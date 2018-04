Napi horoszkóp - 2018. április 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Keresve se találna jobb alkalmat új tudásának tesztelésére. Vegye bátran elő azt a tervet a fiók mélyéről, amelyet eddig éppen azért halogatott, mert félt. Most azonban magabiztos és az elmúlt időszak eseményei is olyan tapasztalatokat adtak a birtokába, melyek kifejezetten hasznosak lesznek ebben a témában. És ár egykoron bosszankodott az akadályok miatt, most megértette, miért kellett azokkal találkoznia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyedül képtelen lesz megtalálni a válaszokat, de az ismeretségi körében vannak olyan tapasztalt személyek, akik a segítségére lehetnek. Ne féljen kérni őket, szívesen fogják meg a kezét és kísérik az útján. Bár úgy gondolja, ezzel beismeri a gyengeségét, de éppen ellenkező benyomást kelt bennük. Ha felvállalja, hogy Ön sem tudhat mindent, azzal csak azt mutatja meg, hogy valóban erős és tisztában van a képességeivel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne kapkodjon, mielőtt döntene, alaposan járja körbe a témát. Könnyű lenne elhamarkodottan ítélkezni, ugyanis a látszat határozottan egy irányba mutat. Ön azonban érzi, hogy itt mélyebbre kell ásnia, hogy valóban felvállalható legyen a választása és az ötletei a későbbiekben megvalósíthatóak legyenek. Ez a megfontoltság hozza majd meg azt a segítséget is, ami szükséges lesz a kivitelezéshez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egy nem várt akadály elveszi a kedvét attól, hogy megvalósítsa a kitűzött célt. Talán éppen ezért kellett ennek felbukkannia, mert így az Ön számára is világossá vált, nem is igazán tudott azonosulni az üggyel. Mások elvárásainak kívánt megfelelni, de mostanra megértette, azért nem érdemes ennyi időt elvesztegetni. Legyen ez a tanulság hosszú távon a tanácsadója, hiszen nem először esett ilyen csapdába.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mint minden nézeteltérés, ez is taníthat Önnek valamit. Azt már eddig is tudta, hogy nyitottan kell a másik fél felé közeledni, meg kell keresnie az okokat, ő miért alkot más véleményt az adott kérdésben. Most azt is megértette, hogy gyakran a megközelítés iránya is befolyásolhatja a kialakult elképzelését. Hogy végül kinek lesz igaza, már nem is olyan lényeges, sokkal fontosabb, hogy egymásra figyeltek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Eljött az idő, hogy a tettek mezejére lépjen. Bár még most sem hiszi, hogy felkészült minden akadályra, de olyan személyek veszik körbe, akikre számíthat. Ha tanácsokkal nem is szolgálnak, olyan erőt és magabiztosságot adnak, amelyből táplálkozva képes lesz leküzdeni a nehézségeket. Őrizze meg a nyugalmát és a céltudatosságot, hiszen leginkább ezekre lesz szüksége ahhoz, hogy elérje, amit szeretne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Hiába a nagy lendület, ha szétszórt, figyelmetlen, inkább csak a hibák számát növeli, nem az eredményekét. Nem okolhat ezért másokat, hiszen Ön az, aki képtelen összpontosítani és kizárni a zavaró tényezőket. Talán nem is igazán hisz az ügyben és a sikerben, ezért sem halad olyan ütemben, ahogy Ön azt szeretné. El kell fogadnia, hogy ez a nap nem az eredményesek közé tartozik, de a kapcsolataira ügyeljen így is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nem sikerült kipihennie magát, ezért már a reggeli órákban ingerült, türelmetlen. Kerülje el az embereket, mert éles szavaival könnyen ejthet sebet rajtuk. Ha egyedül nem talál megfelelő feladatokat, akkor lazítson, hiszen nincsenek olyan kötelezettségei, melyek ne tűrnének halasztást. Igazából egyébként is arra van szüksége, hogy elmerülhessen a gondolataiban és egy kicsit önmagával foglalkozzon, ne másokkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne a kétségbeesés vezérelje, ne hozzon döntést csak azért, mert elkeseredett. Mielőtt elindulna új irányba, még egyszer gondolja át, vajon miért is kereste ezt az utat. Ha csak abban bízik, itt vár Önre valami izgalmas, ami elterelheti a figyelmét a problémákról, inkább visszakozzon. Talán most egy kis hezitálás, helyben toporgás is nagyobb segítség lehet, mint egy könnyelműen megválasztott kirándulás a semmibe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Már egy ideje érzi, hogy az otthonában nincs minden rendben. Felszínes szemlélőként gondolhatná azt, hogy béke és nyugalom uralkodik a négy fal között, de egy kicsit alaposabban tanulmányozva a szeretteit észre fogja venni, hogy elnyomják magukban a feszültséget. Üljenek le az asztalhoz és beszéljék ezt meg még azelőtt, hogy kitörne a vihar. Most még türelmesen végig hallgatják egymást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem szívesen foglalkozik olyan kérdésekkel, ahol az érzelmeket ki kell zárnia, most inkáb a szívére hallgatna. Igyekezzen letudni ezért mihamarabb az olyan kötelezettségeit, amelyek megterhelőek lehetnek és utána már élvezheti a nap hátralévő részét. A családja körében végre elengedheti magát és nem kell álarcot viselnie. Készítsen számukra apró meglepetéseket, ezekbe belesűrítheti minden boldogságát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bár az első sorból visszavonul, a háttérből még mindig Ön irányít. Éppen ezért továbbra is szükséges lesz hideg fejjel gondolkodni és megőrizni a nyugalmát. Úgy mozgassa a szálakat, hogy azzal ne sértse senki érdekeit még akkor sem, ha emiatt esetleg áldozatot kell hoznia. Azzal, hogy ezt képes megtenni, olyan embereknél vívja ki az elismerést, akik fontosak Önnek, így ez a nap igazán hasznosan telik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc