Napi horoszkóp - 2018. április 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Higgyen a csapatban, amely Ön körül alakult ki, hiszen rájuk építkezve további szép eredményekre számíthat. Ossza meg velük legújabb terveit és fogadja meg a javaslataikat. Ismerik már egymás képességeit, így előre látható, hol jöhetnek olyan akadályok, amelyek esetleg nehézséget okoznak. Ezekre fel kell készülniük, hogy megőrizhessék a nyugalmukat és továbbra is egymás mellett haladhassanak a célig.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem lesz egyszerű megtalálni a probléma gyökerét, az ugyanis sokkal mélyebben keresendő, mint induláskor gondolta. A kialakulása ugyanis a múltba nyúlik vissza, így ott kell keresni azt az eseményt, amely kiváltotta. Magában már egykoron eltemette ezt, hiszen ennek köszönhet pár csalódást, de most ismét feltépődnek a sebek. A gyógyulás útjára azonban csak úgy léphet, ha most elviseli ezt a fájdalmat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Észre sem veszi és magához ragadja az irányítást. Tele van lendülettel, de mégis megfontolt, ezért szívesen csatlakoznak be Ön mellé a környezetében élők. Ne éljen vissza ezzel, csak akkor kérjen segítséget, ha erre valóban rászorul. Járja továbbra is a kijelölt utat, amelyet gondosan megtervezett, így az akadályokra is volt módja felkészülni. Ha mégis éri meglepetések, nem kell feladnia, hiszen ott a támogatás a közelében.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne rohanjon, ha egy folyamat lezárul, álljon meg és értékelje azt. Ettől nem esik ki a lendületből, viszont a szerzett tapasztalatait máris hasznosíthatja a következő ügynél. Nem csak fizikailag, szellemileg is friss, így gyorsan tanul és ülteti azt át a gyakorlatba. Elsősorban ennek köszönheti a sikereket, hiszen olyan akadályokat küzd le a délutáni órákban, melyeket reggel még bevehetetlennek tartott.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem ok nélkül lépnek új emberek az életébe. Bár most még úgy érzi, túl megterhelő az Ön számára ápolni ezeket a kapcsolatokat, ne sajnálja befektetni a szükséges energiát. Mivel a feladataival egyébként is szépen halad, nem jelentenek igazi kihívást, így van ereje és ideje, hogy a jövőjét is előkészítse. Mérje fel a lehetőségeit, különösen a mostanában megnyíltakat, így okosan választhat utat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, használja ezt ki arra, hogy a fiók mélyén lapuló elmaradásait előkeresi. Ezeket eddig azért halogatta, mert érezte, egyedül képtelen lenne megbirkózni azokkal. Nem is az akadályok nehézsége jelenti a kihívást, sokkal inkább a kedvetlensége, hiszen ezen ügyek során olyan kérdéseket kell feszegetni, melyekkel nem szívesen foglalkozna. Most viszont talál segítséget, aki ezt átvállalja Öntől.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nyitott és kiegyensúlyozott, érdemes ezért ezen a napon a hangsúlyt a környezetében élőkre helyezni. Új kapcsolatokat építhet ki, illetve elmélyülhetnek azok, amelyeket ápol. Képes befogadni olyan véleményeket is, amelyek nem egyeznek az Önével, de belátja, a másik fél miként jutott az adott döntésre. Ezt a hozzáállását érdemes lenne későbbre is átmenteni, hiszen számos vita lenne elkerülhető.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Lassan halad előre, mivel feszült Ön körül a légkör és képtelen kivonni magát alóla. Igyekezzen mégis kevés energiát elpazarolni arra, hogy felesleges vitákba bonyolódik, hiszen csak az idejét rabolná azzal, hogy egymást próbálják meggyőzni a saját igazukról. Járja a saját útját, még ha ez most nem olyan könnyű. Csak úgy őrizheti meg a nyugalmát, ha a céljaira, azok elérésére összpontosít.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne legyen túl kritikus a saját teljesítményével, még ha azt is érzi, többre is képes lehetne. Vegye észre azokat a sikereket, melyekért a környezetében élők elismerik, hiszen a soraikban ott vannak az irigyei is. Ha ők nem találnak okot arra, hogy támadásba lendüljenek, akkor valóban jól intézhette az ügyeket. Legyen erre büszke és ezt szem előtt tartva keresse a folytatás lehetőségét.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha nem is sikerül valamennyi eltervezett feladatával végezni, nincs oka elkeseredni. Át kellett élnie számos kudarcot, ami miatt több energiát használt fel, így érthető, ha végül módosítania kellett az elképzelésein. Amikor visszagondol az eseményekre, ne feledje, minden okkal történt Önnel. Ha mást nem is, sokat tanulhatott egy-egy hibájából, így azokat a későbbiekben elkerülheti. Engedélyezzen magának egy kis lazítást.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Továbbra is tartson távolságot azokkal szemben, akikben nem bízik. Még mindig nem győződött meg közeledésük valódi szándékáról, bár a mai napon ismét feleseresik Önt. Mivel túl szétszórt ahhoz, hogy észre vehesse az esetleges jeleket, ezért inkább ne engedjen a kísértésnek, hogy megosztja velük terveit. Haladjon inkább lassabban, de egyedül, minthogy kicsússzon a kezéből az irányítás és így a siker lehetősége.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Bár vannak tervei erre a napra, ne legyen túl szoros az időbeosztása. Számítania kell ugyanis olyan váratlan eseményekre, amelyeket akkor sem kerülhet el, ha minden követ megmozgat ennek érdekében. Bizonyos felkérések miatt kifejezetten feszülté válik, a jövője szempontjából azonban fontos, hogy azokat ne utasítsa vissza. Ezekbe is energiát kell fektetni, ráadásul szellemileg kifejezetten leterhelik.

