Napi horoszkóp - 2018. április 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bizalmatlan, így válogatás nélkül utasít el minden kritikát vagy javaslatot. Ennek köszönhetően magára marad, hiszen hiába is figyelmeztetnék, hogy letért a helyes útról, Ön csak megy tovább. Mikor ráébred arra, hogy ez az önfejűség káros volt, már nem lesz segítsége. Igyekezzen enyhíteni a károkat azzal, hogy nem folytatja a megkezdett feladatokat, inkább engedélyez magának egy lazább napot és pihen.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak akkor lehet sikeres, ha bízik magában. Kemény akadályok várnak Önre, de képes megbirkózni azokkal, ha elszánt és türelmes. Ne kapkodjon akkor sem, ha úgy gondolja, egyes folyamatok túl lassan haladnak, idő kell ahhoz, hogy beérjenek azok a bizonyos gyümölcsök. Addig is terelje el a figyelmét vagy itasson be egy rövidebb szünetet. Ne akarja kierőszakolni a segítséget, azzal éljen, amelyet önként ajánlanak fel a környezetében élők.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha a céljai elérhetetlenek, önmagának okoz bosszúságot. Maradjon két lábbal a talajon és korlátjainak figyelembevételével tervezze meg a napját. Tudja értékelni az elért részeredményeket, hiszen ezeket összeadva jönnek végül azok a sikerek, melyeket szeretne elérni. Legyen türelmes, a kapkodás most nem gyorsítja fel a folyamatokat, de gyakrabban hibázik, ha nem gondolja át előre a lépéseit és azok következményeit.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan lehetőség kapuja nyílik meg Ön előtt, amelyre régóta várt már. Így ugyanis végre elmerülhet abba a témába, amely jó ideje foglalkoztatja és eddig is próbálta becsempészni a mindennapokba. Az így szerzett tapasztalatait most hasznosíthatja, hiszen nem kezdőként szembesül az akadályokkal, birtokában van az a tudás, amelynek köszönhetően magabiztosan haladhat előre és egy percre sem kell elbizonytalanodnia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Igyekszik megnyernie azok bizalmát, akik segítségére számít. Egy összetett kérdés vár megoldásra és tudja, egyedül képtelen lesz kézben tartani a folyamatokat. Bizonyos feladatokat át kell adnia másoknak, hogy Ön az irányítása alatt tarthassa az ügyet és a kijelölt úton maradhassanak. Könnyű lenne ugyanis szem elől téveszteni a célokat, hiszen azokat számtalan akadály takarja még el.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között és ahhoz is érez magában elég erőt, hogy az eddig szőnyeg alá sepert problémákat is tisztázzák. Bár így kényes kérdéseket kell szóba hoznia, de megvan Önben az a türelem, ami szükséges ahhoz, hogy a másik fél véleményét meghallgassa és értelmezze. Nem mindegy ugyanis, milyen irányból közelítik meg a témát, ez okozta eddig a félreértést. Most azonban kialakíthatnak egy közös nevezőt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne engedje, hogy a remek hangulatát elrontsák azok, akik nem bíznak a sikerben. Tele van energiával és elszántsággal, hogy az adott ügyet végig vigye. Pontosan látja maga előtt az utat és az akadályokat, ennek köszönheti a határozottságát. Bár a környezetében többen is megosztják a kételyeiket, ilyen hozzáállás mellett nem maradnak el az eredmények és bebizonyíthatja, ha valamiben hisz, azt el is éri.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Nehéz Önnek nemet mondani, azonban ezzel ne éljen vissza. Csak akkor kérjen segítséget, ha erre valóban rászorul. Megtehetné, hogy csak irányít, de példát mutatva a küzdeni akarásból valódi csapatot építhet maga köré. Fenntarthatja a lelkesedést és így a célig Önnel tartanak, mindezt ráadásul úgy, hogy példaképnek tekintik. Az igazi eredmények nem is a kézzelfogható sikerek, hanem a közösen elvégzett munka.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Amíg Ön egyensúlyban marad, addig a környezetében élőkkel is megtalálja a közös hangot, képes lesz közöttük tevékenykedni. Amint azonban elbizonytalanodik, már idegessé és türelmetlenné válik, ezért magára is hagyják. Pedig éppen ekkor lenne szüksége segítségre, de ezt nem követelheti meg. Uralkodjon az indulatain és tudjon kérni, nem csak követelni és parancsolgatni. Az esti órákban kicsit nagyobb figyelmet fordítson a lelki békéjére.

BAK: (december 22 - január 20.)



Olyan embereket keres maga mellé, akik a segítségére lehetnek. Ne feledkezzen meg azonban arról, hogy ennek érdekében Önnek is tennie kell. Nem követelheti meg, hogy csak az Ön céljait tartsák szem előtt, ezeket össze kell egyeztetnie az övékével. Mivel remek szervezőképességéről híres, így ez nem is jelent komolyabb kihívást, csak legyen türelmes és ne akarjon kapkodni, fejjel rohanni a falnak.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Remek formában van, elsősorban szellemi téren várhat kimagasló eredményeket magától. Hamar felismerik ezt a környezetében élők is, így gyakran fordulnak Önhöz tanácsért. Legyen ideje arra, hogy meghallgatja a problémáikat és igyekszik megoldásokkal szolgálni. Ezzel olyan embereket állíthat maga mellé, akik a későbbiekben viszonozzák ezt, és ha Ön akadna el bizonyos kérdésekben, számíthat a támogatásukra.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ön is érzi, egyedül képtelen lenne megvalósítani a céljait. Ezért kifejezetten keresi mások társaságát, a lehetőséget, hogy együtt tevékenykedhessen a környezetében élőkkel. Ez azonban ne jelentse azt, hogy csak a saját érdekeit tartja szem előtt, legyen csapatjátékos, aki ad is, nem csak kap. Bátran engedje ki a kezéből az irányítást, így sem fognak háttérbe szorulni az elképzelései, viszont felszabadulhat bizonyos terhek alól.

