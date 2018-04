Napi horoszkóp - 2018. április 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Miközben másoknak ad tanácsot, megválaszolja azokat a kérdéseket is, melyek Önt foglalkoztatják. Csak nyitva kell tartania a szemét, hogy felismerje, hogyan tudja az Ön által mondottakat átültetni a saját helyzetére. Az is világossá válik, hogy eddig menekült a világ elől, de ha a része maradna, sokkal gyorsabban találna vissza az útjára. Hiszen a megoldások ott lapulnak már a környezetében élők birtokában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem szívesen kerül reflektorfénybe, szeretne beállni inkább a sorba és sodródni az árral. Úgy érzi, most képtelen lenne megbirkózni a felelősséggel, amit az jelentene, hogy másoknak is Ön jelöli ki az útját. Bár ezt a környezetében élők nehezen fogadják el, végül mégis sikerül észrevétlennek maradnia, de így a terveit se valósíthatja meg. Emiatt ne bosszankodjon, hiszen csak az történt, amit Ön szeretett volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem éri be azzal, hogy csak a felszínt kapirgálja, le akar ásni a probléma gyökeréig. Tudja, ha valódi megoldásokkal szeretne előállni, annak érdekében ez elkerülhetetlen lesz. A vita forrását fel kell tárnia, ellenkező eseten a béke csak átmeneti lesz. Márpedig Ön szeretne tovább lépni és végképp maga mögött tudni ezeket a kérdéseket. A legfontosabb feladatairól azonban ne feledkezzen meg, még ha nehezére is esik bizonyos kötelezettségeinek eleget tenni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ismét felszínre kerülnek azok a kérdések, melyeket egykoron nem tisztáztak, csak a gyors megnyugvás érdekében besepertek a szőnyeg alá. Most viszont higgadt és türelmes, ezért nem engedi, hogy ismét elkövessék ezt a hibát. Bár sebeket kell feltépkedni, de végre alaposan átbeszélhetik a nézeteltérést és kialakíthatnak egy olyan közös nevezőt, mely egyúttal az ügy végleges megoldását is jelentheti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ezen a napon számos kellemetlen feladat vár Önre, de tovább már nem halogathatja az elintézésüket. Vegyen egy mély lélegzetet és igyekezzen megőrizni a nyugalmát. Ha meggyőzi magát arról, hogy képes gyorsan végezni és nem kell félnie az akadályoktól, valóban célba is ér, még mielőtt elfáradna. Keressen ezért bátran olyan új kihívásokat, melyekkel szívesen foglalkozna és az eredmények sem maradnak el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szívesen foglalkozik a saját feladataival, sokkal érdekesebbnek talál minden más kérdést. Használja ezt fel úgy, hogy közben tapasztalatokat gyűjt. Ajánlja fel segítségét olyan ügyekhez, melyekkel képes azonosulni, így a felbukkanó akadályok láttán sem menekül tovább. Mert hiába tűnik egy út zökkenőmentesnek, Ön is tisztában van azzal, hogy a sikert nem adják ingyen, harcolnia kell annak érekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne adja fel, bár kemény csata vár Önre. A végkifejlet azonban hosszabb távon is hatást gyakorol az életére. Ezek az eredmények ugyanis olyan személyek érdeklődését keltik fel, akik döntésükkel befolyásolhatják az előmenetelét. Éppen ezért nem is adhatja fel az akadályok láttán, hiszen ezek azok a próbatételek, amelyek bizonyítják a rátermettségét és a tudását. Legyen higgadt és kitartó az út során.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A fel nem dolgozott kudarcok most problémaként jelentkeznek. A gyorsabb továbblépés érdekében egykoron nem foglalkozott a nyitva maradt kérdésekkel, de ezek mára akadályokat emeltek Ön elé. Most nem kapkodhat, hiszen meg kell találnia a válaszokat ahhoz, hogy végérvényesen tovább léphessen. Igyekezzen megőrizni a nyugalmát és a kitartása végül átsegíti Önt a holtpontokon, így ismét önmaga lehet a nap végére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne nagy ugrásokban gondolkodjon, apró lépésenként haladjon előre. A változásokkal ugyanis csak kevesen értenek egyet, így időt kell adnia a kétkedőknek, hogy megértsék, ezekre akkor is szükség van, ha harcolnak ellene. Bár próbálta érvekkel alátámasztani a döntését, a valódi sikert az fogja jelenteni, amikor érzékelik az előnyeit a bevezetett folyamatoknak. Ehhez azonban Önnek is türelmesnek kell maradnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Nyitott és elfogadó, ilyenkor érdemes emberek között mozognia. Az elfogadását felismerik, így olyanok is közelednek Ön felé, akik eddig tartottak ettől. Érdemes lenne elgondolkodnia, vajon miért gondolhatták Önről azt, hogy távolságtartó és kemény ember, akinek nem érdemes keresni a társaságát, mert csak falakba ütköznének. Számos lehetőség maradhatott emiatt zárva Ön előtt, már csak ezért is változtatnia kell a megítélésén.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Remekül érez rá arra, kinek kell tanácsot adnia és ki igényel csendes hallgatóságot. Így nem tűnik okoskodónak, hiszen csak akkor beszél, ha erre valóban szükség van. De már a jelenlétével is átsegít sokakat a holtponton, hiszen türelmesen meghallgatja a problémáikat és ezzel már át is lendülnek a holtponton. A legfontosabb kötelezettségeit ne hanyagolja el még akkor sem, ha azokhoz kimerültnek érzi magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Jó ideje megfogalmazódott Önben a döntés, most már nem halogathatja tovább, ki is kell azt mondania. A belső feszültség lassan teljesen felemészti és már a mindennapokban is nehézségeket okozott. Elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy ne bizonytalanodjon akkor sem el, ha falakba ütközne. Elszántan halad előre, nem törődve azzal sem, hogy elsodorja az útjában állókat. Nehéz, de végül bíztató napot zárhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc