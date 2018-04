Napi horoszkóp - 2018. április 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bizonytalannak érzi magát, ilyenkor hajlamos a környezetében élőket is más szemmel nézni. Ellenséget vél felfedezni azokban, akik nem értenek Önnel egyet, pedig csak óvni szeretnék attól, meggondolatlanul cselekedjen. Meg kell tanulnia bízni másokban még akkor is, ha önmagában sem teszi. A kapkodással, meneküléssel ugyanis csak tovább ront a helyzetén, még inkább eltávolodik a valóságtól és csúzik ki végképp a talaj a lába alól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kicsit jobban figyeljen a szokásosnál, mert fáradt. Ilyenkor könnyebben érik balesetek, hajlamos lehet ott is hibázni, ahol nagy tapasztalattal rendelkezik. Ne foglalkozzon több feladattal egyszerre, haladjon inkább lassabban, de kerülje az olyan helyzeteket, amelyek veszélyesé válhatnak. Nem is olyan nagy baj, ha inkább kicsit lazít ezen a napon, szüksége lesz az erejére, a jövő hetekben komoly kihívások várják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár nem szívesen teszi, de kiáll az érdekeiért. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy szembe kell fordulnia a szeretteivel. Gondolja át, meddig érdemes elmenni, valóban fel kell borítani az otthon békéjét? Talán, ha adna egy kis időt a családtagoknak, ők is megértenék, miért szeretne egy új úton elindulni, mi szükség van a változásokra. Ha utána közösen valósítják meg az elképzeléseket, még eredményesebbek is lehetnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kellemes légkört teremt maga körül, nyugalmat áraszt, ennek köszönheti a népszerűségét. Éppen ezért ne is engedje, hogy mondvacsinált ürügyekkel kihozzák a sodrából. Igyekezzen kézben tartani az irányítást, az Ön vezetése mellett végül a nap folyamán szép eredményeket is elérhetnek. Nem kapkod, higgadtan tervezi meg a lépéseket és ügyel arra, hogy a környezete se rohanjon, egymásra figyeljenek, ne a célok elérése legyen a legfontosabb.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha kihívásokkal találkozik, ne kapkodjon és ne is keseredjen el. Tudja, milyen irányba szeretne haladni és idő is van bőven. Ha nem jönnek a megoldások, tegye félre az ügyet és foglalkozzon például a szeretteivel. Előbb-utóbb vissza fog jutni az útjára, de addig is maga mellé állíthatja a szeretteit, akik így segíthetik Önt az ötleteikkel. Nem is elsősorban tanácsra, mint inkább megerősítésre van szüksége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az eddig szőnyeg alá sepert problémák újra felbukkannak. Elég volt ehhez egy nézeteltérés, hogy a másik fél felemlegesse azokat a tüskéket, melyek egykoron így alakultak ki benne. Ne veszítse el a fejét, most lesz csak igazán szükség a türelmére. Ha ugyanis képes higgadtan kezelni ezt a helyzetet, lesz még közös jövőjük. Ha azonban Ön is szabadjára engedi az indulatait, a kapcsolatuknak jó eséllyel vége.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha élvezi, amit csinál, könnyedén haladhat előre és elérheti a céljait. Ha azonban görcsösen ragaszkodva kívánja megvalósítani a céljait, csak nehezíti a helyzetét. Hajlamos lehet ugyanis így elvárásokat támasztani a szeretteivel szemben, akik azonban nem tudnak azonosulni az Ön útjával. Legyen ezért türelmes és ne, mint valami kötelezettség, tekintsen a teendőire, keresse azokban az olyan részleteket, melyek izgalmasnak tűnnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ez a nap a szeretteiről szól, mindent annak rendel alá, hogy őket meglephesse, kényeztethesse. Szívesen teszi most félre azon elképzeléseit is, melyekkel nem értenének egyet. Most inkább az otthon meghitt hangulatára helyezi a hangsúlyt, mintsem az olyan változásokra, melyek ugyan szükségesek lennének, de kényelmetlen perceket okoznának. Ne is bánja ezt a döntését, hiszen régen érezte ennyire kellemesen magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem szívesen marad a négy fal között, szeretne egy kicsit kiszabadulni a megszokott életéből. Olyan programokat keres, melyek Önnek izgalmasnak tűnnek, a szerettei számára pedig kifejezetten meglepőek. Ők ugyanis nem értik, mi játszódik le Önben. Önmagát keresi, mert egy ideje már csak a megszokások vezérelték, haladt ugyan előre, de mégis egy helyben toporgott. Új célokra van szüksége, de még az irányt is ki kell jelölni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



A megoldás az Ön kezében van. Feszült a légkör az otthonában, ha ezt szeretné megszüntetni, félre kell tennie a teendőit és figyelmét a szeretteinek szentelni. A mélyben rengeteg elnyomott érzelem, ki nem mondott szavak okozzák azt a vibrálást, melyről Ön is érzi, ha kitörne, nehéz napok várnának Önökre. Úgy kell terelnie az eseményeket, hogy indulatok nélkül beszélhessék meg a problémákat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



El kell távolodnia a problémáktól, ha megoldást szeretne találni rájuk. Amíg görcsösen csak azt látja maga előtt, hogy ez a helyzet így nem tartható fenn, nem fogja észrevenni azokat az utakat, amelyek viszont kivezetnének onnan. Első lépésként nyugodjon le és terelje el a figyelmét a gondokról. Ez lesz a legnehezebb. Amint azonban ezt sikerül megvalósítania, már könnyedén leli meg a megfelelő módszereket a kezelésre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne titkolja el az érzelmeit a szerettei előtt. Nem lesz ugyan kellemes a beszélgetés, ugyanis nem csak kellemes élmények kerülnek szóba. De képes ezekről indulatok nélkül beszélni, így megoldást is találhatnak a felmerülő kérdésekre. Ezzel egyúttal új mederbe is tereli a kapcsolatait, hiszen felismeri, hogy a hallgatás, a színlelés csak elmélyíti a szakadékokat, míg az őszinteség bár néha fáj, de mégis hasznos.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc