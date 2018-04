Napi horoszkóp - 2018. április 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.28

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár volt terve erre a napra, egy váratlan lehetőséget nem szeretne veszni hagyni. Így rögtönözni kényszerül, mivel mind a kötelezettségeit elvégezni, mind pedig ezt az új utat szeretné bejárni. Ahhoz, hogy össze tudja hangolni a különböző folyamatokat, segítségre van szüksége. Kérjen olyan személytől, aki tanácsait meg is fogadja még akkor is, ha ez megterhelő, esetleg meglepő ötleteket tartalmaz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Gondolja át a lépéseit, különösen azok következményeit. Nem elég ugyanis a célokat látva haladni előre, figyelembe kell vennie, hogy ez milyen hatást gyakorol a környezetében élőkre. Könnyen megbánthatja ugyanis azokat, akik ugyanazon az úton járnak, mint Ön, de más elképzelések mentén próbálják megvalósítani a terveiket. Legyen nyitott, a határozottság nem egyenlő azzal, hogy nem fogadja meg a hasznosítható ötleteket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elsősorban önmagára figyeljen, most még a saját érdekeit tartsa a legfontosabbnak. Ha kimerültnek érzi magát, tudjon nemet mondani azokra a megkeresésekre, melyek csak további terheket helyeznének a vállára. Foglalkozzon a kötelezettségeivel, ha azokat a feladatokat elvégzi, már elégedett lehet a mai teljesítményével. Még az esti órákban is kerülje a feszült helyzeteket, mert neheze kezelné az indulatait.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bizonyos problémák még mindig ott állnak Önök között. Ezen a napon végre kevesebb a teendője, így érdemes lenne megbeszélni azokat. Nem lesz elég csak a felszínt kapirgálni, vissza kell menniük az időben ahhoz, hogy világossá váljon, ikor és miért váltak el az útjaik. Ha megválaszolják a felmerülő kérdéseket, ismét képesek lesznek kézen fogva közös célokért harcolni, ami garancia a sikerekre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt egy hallott információ alapján messzemenő következtetéseket vonna le, járjon utána, honnan ered. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy így próbálják csapdába csalni. A döntéseit csak olyan adatok birtokában hozza meg, amelyek megbízható emberektől származnak, még ha ezek ellent is mondanak a korábban beszerzettektől. Ha most sikeresen visszaveri a támadást, átmenetileg nyugalmat lelhet, irigyei elkerülik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem minden tervét fogadják lelkesen a környezetében élők, de ez még nem ok arra, hogy elvesse azokat. Induljon el a kisebb ellenállás irányába, olyan feladatokkal kezdjenek, ahol megvan az egyetértés. Az így elért sikerek megerősítik az Önbe vetett bizalmat és ismét szóba hozhatja azon ötleteit, melyekkel eddig ellenállásba ütközött. A türelem így végül meghozza a gyümölcsét, egy olyan csapatot, amely követi Önt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot. Türelmetlen és ideges, így el is kerülik a környezetében élők. Bár számítana a megértésükre, azt csak akkor kaphatná meg, ha Ön nyitott lenne a hallottakra. De csak a saját elképzeléseit tartja elfogadhatónak, ha ezzel nem értenek egyet, csak tovább nő a belső feszültsége. Vonuljon inkább félre, hogy elkerülje a komolyabb szócsatákat és ne bántson meg másokat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nehéz lesz leültetni egy asztalhoz minden érintettet, de csak úgy tisztázhatják a helyzetet, ha ezt sikerül megoldania. A nézeteltérés forrása ugyanis apró kérdésekből tevődik össze, ezeket kell átbeszélniük ahhoz, hogy közös nevezőre jussanak. Mivel több szemszögből közelítenek a témához, így minden vélemény számít, a sok kis részletből tevődik majd össze a nagy egész. Türelem és megértés vezérelje a résztvevőket.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Hamar elveszíti a türelmét, mely elsősorban a fáradtság számlájára írható. Át kell gondolnia a teendőit, és amely nem határidős, érdemes elnapolni. Így egy kis időt nyerhet, ha pedig gyorsan végez, önmagát is meglepheti egy kis kényeztetéssel. Szüksége is van erre, hiszen az elmúlt napok viharai a lelkét is megtépázták, ezt is orvosolnia kell mihamarabb, hogy újra önmagára találhasson és csökkenjen a belső feszültség.

BAK: (december 22 - január 20.)



Elsősorban szellemi téren várhat magától kimagasló teljesítményt. Kifejezetten hasznos lesz a szervezőképessége, ennek segítségével tudja ugyanis összehangolni a környezetében élők és a saját érdekeit. Közös utakat keres, hogy egymást támogatva, erősítve haladjanak előre és így a holtpontokon is hamarabb lendülhetnek át. Az akadályok sem tűnnek olyan leküzdhetetlennek, ha nem egyedül kell a megoldásokat keresni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Bár nem várt akadályok miatt kemény nap vár Önre, ez mégsem keseríti el. Ha már így alakul, kihívásként tekint azokra a nehézségekre, melyekre nem volt módja felkészülni. Igyekszik hasznosítani azon tapasztalatait, amelyeket az elmúlt napokban szerzett. Bár a téma más volt, de a módszerek, melyeket alkalmazott, jelen esetben is felhasználhatók. Ennek szellemében állítja össze a lépéseit és halad előre magabiztosan.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Tele van energiával, ne hagyja ezt veszni. Ne csak a saját feladataival foglalkozzon, de nézzen körbe, kinek lehet a segítségére. Olyan támogatókat szerezhet ezzel, akikre a későbbiekben alapozhat egy nagyobb szabású tervet. Az ötlet már megfogalmazódott, így azt is felmérte, milyen akadályok várnak majd Önre. Most azonban még összpontosítson azokra a kérdésekre, melyek felmerülnek, mielőbb találjon megoldásokat a problémákra.

