Napi horoszkóp - 2018. április 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne elterelni akarja a figyelmét a problémáról, hanem keresse a megoldást. Az ugyanis, hogy folyamatosan új feladatokat vállal, pusztán pótcselekvés. Nem szeretne ugyanis mélyebben belegondolni, mi okozza a belső feszültségét, hiszen tudja, hogy a válaszok fájni fognak. Azzal, hogy csalódott bizonyos emberekben, egyúttal azt is jelenti, hogy önmagát is becsapta vagy nem ismerte fel idejében, hogy valami félresiklott.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen birkózik meg az Önre háruló felelősséggel, emiatt már akkor is hibázik, amikor a rutin feladataival foglalkozik. Érdemes lenne átgondolnia, mivel könnyíthetné meg a helyzetét és teheti egyszerűbbé a mindennapjait. Ez ugyan átmenetileg okozhat zűrzavart, de ha kialakul az új rendszer, már sokkal hatékonyabban dolgozhat, gyorsabban haladhat előre. Használja fel ehhez az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatait.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne éljen vissza azzal a bizalommal, amivel Ön felé fordulnak. Számos olyan információ jut a tudomására, amelyet felhasználva előnyre tehetne szert. De ez egyúttal azt is jelentené, hogy elárulná azokat, akik mindezt lehetővé teszik. Bár rövidtávon előnyösnek tűnhet ez az elgondolás, hosszabb távon olyan kapcsolatokat is veszélyeztetne, amelyek sokat jelentenek Önnek. Ezt mérlegelve már Ön is látja, mi a helyes döntés.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem azzal van a baj, hogy hibázik, hiszen ebből tanulhat. Ha azonban erre felhívják a figyelmét és nem ismeri fel, azzal tovább ront a helyzetén. Másokat kezd okolni azért, mert nem halad a tervei szerint, pedig Ön tért le az útról. Mielőtt végképp agára maradna, álljon meg egy kicsit és nézzen vissza. Ha mindezt nyugodtan teszi, észre fogja venni, mit kellett volna másképp csinálnia és tud javítani.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Válogassa meg a szavait, mert hajlamos megfeledkezni arról, hogy azokkal képes sebeket ejteni. Nem a véleményét kell megváltoztatnia, hanem azt úgy csomagolni, ami a másik fél számára is érthető és elfogadható. Vegye figyelembe, hogy őt érzékenyebben érintheti a téma, ezért ami az Ön számára talán nem is olyan fájó, azt nehezen emészti meg. Legyen türelmes és megértő hallgatóság, mielőtt szólásra nyitja a száját.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Útközben elvesztette a magabiztosságát, ezért a célokat sem látja maga előtt. Így viszont nem meglepő, ha egyre több hibát vét, és végül ingerülté válik. Ne másokat okoljon, Önnek kell ezt felismerni és ennek megfelelően újra tervezni a teendőit. Legyen kevesebb feladat, de azok olyanok, amelyeknél nem kell meglepetésekre számítani. Ha ugyanis nincs kihívás, folyamatosan haladhat előre és ismét erőre kaphat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amíg nem jönnek az eredmények, nehezen hiszi el, hogy a jó úton jár. Ne feledje, már a tervezéskor is számított arra, a kezdet nehéz lesz és biztosan lesznek nehéz percek. Ha most erős marad és kitart az eredeti elképzelése mellett, átvészeli ezt az időszakot és végül célba érhet. Ne kezdjen kapkodni, meg kell őriznie a nyugalmát és azt az elszántságát, amelyet akkor érzett, amikor megfogalmazódott Önben ez a kérdés.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Csak akkor kaphat segítséget, ha megosztja a terveit azokkal, akikre számít. Amíg magabiztosságot sugároz és próbál egyedül megbirkózni az akadályokkal, a környezetében élőkben meg sem fogalmazódik a kérdés, vajon bírni fogja-e. Hiszen általában az elszántsága olyan nagy, hogy nem ismer lehetetlent. Most azonban bizonytalan és leginkább abban szorul támogatásra, hogy visszanyerje az önbizalmát és a hitét a sikerben.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bár vannak tervei, de izgalmasabbnak találja, ha rögtönözhet. Ezért le is tér arról az útról, amelyen elindult. Így viszont a céloktól is eltávolodik, és emiatt nem hibáztathatja a környezetében élőket. Ők próbálták ugyanis felhívni a figyelmét, hogy ezzel a kapkodással nem halad előre és egyre több hibát is vét. Bár ez a nap végül nem az eredményektől lesz hangos, de levonva a tanulságot, nem válik haszontalanná.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne rejtse el a fájdalmát, ettől még nem fog gyengének tűnni a környezetében élők szemében. Nem Ön az első, aki ezen az úton jár, így pontosan tudják, milyen nehéz feldolgozni az átélteket. Időre és megértésre van szüksége ahhoz, hogy talpra tudjon állni, nem siettetheti a folyamatot. Mindezt megkapja az Önt szerető és tisztelő emberektől és a tekintélyén sem esik csorba, amitől most olyan nagyon tart.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A környezetében uralkodó feszültséget elsősorban Ön okozza. Nehezen találja meg a hangot azokkal, akiknek a segítségét kéri. Így viszont ahelyett, hogy közelebb kerülnének egymáshoz, csak még nagyobbá teszi a szakadékot. Legyen türelmes és ne kapkodjon, adjon magyarázatot mindarra, amit kér. Ugyan így kissé lassabban halad, de magabiztosabbá válik, amint képes megértetni magát az illetékesekkel.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne mások elvárásainak akarjon megfelelni, most Ön tűzze ki a megvalósítandó célokat. A környezetében élők ugyanis nem látják, de kimerült, elsősorban szellemileg terhelte meg magát az elmúlt időszaban. Így elsősorban olyan feladatokat képes elvégezni, amelyek nem túl összetettek, nem igényelnek komolyabb szervezőmunkát. Ezeket azonban könnyedén oldhatja meg, ha közben nem zavarják meg a külső tényezők.

