Napi horoszkóp - 2018. május 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.05.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Túl feszült ahhoz, hogy megértsék a környezetében élők. Ha ellenállásba ütközik, hajlamos lehet olyan mondatokat is kimondani, melyeket azonnal meg is bán. Akkor azonban már késő, a sebeket, amelyeket ejt egy egyszerű bocsánatkéréssel, nem lehet begyógyítani. Kerülje ezért inkább az olyan helyzeteket, ahol az indulatai felszínre törhetnének. Legyen inkább egyedül önként, minthogy magára hagyják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne játssza el azok bizalmát, akikre eddig feltétel nélkül támaszkodhatott. Hajlamos lehet az első benyomása alapján ítélkezni és ennek hangot is adni. Gondolja azonban át, vajon nem egy csapdába sétál így be? Mérje fel először a helyzetet és csak utána alakítsa ki a véleményét. Legyen megfontolt, haladjon inkább lassabban, de közben tartsa szem előtt a kapcsolatait is, hogy azokat ne rombolja le.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ez a nap nem a hangos sikerek miatt lesz emlékezetes. Nehezen talál önmagára, így viszont nem is tudja megvalósítani valamennyi elképzelését. Éppen ezért kezdje a fontosabb feladatokkal, hogy legalább a teher nagy részét letehesse a válláról. Fordítson nagyobb figyelmet a lazításra, pihenésre, jár ez Önnek is. Ha másképp nem tudja megvalósítani, vonuljon inkább félre, hogy eben ne zavarják meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Őrizze meg a nyugalmát, még ha többen azon is munkálkodnak, hogy kihozzák Önt a sodrából. Vonuljon inkább félre, ha úgy érzi, nem talál megértésre és kiforgatják a szavait. Talán Ön nem fogalmaz egyértelműen és ez okozhat félreértéseket, de most nem elég higgadt és türelmes ahhoz, hogy ezt tisztázhassa. Szerencsére minden betervezett feladatát egyedül is elvégezheti, nem szorul mások segítségére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ossza meg bátran az elképzeléseit a környezetében élőkkel, hogy segítőkre találjon a megvalósításukhoz. Bár még nem dolgozott ki minden lépést, de ebben már támogathatják azok, akik azonosulni tudnak a céljaival. A közös tervezés egyúttal közelebb is hozza Önöket és még lelkesebben foghatnak hozzá a kivitelezéshez. Ha hamarabb végeznek, mint gondolta, már ne keressen új kihívásokat, inkább lazítsanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nyitott, mozogjon bátran emberek között. Új kapcsolatokat építhet ki, ha nem bújik álarc mögé és őszintén beszél az Önt foglalkoztató kérdésekről. Fejtse ki a véleményét, ha erre kérik, ne higgye azt, hogy emiatt esetleg elszigetelődne. Képes ugyanis úgy szavakba önteni a gondolatait, hogy az érthető és elfogadható legyen még azok számára is, akik esetleg más nézetek vallanak. Ön is fejlődik a beszélgetések által.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne hallgassa el a véleményét, de ne is legyen erőszakos. Ha nyitottan fogad más nézeteket, Ön is elfogadásra találhat. Ezért is fontos, hogy egy esetleges vita során megőrizze a nyugalmát, hiszen csak így alakíthatnak ki egy közös álláspontot. Ne fukarkodjon a dicsérettel, ha segítséget kap bizonyos feladatai elvégzéséhez, ezzel megerősítheti azt a köteléket, amely most kezd kiépülni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Új kihívásokra vágyik, szánja ezt a napot arra, hogy nézelődik, keresgél. Tisztában van a helyzetével és már arról is vannak elképzelései, melyik irányban lenne érdemes elmozdulni. Hallgasson bátran a megérzéseire, ha azt súgják, kedvező ajánlatot talál, tegyen próbát. Ha most még nem is talál valódi célokat, sokat megtapasztalhat a lépései következményeiről valamint a környezetében élők hozzáállásáról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne habozzon, éljen a kínálkozó lehetőséggel. Talán nem is annyira maga az ügy lesz érdekes, hanem az út során szerezhető tapasztalatok illetve az új kapcsolatok. Nyitott mások véleményére, igyekszik magáévá tenni olyan nézeteket is, melyek eddig távol álltak Öntől. Ennek köszönheti, hogy keresik a társaságát, hiszen Ön is szívesen osztja meg a gondolatait, érthetően megfogalmazva, elfogadva a kritikákat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Jó ideje foglalkoztatja egy gondolat, de eddig nem volt alkalma alaposabban elmélyülni és megfejteni ennek okát. Vonuljon most félre és járjon utána, miért is nem hagyja nyugodni a kérdés. Mélyebbre kell leásnia, mint tervezte és ezért olyan sebeket is feltép magában, melyeket már szeretett volna elfeledni. Mivel azonban a csalódását egykoron nem dolgozta fel, azok továbbra is ott motoszkáltak Önben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem csak a betervezett feladatokkal foglalkozik, új ötletek is megfogalmazódnak Önben. Ne kezdjen azonban kapkodni csak azért, mert úgy érzi, tele van energiával. Nem kell ugyanis túlhajszolnia magát ahhoz, hogy kivívja a környezetében élők elismerését, amelyet most olyan nagyon szeretne. Valójában ők mindig is becsülték az elért eredményeit és kitartását, csak Ön érezte úgy, hogy észrevétlen maradt a szemükben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kemény percek várnak Önre, ha azonban megőrzi a türelmét és továbbra is nyitottan fogad más véleményeket, gyorsabban találják meg a közös nevezőt. Szeretné is, ha a béke hamar visszaköltözne az otthonába, így hajlandó olyan lépések megtételére is, melyekkel még önmagát is meglepi. Ha ez megtörtént, már ne visszakozzon, és ne maradjon tüske Önben, hiszen önként vállalta ezt az áldozatot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc