Napi horoszkóp - 2018. április 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ügyes szervezéssel egyszerre több célját is követheti. Sikerül ugyanis egy olyan utat találnia, amelyen haladva az eredmények egymásra épülnek és így kibontakozik egy olyan kép, amely kifejezetten előnyös az Ön számára. Lelkesedése határtalan és ezzel a környezetében élőket is megfertőzi, akik így bátran vágnak bele elképzeléseik megvalósításába. Támogassa őket, van annyi energiája, hogy ezt is könnyedén megoldja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, nem is tudja, mit kezdjen ezzel. Bár vannak tervei, de most még ezt is kevésnek érzi. Nézzen körül, kinek lehet segítségére a hatalmas lendületével. Nem is baj, ha nem Ön irányít, így még felszabadultabban tevékenykedhet. Elmélyülhet olyan témákban, melyek iránt ugyan mutatott érdeklődést, de eddig nem tudta, hol is érdemes keresgélnie. Most mások által sokat tanulhat ezekről a kérdésekről.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen sodródik az árral, élvezi, hogy nem az Ön kezében összpontosul az irányítás. Egy-egy folyamat erejéig ugyan magához ragadja azt, de nem kell tervekkel készülnie a teljes ügy kidolgozására. Így sokkal nyitottabb és megfigyelheti a környezetében élőket is. Tapasztalatokat gyűjt, hogyan lesz érdemes megszerveznie a későbbiekben a saját elképzeléseit, melyekhez segítségre szorul majd.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár vannak kötelezettségei, mégis képes élvezni a napot. Igyekszik alkalmazkodni a környezetében élőkhöz, így számos vitát elkerülhet. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy az Ön érdekeit helyezzék előtérbe, hiszen érzi, azokat Ön is el tudja intézni, segítség nélkül. Ez a hozzáállása végül meghozza a nem is keresett segítséget, hiszen ha nem követelőzik, kellemes partner, aki mellé szívesen felsorakoznak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Könnyedén halad előre, így fáradtság nélkül megvalósíthatja több elképzelését is. Mégse terhelje túl magát azzal, hogy folyamatosan újabb feladatokat keres. Találja meg azt az arany középutat, amikor már elégedett az elért eredményekkel, de nem is merül ki teljesen. A fennmaradó energiáját fordítsa a szeretteire, akik örülnek majd a lehetőségnek, hogy Önnel tölthetnek pár órát nyugalomban vagy egy izgalmas programon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, könnyedén találja meg velük a közös hangot. Érdekes beszélgetések közben megtapasztalhatja, hogy mások is hasonló problémákkal küzdenek, mint Ön. Érdemes lenne meghallgatni, ők hogyan közelítenek a témához, miként képesek megőrizni a nyugalmukat. A megoldás ugyanis abban rejlik, hogy nem szabad kapkodni, higgadtan kell lépéről lépésre haladni előre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amíg Ön vidám és kiegyensúlyozott, addig a környezetében élőket is képes lesz arra ösztönözni, hogy tegyék félre a gondjaikat és élvezzék ezt a napot. Éppen ezért Ön se gondoljon a problémákra, ragadja inkább magához az irányítást, hogy kellemesen tölthessenek el együtt pár órát. Egy izgalmasnak tűnő program lehetősége is felmerül és bár ehhez fáradtnak érzi magát, ne mondjon nemet a meghívásra.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Merüljön el olyan témákban, amelyek foglalkoztatják már egy ideje, de eddig nem volt lehetősége rá, hogy alaposabban körbejárja. Mivel szellemileg friss, könnyedén fogadja be az információkat és alakítja azt át a saját életére. Végre válaszokat kap olyan kérdésekre, amelyek eddig gátolták az előrehaladását, de most már megérti, hogy tulajdonképpen saját magának építette fel az akadályokat, melyeket így elbonthat.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, mert képtelen a saját érdekein kívül másra is tekintettel lenni. Ne erőszakolja magát rájuk, vonuljon inkább félre. Bár nem úgy tervezte, hogy egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal, de még mindig ez lesz a járható út. Ha ragaszkodna az eredeti elképzeléséhez és mindenáron segítséget kér, csak megbántja azokat, akik próbálnának a keze alá dolgozni.

BAK: (december 22 - január 20.)



Élvezi, hogy Ön a társaság középpontja, de ne éljen ezzel vissza. Az természetes, ha segítséget kér, de adjon is, Önhöz fordulnak tanácsért. Van Önben annyi energia, hogy ezzel ne veszélyeztesse a céljait. Legyen megértő, ha olyan kérdéseket kap, amelyek az Ön számára egyértelműek, de a másik félnek hosszasabb magyarázatra van szüksége. Ne feledje, az Ön tudása teszi a kérdést egyszerűvé, de ezzel nem rendelkezik mindenki.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az Ön kezében az irányítás, így ügyelnie kell arra, mit és hogyan csinál. Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, igyekezzen azokat összeegyeztetni azokéval, akik segítségére számít. Ha ügyesen szervezi meg a folyamatokat, akár még egyszerre is foglalkozhatnak azokkal az ügyekkel, amelyeket külön-külön javasolnak. Hiszen számos pontban megegyezik az útjuk, így egymást támogatva gyorsabban haladhatnak.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne döntsön hirtelen haragtól vezérelve, mielőtt elmondja a véleményét, nyugodjon le. Talán másként is látja majd a problémát, nem tűnik olyan nagynak. Veszekedés helyett inkább keressen olyan megoldást, amely minden fél számára elfogadható lehet. Ugyan ehhez áldozatot kell hoznia, de a családi béke érdekében ez elfogadható lesz. Jutalma a nyugalom lesz, amely így ismét visszaköltözik az otthonába

