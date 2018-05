Napi horoszkóp - 2018. május 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen összpontosít, a hangulata kiszámíthatatlan. Egyedül képtelen lez úrrá lenni ezen, érdemes lenne valakivel megbeszélni. Végezzen a kötelezettségeivel minél gyorsabban, hogy utána nyugodt körülmények között feltárhassa a lelkét egy olyan személynek, akiben megbízik és ismeri minden titkát. Csak úgy kaphat ugyanis használható tanácsokat, ha a másik fél pontosan tudja, mi is nyomasztja, hiszen nehezen önti ezt szavakba.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lassan enyhül a vállára nehezedő nyomás, ahogy folyamatosan maga mögött tudja azokat a kötelezettségeket, melyeket ne szívesen vállalt el. Olyan feladatok ezek, melyekhez az Ön szakértelmére volt szükség, így nem mondhatott nemet. A környezetében élők megbecsülése lesz a jutalom, hiszen ők pontosan látják, mekkora áldozatot követelt Öntől ez az út. Mielőtt hazatérne, szellőztesse ki a fejét, lazítson egy kicsit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne vállalja túl magát még akkor sem, ha úgy érzi, tele van energiával. Mondjon nemet az olyan megkeresésekre, melyek nem egyeztethetők össze az eredeti terveivel, ragaszkodjon ahhoz, hogy a saját útját járja. Ha Önnek nem fontosak a saját érdekei, nem várhatja el ezt a környezetében élőktől sem. Legyen határozott és álljon ki saját magáért. Önt is meg fogja lepni, hogy ez csak tovább növeli a tekintélyét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha mosolyog, a világ is sokkal színesebbé válik, a környezetében élők pedig viszonozzák ezt. Bár érik bosszúságok, de ha képes ezeken felülemelkedni és továbbra is pozitív energiákat küldeni a külvilág felé, könnyebben veszik az akadályokat. Nem meglepő, ha hamar a társaság középpontjába kerül, hiszen már a közelében lenni is feltöltődés. Őrizze meg derűs hangulatát, ezzel támogatva az erre rászorulókat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár az akadályok teljes joggal megrettentik, Ön tekintsen azokra úgy, mint kihívások. Most nem is az elérendő cél a lényeg, hanem az odáig vezető út. Olyan tapasztalatokat gyűjthet ennek során, melyek egy életen át elkísérik, és számtalan esetben szolgálnak majd kapaszkodóként. Éppen ezért kel nyitottnak lennie és minél több tudást elsajátítani azoktól, akik Önnel tartanak és fogják a kezét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár próbál nyugodtnak látszani, a lelkében komoly viharok dúlnak. Igyekezzen uralkodni az indulatain, hiszen a környezetében élők nehezen értelmeznék dühkitöréseit. Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, hogy utána félrevonulhasson és rendezhesse sorait. Szellőztesse ki a fejét és figyelmét az Önben lezajlódó folyamatokra összpontosítsa. Addig ne is akarjon másoknak segíteni, amíg önmagában nem tett rendet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne erőltesse a társaságát olyan személyekre, akik jelzik, hogy nem kérnek ebből. Nem kell Önnek igazságot szolgáltatni, ha ezt nem kérik. Járja a saját útját és foglalkozzon azokkal a feladatokkal, amelyek elől épp menekülni próbál. Bár nem jelentenek kihívást, nem tűnnek izgalmasnak, de várják Öntől az eredményeket. Éppen ezért erre összpontosítson, ne pedig azt nézze, milyen ürüggyel tehetné félre.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szerencsésen alakulnak a folyamatok, de ez ne adjon okot arra, hogy újabb feladatokat keres. Ha már ilyen gyorsan végzett, használja ki az időt arra, hogy egy kicsit önmagával foglalkozik. Így módjában áll rendeznie a gondolatait és kielemezni az elmúlt időszak eseményeit. Számos kudarcot nem dolgozott még fel, meg kell találnia az okot, mért is kellett átélnie a csalódásokat. Mindenből lehet tanulni, így ezekből is.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bár látja maga előtt az utat, mégis elveszettnek érzi magát. Amíg nem áll helyre az önbizalma, a legkisebb akadály is leküzdhetetlennek tűnhet. Tartson egy rövid szünetet, szellőztesse ki a fejét. Idézze fel az elmúlt időszak sikeres ügyeit, ebből meríthet erőt a folytatáshoz. Nem csak Önnek vannak azonban problémái, legyen figyelmes partnerével, gyermekeivel, akik komoly kérdéseken vívódnak önmagukban.

BAK: (december 22 - január 20.)



Elsősorban szellemi téren várhat magától kimagasló teljesítményt. Éppen ezért igyekezzen magához ragadni az irányítást és egy csapatot toborozni a feladatok elvégzésére. Remek vezetőként felismer, hogyan ösztönözheti a környezetében élőket és mindenki számára olyan utat jelöl ki, amelyen képes haladni. Nem fukarkodik akkor sem, ha a dicséreteket osztja, ezzel pedig csak még nagyobb lelkesedést nyer.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Képtelen kiverni a fejéből egy gondolatot, mindenképpen szeretne foglalkozni a kérdéssel. Nem hanyagolhatja el azonban a kötelezettségeit, így először ezeket kell maga mögött tudnia. Szerencsére nem állják útját komolyabb akadályok, így marad energiája arra, hogy legalább megtervezze a következő lépéseit. Ha most még nem is indulhat el, már ez olyan lelkesedéssel tölti el, hogy a környezetében élőket is megfertőzi.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nehezen indul a napja, de igyekszik talpon maradni. Nehéz lesz az útját járni, miközben a gondolatai máshol járnak. Keressen maga mellé olyan embereket, akik figyelmeztetik, ha már olyan hibákat vétene, melyeket nehéz lesz már kijavítani. Bár nem könnyű megtalálni a közös hangot Önnel, de ők már ismerik ezt az oldalát, így tudják kezelni a hangulatváltozásait és a felszínre törő indulatait.

