Napi horoszkóp - 2018. április 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Felkészült erre a napra, mert fontos megbeszélések várnak Önre. Igyekezett a problémáit háttérbe szorítani, hogy azok már ne tereljék el a figyelmét. Öszeszedett gondolatokkal ül le az asztalhoz és így kétség nem fér ahhoz, hogy sikeres lesz. Nincsenek olyan kérdések, melyekre ne rendelkezne válaszokkal. Magabiztos, határozott, így végül minden a tervei szerint alakul és ezzel egy új időszak veszi kezdetét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Képes gyors válaszokat adni a kialakult helyzetekben, de ez komoly szellemi megterhelést is jelent egyúttal. Éppen ezért iktasson be rövidebb szüneteket, ahogy a feladatai engedik. Ilyenkor érdemes friss levegőt szívni, kiszellőztetni a fejét. Igyekezzen mindig egy lépéssel az események előtt járni gondolatban, így bizonyos terheket letehet a válláról. Kemény, ugyanakkor eredményes nap után megérdemli a pihenést.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ez a nap elsősorban az elemzés, értékelés által válik értékessé. Nincsenek komoly kihívások, így kimagasló eredményeket sem vár magától. Az energiáit arra használja fel, hogy az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatait rendezi, megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tovább tudjon lépni. Ez egyúttal egyes kapcsolatainak lezárását is jelenti, ami lelkileg megterhelő ugyan, de mégis elkerülhetetlen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bizonyos akadályokra fel volt készülve, de szembesülnie kell azzal, hogy így is érik meglepetések. Képes lehet azonban ezekkel is megbirkózni, ha továbbra is a céljait tartja szem előtt. Ne engedje, hogy elbizonytalanítsák azok, akik eddig sem hittek a sikerben. Számukra a nem várt nehézségek a kiutat jelenthetik, Ön azonban bebizonyíthatja, hogy képes a maga elé kitűzött eredményeket felmutatni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen egy olyan terve erre a napra, amibe kapaszkodhat, ha átmenetileg kicsúszik a lába alól a talaj. Számítania kell ugyanis olyan eseményekre, melyek alapjaiban változtatják meg az elképzeléseit és ilyenkor hajlamos megfeledkezni a korábbi elképzeléseiről. Ha azonban van mire támaszkodni, kevésbé fogja megviselni, ha magára marad, segítség nélkül. Járja a saját útját, ne hallgasson a kétkedőkre, az irigyeire.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedje, hogy a környezetében élők elrontsák remek hangulatát. Tele van tervekkel és hiába keresne társakat maga mellé, falakba ütközik. Kevesen hisznek ugyanis a sikerben és még inkább abban, elég kitartó lesz-e, ha jönnek az akadályok. Mutassa meg, hogy képes keményen küzdeni, ha egy ügyet fontosnak tart. Ha erre összpontosít és kizár minden zavaró tényezőt, valóban jönnek majd az eredmények is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ragadja magához az irányítást, mert remek szervezőképességének köszönhetően össze tudja hangolni a különböző érdekeket. Élen jár abban, hogy félreteszi a személyes ellentéteket, ha egy adott cél érdekében összefogásra van szükség. Az adott helyzetben ezt észre sem veszi, de ha elemzi majd a napot, erre is gondoljon. Talán a jövőre nézve hasznos lenne ezt a hozzáállását megőrizni, ennek szellemében tervezgetni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bár még a terv nem teljesen kidolgozott, de már érdemes lenne megosztania azokkal, akik segítségére számít. Olyan részletekre hívhatják fel a figyelmét, amely felett eddig átsiklott, de nagyban befolyásolja az ügy sikerét. A több szem többet lát elvét követve dolgozzák ki azokat a lépéseket, melyeket mindenképpen meg kell tenniük annak érdekében, hogy a külvilág is elfogadja a várható változásokat és ne ütközzenek falakba.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Könnyen kaphat segítséget, ezért úgy állítsa össze a teendőit, hogy ezt ki tudja használni. Olyan feladatokat részesítsen előnyben, melyekkel egyedül nem szívesen foglalkozna, de ha megfelelő támogatást kap, akkor mégis leküzdi az akadályokat. Érdemes a hátralékait is átgondolni, hiszen számos olyan kérdéslapul a fiók mélyén, melyeket eddig éppen azért halogatott, mert nem érzett elég erőt magában a feldolgozásukhoz.

BAK: (december 22 - január 20.)



Bár számított rá, hogy nem lesz könnyű napja, még így is érik meglepetések. Nem szabad azonban feladnia, hiszen olyan fontos célokért küzd, melyek régóta foglalkoztatják. Komoly út van már a háta mögött, ezt nem veszélyeztetheti azzal, hogy most megfutamodik. Iktasson be rövidebb szüneteket, még ha ezt időveszteségnek is érzi, mert ilyenkor feltöltődhet energiával, hogy kitartson a nehézségek ellenére is.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Új ismeretségeket köt és ezek a későbbiekben még értékessé válnak. Könnyen találja meg a közös hangot azokkal, akikkel kapcsolatba kerül. Olyan témák merülnek ugyan fel, melyekben Ön nem mozog túl magabiztosan, de így is remek beszélgetőpartner és sokat tanul a hallottakból. Sikerül félretennie az érzést, hogy értéktelen ember, mert az adott kérdésben nincs tapasztalata, ez szokta okozni Önnek a problémát.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne engedje, hogy a környezetében élők elnyomják az érdekeit. Álljon ki azokért az elképzelésekért, melyeket betervezett erre a napra és ne tegye csak azért félre, mert folyamatosan segítségért fordulnak Önhöz. Tudjon nemet mondani, még ha emiatt átmenetileg lelkiismeret-furdalást is érez. Ha saját magát nem tartja elég fontosnak, miként várja ezt el azoktól, akiknek emiatt esetleg nehézsége támadna.

