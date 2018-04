Napi horoszkóp - 2018. április 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Önre is átragad a környezetében élők feszültsége, így elég egy apró nézeteltérés és felszínre törnek az indulatok. Amíg nem tudják higgadtan megbeszélni a problémát, inkább kerüljék el egymást. Keressen olyan feladatokat, melyek lehetővé teszik a félrevonulást és így azon is elmélkedhet, miként juthattak el idáig. Túl sokáig hallgattak és seperték szőnyeg alá az ilyen kérdéseket, így érthető, ha mostanra már képtelenek uralkodni magukon.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Eddig kerülgette a témát, hiszen kényes kérdéseket kell feszegetni. Most már azonban Ön is érzi, hogy így csak mérgezi a lelkét és veszélyezteti a kapcsolatukat. Mielőtt azonban leülnének megbeszélni, szellőztesse ki a fejét, hogy higgadtan tudják tisztázni a nézeteltérést. Legyen nyitott a másik fél mondandójára, mert csak úgy találhatják meg az arany középutat, ha megérti az ő álláspontját is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, tele van energiával, de ez csalóka lehet. Bizonyos akadályok ugyanis több erőbefektetést igényelnek, mint ahogyan azt Ön tervezte, ezért lesznek olyan feladatok, melyekre végül nem marad ideje. Emiatt azonban ne dühöngjön, hiszen a legfontosabb teendőit elvégezte és komoly teljesítményt nyújtott, mivel segítséget nem kapott. Megérdemel egy kis kényeztetést, ha enged a csábításnak, ne érezzen lelkiismeret-furdalást.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az Ön kisugárzása nagyban befolyásolja a légkört, amelyben tevékenykedik. Éppen ezért fontos, hogy megőrizze a nyugalmát, képes legyen uralkodni az indulatain. Bár volt terve erre a napra, végül egy váratlan esemény miatt más utat kell választania, de ha ezt emelt fővel elfogadja, az eredmények nem maradnak el. Tudja értékelni azokat a tapasztalatokat, melyeket szerez, hiszen ez a nap elsődleges célja, a fejlődés.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen mozog emberek között, még a saját érdekeit is háttérbe szorítja, ha mások segítségére siethet. Ne erőszakolja azonban a jelenlétét azokra, akik udvariasan visszautasítják. Ez nem a személye ellen szól, pusztán a saját eröjükből szeretnének előre lépni. Így is találhat olyan kihívásokat, amelyek egyúttal a környezetében élők helyzetét is javítja, így adhat számukra is valamit.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, hirtelen azt sem tudja, merre induljon. Ne kapkodjon, gondolja át, mely lépések vihetik közelebb a céljaihoz és mely út jelentene elsősorban csak izgalmat, kihívást. Ennek tudatában már egyszerűbb lesz a választás is és felismeri azt is, hogyan lehetne ezeket összehangolni. Ha végül mégis visszamondaná valamelyiket, érdemes lenne megfontolni, kinek ajánlhatja figyelmébe.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Türelmetlen, kimerült. Ilyenkor nem érdemes komoly kihívásokat keresni, hiszen hamar feladná. Maradjon meg azon az úton, ahol előre látja, mi vár Önre, nem érhetik meglepetések. Most ez a kiszámíthatóság egyúttal azt a nyugalmat is jelenti, ami szükséges ahhoz, hogy talpon maradjon. Könnyen feladná ugyanis, ha kudarc érné, képtelen lenne harcolni. Ez egy átmeneti állapot, ezért ne is idegeskedjen emiatt.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A másokban észrevett hibák elsősorban a saját gyengeségének kivetítése. Éppen ezért ne is keveredjen bele olyan vitákba, amelyek személyeskedésbe fulladhatnának. Vonuljon inkább félre, amíg képes lesz önmagán felülemelkedni és visszatalál arra az útra, amelyen elindult. Addig is olyan feladatokkal foglalkozzon, amelyeknél látja előre, mire számíthat és így az eredmények sem maradnak el. A siker ugyanis meghozza az önbizalmát is.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Vállaljon inkább kevesebbet, de ne kockáztasson, hogy esetleg kudarcba fullad egy ügy Ön miatt. Képtelen egyszerre több feladat között megosztani a figyelmét, ezért kerülnie kell a kapkodást és a meggondolatlan lépéseket. Ha teheti, inkább adja át az irányítást és Ön csak sodródjon az árral. Nagy könnyebbség lenne ez, így sokkal könnyebben összpontosíthat a teendőire és elkerülheti a hibázást.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ami most megoldhatatlan problémának tűnik, az pár nap múlva már egy apró gond. Ezt nem szabad elfelejtenie, amikor úgy érzi, összeroppan a súly alatt. A múltban többször gondolta azt, nincs már tovább, olyan akadályba ütközött, amelyet képtelen lesz leküzdeni. Végül egy kis türelemmel, megfontoltsággal mégis továbblépett. Most sem lesz ez másképp, csak lazítson egy kicsit és addig is terelje el a figyelmét a kérdésről.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Mielőtt kimondaná, amit gondol, számoljon el tízig. Ettől ugyan nem változik meg a véleménye, de képes lesz ezt úgy szavakba önteni, hogy azzal ne sértse meg a másik felet. Fontos ugyanis, hogy azt hallják ki a mondandójából, amit közölni szeretne. Kényes a kérdés, ha magyarázkodásra szorul, akkor épp a lényeg vész el. Gyorsan kell tisztázniuk az ügyet, mert az idő egyre csak távolabb viszi Önöket egymástól.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Nem csak egy igazságlétezik, ezt el kell fogadnia. Amit Ön helyesnek vél, az a sajáttapasztalatain, eddig megtett útján alapul. Aki azonban máshonnan indult és így mást látott, ezt a helyzetet is értékelheti másként. Ha együtt szeretnének dolgozni, össze kell hangolniuk mindezt, kialakítani egy olyan közös nevezőt, amellyel képesek azonosulni. Nem is lesz ez olyan nehéz, ha nyitott és elfogadó.

