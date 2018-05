Napi horoszkóp - 2018. május 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.02

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiba csúszik a számításaiba, így nem a tervei szerint alakul a napja. Nem vette ugyanis figyelembe mások elképzeléseit, csak a saját érdekeit tartotta szem előtt. Kisebb módosításokat elvégezve azonban találhat olyan utat, amely végül minden érintett számára elfogadható és így a várt segítség is megérkezik. Ne tekintse ezt a kitérőt áldozatnak, hiszen többet kap, mint amennyit adnia kell.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bátran sodródjon az árral és élvezze ezt a napot. Tegye félre a problémákat és szeretteikörében olyan programokat keressen, melyek segítenek kikapcsolódni, energiákkal töltődhet fel. Az együtt töltött idő ismét közele hozza Önöket és így elvonulhatnak azok a viharfelhők is, melyek a nagy rohanás és az állandó feszültség miatt gyülekeztek otthona felett. Egy kis nyugalom elég volt ahhoz, hogy ismét megtalálják egymáshoz az utat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Első lépésként hinnie kell abban, hogy a terve megvalósítható. Amíg ugyanis nem bízik a sikerben, nem is lesz képes megküzdeni az akadályokkal, de segítséget sem fog kapni, hiába kérne. Sokszor bebizonyosodott már, hogy önbizalom nélkül nem is érdemes belefogni olyan ügyekbe, amelyek esetében kétségei vannak. Ha azonban magabiztos, nem ismer lehetetlent és nincs olyan ember, aki képes lenne megállítani a cél előtt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fizikailag nincs a csúcson, ezért elsősorban szellemi téren jeleskedjen. Álljon elő bátran az ötleteivel, de a kivitelezéshez keressen segítséget. Ahogy halad előre a folyamat, úgy tud javítani az elképzelésén és más utat kijelölni, ha ez szükséges. Ennek köszönheti, hogy kitartanak Ön mellett a támogatói, hiszen érzik a hatalmas tenni akarását és a sikeréhséget. Így bízhatnak Önben, hogy valóban kiváló vezető lesz.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Megfogan Önben egy ötlet, de jelenleg nem áll módjában a tettek mezejére lépni. Emiatt azonban ne hagyja veszni, addig is gondolja tovább és tervezze meg a szükséges lépéseket. Már ez is olyan izgalommal tölti el, hogy a környezetében élők érdeklődését is felkelti, így a későbbiekben nem kell a segítséget keresni. Vonja be őket is az előkészületekbe, hiszen a közös tevékenység egyúttal közelebb hozza Önöket egymáshoz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Új emberek lépnek az életébe, legyen nyitott az irányukba. Most még nem talál olyan pontot, ahol kapcsolódhatna az életük, de ha türelmes, meg fogja érteni ezen találkozások értelmét. Nem szabad elhamarkodottan ítélkeznie, esélyt kell adnia nekik, hogy közelebb kerüljenek Önhöz. Ha most még nem is veszi le az álarcát, amellyel magát védi, ne zárkózzon el az elől, hogy legyen folytatása ennek a napnak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A hangulata változékonyabb, mint az időjárás. Emiatt nehéz is megtalálni a közös hangot Önnel, nem meglepő, ha elfordulnak az emberek és hiába is kérne támogatást, nem kap. Olyan terveket vegyen ezért kézbe, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni. Ha eltereli a figyelmét a problémáiról, talán sikerül kiegyensúlyozottabbá is válni és visszatalálni szerettei körébe. Legyen megértő, ha csak lassan fogadják vissza.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Használja ki a lehetőséget és ne amiatt bosszankodjon, amit nem tehet meg. Így is szép nap várhat Önre, csak észre kell vennie az Ön körül lévőket. Ha velük közös programot szervez, új szintre emelik a kapcsolatukat. Sikeresen tisztázhatnak olyan nézeteltéréseket, melyek eddig árkot képeztek Önök között. Ha végre ikerül elűzni a viharfelhőket az otthona felől, új célokat is kitűzhetnek maguk elé.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bár könnyen indul a nap, hamar gyülekezni kezdenek a viharfelhők. Felszínre törnek olyan indulatok, melyeket eddig elnyomtak. Elég egy ember, aki elkezdi felemlegetni a sérelmeket és utána már lavinaként zúdítják egymás nyakába azokat a kérdéseket, melyeket nem tisztáztak korábban. Próbálja magához ragadni az irányítást és elcsitítani a kedélyeket, hiszen ingerülten, türelmetlenül nem fognak közeledni az álláspontok.

BAK: (december 22 - január 20.)



Könnyen jönnek a szavak a szájára, sajnos néha meggondolatlanul. Elfeledkezik arról, hogy a túl nyers megfogalmazásával sebeket ejthet azokon is, akik erre nem szolgáltak rá. Már képtelen uralkodni az indulatain és ennek következtében a problémák tisztázása helyett újakat hoz létre. Próbáljon inkább félrevonulni, még ha ezzel meg is lepi a környezetében élőket, de ne feszítse túl a húrt azzal, hogy mindenáron beszélgetni szeretne.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha becsukódik Ön előtt egy ajtó, valahol ki fog nyílni egy másik. Legyen türelmes és nyitott, hogy észre vehesse az új lehetőségeket. Ha nem is azonnal indulhat, de az irányt kijelölheti már most is. A változások járnak majd némi kényelmetlenséggel, de ha ezt elfogadja, és nem harcol ellene, olyan célok kerülhetnek elérhető közelségbe, melyekről még alig mert álmodozni. Elégedetten zárhatja a napot, még ha nem is a tervei szerint alakult.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem szívesen nyit ismeretlen személyek felé, de a szerettei számíthatnak Önre. Bár a hangulata kiszámíthatatlan, ők már ismerik ezt az oldalát és tudják kezelni a kicsapongásait. Ne éljen azonban vissza ezzel, próbáljon úrrá lenni az indulatain, hogy ok nélkül ne bántsa meg azokat, akik erre nem szolgáltak rá. A fáradtság beszél Önből elsősorban, ha ezt feliseri, kezelni is tudja majd magát.

