kell meggyőznie arról, hogy tartsanak Önnel, mert egyedül nem tud megbirkózni az akadályokkal.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kimerülten ébred és ezt a környezetében élők hamar megtapasztalhatják a saját bőrükön. Nehéz ugyanis megtalálni Önnel a közös hangot, hiszen talán még Ön sem tudja, mit is szeretne. Ha végül mégis megfogalmazódik Önben egy terv, nem tűr ellentmondást, elvárja, hogy kövessék, segítsék. Ha megpróbálják felhívni a figyelmét, hogy esetleg így zsákutcába kerülnek, végképp elveszíti a türelmét.

