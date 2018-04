Napi horoszkóp - 2018. április 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár egyedül képtelen lenne megbirkózni az akadályokkal, szerencsére nem kell emiatt kétségbe esnie. Maga mellé állítja azokat, akik segítségére számít, így a betervezett feladatait elvégezheti. Köszönheti ezt a remek szervezőképességének, hiszen úgy állítja össze a folyamatokat, hogy nem csak az Ön céljai, de azoké is megvalósulhasson, akik elkísérik. A csapatmunka ismét meghozta a gyümölcsét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen mozog emberek között, így észrevétlenül kerül a társaság középpontjába, magház ragadva az irányítást. Ne éljen azonban vissza a hirtelen termett hatalmával, igyekezzen minden érdeket figyelembe venni az út kialakítása során. Tekintsen az akadályokra kihívásként és csak akkor kérjen segítséget, ha egyedül valóban képtelen lenne megbirkózni azokkal. Legyen kitartó, még ha választhatna egyszerűbb megoldást is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Megnyílik Ön előtt egy új út, így önmagát is jobban megismerheti. Most ugyanis csak arra számíthat, amit Ön lesz képes elvégezni, ezért a kitartása mellett ötletekre is szüksége lesz, hogyan kerülheti el az ismeretlen akadályokat. Élni szeretne e lehetőséggel, így nem adja fel akkor sem, ha átmenetileg nem is érez magában elég erőt, igyekszik más oldalról is megközelíteni a kérdést, így keresve a válaszokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy az irányítás az Ön kezében összpontosuljon, hiszen még nem ismer mindenkit a csapatból, akik között a mai napon tevékenykedni fog. Bár úgy érzi, van kellő tapasztalata az adott kérdésben, érdemes lenne meghallgatni azokat, akik további ötletekkel állnak elő. Sokat tanulhat abból, ha csendes megfigyelőként vesz csak részt a folyamatokban, nyitott az újdonságokra.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Magabiztossága a környezetében élők számára is erőt ad. Olyan energiákat sugároz, melyből ők is erőt meríthetnek, ha elgyengülnének. Nem feltétlenül osztják meg a problémáikat, hogy tanácsot kérjenek, csak becsatlakoznak az Ön ügye mellé, hogy megtapasztalhassák, a kemény munka meghozza gyümölcsét. Éppen ezért Ön sem adhatja fel, ha elérkezik a holtpontra, csendesen küzdjön tovább, hogy jó példát mutathasson.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nem sokszor fordul elő, most mégis elmondhatja, szerencsés. Könnyedén veszi ugyanis az akadályokat, menet közben olyan eredményeket is elér, melyeket nem tervezett. Éljen azokkal a lehetőségekkel, melyek ezáltal megnyílnak Ön előtt és így komoly előre lépeseket tehet olyan céljai érdekében is, melyek csak távlatiak voltak eddig. Előkészületeket tehet annak érdekében, hogy ezek sokkal elérhetőbbé válhassanak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem szívesen hoz döntéseket még olyan témákban sem, ahol egyébként magabiztosan mozog. Elbizonytalanodik ugyanis, hogy merre is szeretne haladni. Kicsúszott a lába alól a talaj, emiatt már nem hisz azokban az eredményekben sem, melyek karnyújtásnyira vannak csak. Vonuljon félre, de a kötelezettségeiről most se feledkezzen meg, hiszen előbb vagy utóbb folytatnia kell az útját, ne okozzon magának emiatt hátrányt.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szívesebben sodródik az árral, nem ragaszkodik ahhoz, hogy a kezében tartsa az irányítást. Nincsenek is olyan célok a szeme előtt, amelyek erőt adnának Önnek a küzdelemhez. Amikor elbizonytalanodik, hajlamos lehet az idegeskedésre, a környezetében élőket könnyen megsebzi szavaival. Álljon be ezért inkább a sorba és kövesse azokat, akik ügyét sajátjának érzi, így tapasztalatot is gyűjthet sok kérdésben.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem könnyű Önnel lépést tartani. Nem az a gond, hogy túl sok az energiája, hanem figyelmetlen, így komoly kihívást jelent a környezetében élőknek. Ha hibázik, másokat okol, holott éppen a saját szétszórtsága miatt tér le az útjáról. Keressen maga mellé olyan embert, akire ilyenkor is hajlandó hallgatni, és aki elfogadja az Ön indokolatlan dühkitöréseit. Ne okozzon feszültséget, tegye mindezt félrevonulva.

BAK: (december 22 - január 20.)



Bár remek hangulatban ébred, de hamar elillan ez látva az Önre váró kötelezettségeket. Olyan napirendet állítson össze, amihez akkor is tartani tudja magát, így legalább az örömet okozhat, hogy a terveit megvalósíthatja. Az esti órákban végül a maga ura lehet, így foglalkozhat azokkal a kérdésekkel is, melyek közel állnak Önhöz és egyúttal megnyugvást jelentenek, ha sikerül megválaszolni azokat.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem ad egyértelmű válaszokat, másokra bízza a döntéseket. Ez persze nem jelenti azt, hogy el is fogadja, ha már kijelölik az utat, számos ötlettel áll elő, amely néha ellentétes a célkitűzéssel. Nem meglepő, ha magára marad, és végül egyedül kell megküzdenie az Önre váró akadályokkal. Ne várjon megértést akkor, amikor Ön sem nyitott az olyan véleményekre, amelyek nem egyeznek az Önével és így áldozatot követelnének.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bár megfogalmazza a válaszait, de bizonytalan, így elég egy-két kérdés, hogy már ne tudja azokat megvédeni. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik így is támogatják és elsősorban az Ön érdekeit tartják szem előtt. Éppen ezért csak olyankor nyitják fel a szemét, ha valóban tévútra készülne lépni, de folyamatosan erősítik az önbizalmát, amikor a helyesen halad előre. Ők az igaz barátai, akikre mindig támaszkodhat.

